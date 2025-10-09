Перспективные криптовалюты октября: избиратели США усиливают Uptober-тренд

Новый опрос от Mclaughlin & Associates совместно с The Digital Chamber неожиданно оказался знаковым для крипторынка. Он показал, что 64% избирателей важно, что кандидат на пост чиновника думает о криптовалютах. Они, действительно, задумываются над этим, когда выбирают, за кого голосовать.

Почти 65% людей говорят, что мнение кандидата о криптовалюте важно для их решения. Интересно, что когда речь идет о развитии криптовалют в США, криптоинвесторы больше доверяют республиканцам, чем демократам. Криптоэнтузиасты, например, поддерживают инициативы Трампа по отмене правил Байдена. Конечно, в этом вопросе, процент республиканцев выше, но многие демократы и независимые тоже согласны с этой позицией.

Три четверти инвесторов в ЦФА считают, что смягчение регулирования поможет росту криптовалютного сектора в США.

Связь Трампа с криптовалютами под пристальным вниманием

Опрос появился на фоне приостановки работы правительства США. Напомним, что она продолжается уже вторую неделю. Причина в следующем: демократы и республиканцы не смогли согласовать два ключевых законопроекта о расходах.

Трамп неоднократно грозил федеральными увольнениями, однако пока их не реализовал. Большинство участников децентрализованного рынка прогнозов Polymarket считают, что шатдаун продлится как минимум до 15 октября (возможно, дольше).

Трамп не так давно активно продвигал крипто-дружелюбные правила. Это вызывает как критику, так и одобрение. Президент упразднил ряд бюрократических ограничений в работе госорганов.

Некоторые демократы, например сенатор Элизабет Уоррен, выражают обеспокоенность его связями с децентрализованными цифровыми активами. Особенно это касается платформы World Liberty Financial (WLF). В марте 2025 года WLF объявила о запуске USD1 – новой стабильной монеты. Уоррен считает, что связь монеты с действующим президентом, который может на этом заработать, создает серьезный конфликт интересов и угрозу финансовой системы.

“Uptober” подталкивает рынок вверх: какую криптовалюту купить в октябре

Позиция избирателей вполне обоснована – криптоиндустрия стремительно развивается. Она оказывает все большее влияние на всю мировую экономику. Например, вступивший в силу сезон альткоинов привлекает внимание трейдеров к монетам с разным уровнем капитализации. Наглядно показывает, что заработать на криптовалюте может любой: новичок с минимумом стартовых накоплений и опытный игрок.

Новые криптовалюты октября: пресейл SNORT набирает популярность

На волне Uptober и альтсезона внимание инвесторов переключается и на инструменты для быстрого входа в тренд. Snorter – это торговый бот в Telegram для “снайпинга” новых мемкоинов. Его ключевое преимущество – это комиссия 0,85% для держателей $SNORT, что выгодно отличает проект от конкурентов. К примеру, у Banana Gun комиссия целых 2%! SNORT дает больше прибыли трейдерам.

Функционал проекта рассчитан и на новичков, и на профи. Snorter Bot предлагает моментальные свопы, управление портфелем, копитрейдинг и встроенный сканер подозрительных проектов (заявленная точность до 85%). Предпродажа SNORT идет до 30 октября.

Как выгодно диверсифицировать свой портфель с помощью SNORT? Можно купить SNORT сейчас на пресейле по низкой цене, снайпить новые монеты (например, на Solana (SOL)) и усилить свою стратегию копитрейдингом.

XRP на радаре Уолл-стрит: плюс 7% в октябре

Октябрь начался с солидного роста на 7% для Ripple. XRP пробил отметку $3 00, но через пару дней снова опустился ниже. Такая быстрая смена направления заставила трейдеров понервничать – неужели актив так неустойчив? Многие аналитики начинают склоняться к медвежьему краткосрочному прогнозу цены XRP.

Тем не менее, институциональная поддержка XRP довольно сильна. Монета недавно обошла BlackRock по рыночной капитализации. Теперь она может приглядываться к Tether, который находится около $174 млрд.

Крупная судебная победа Ripple открыла совершенно новую главу в истории XRP. Регуляторная ясность, институциональные притоки и даже интерес Уолл-стрит – все играет на стороне актива.