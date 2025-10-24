Перспективные криптовалюты: Биткоин движется к $200 000

Биткоин снова в игре: к концу торгов в четверг цена криптовалюты вернулась на уровень выше отметки $110 000. Первый мировой криптоактив отыграл свое падение в начале недели. На момент публикации BTC торгуется около $108 900, прибавив 1,18% за сутки. Суточный объем торгов сейчас выше $69 млрд. Напомним, что инвестиции в перспективные криптовалюты позволяют сохранять капитал от турбулентности рынка.

Рост Биткоина поддержали оптимистичные прогнозы банка Standard Chartered. Его аналитики ожидают, что BTC может достичь $200 000 к концу 2025 года. Это связывают с сильными притоками в ETF на биткоин и увеличением интереса к активам из категории “тихих гаваней”. Плюс сильны ожидания снижения процентных ставок в США.

Несмотря на то, что в прошлом месяце рынок потерял около $19 млрд, доверие инвесторов к биткоину постепенно восстанавливается — и это видно по динамике последних дней.

Standard Chartered снова ставит на рост BTC

Глава отдела исследований цифровых активов банка, Джефф Кендрик, считает недавнее падение цены BTC до $104 000 временной коррекцией. Эксперт называет спад “удачным моментом для покупки”. По его прогнозу, при благоприятных условиях Биткоин может не только достичь $200 000, но и закрепиться выше $150 000 в ближайшее время. Сценарий подтвердится, если ФРС действительно начнет снижать ставки.

Таким образом, Standard Chartered уверены в долгосрочном потенциале BTC.

Приток средств в ETF и растущий спрос на “цифровое золото”

Одним из ключевых факторов восстановления Биткоина стали притоки капитала в биткоин-ETF. После периода оттоков (связанных с политическими изменениями) фонды зафиксировали чистый приток $477 млн. Это говорит о возвращении интереса институциональных инвесторов (крупных компаний и организаций).

Дополнительно помогает и укрепление образа биткоина как “цифрового золота”. На фоне нового рекорда цен на физическое золото все больше инвесторов рассматривают BTC как защитный актив. Многие уверены, что именно он способен сохранить стоимость в периоды экономической неопределенности.

Эксперты считают, что если этот тренд сохранится, то рынок увидит и восстановление Биткоина, и начало нового витка его бычьего цикла.

Есть мнение, что для урегулирования недавнего обвала рынка может потребоваться некоторое время, но это неплохо. Перерыв даст инвесторам хороший шанс купить Биткоин по более низким ценам. А это уже станет новым импульсом к дальнейшему росту.

Долгосрочные перспективы оптимистичны

Забегая вперед, Standard Chartered ожидает, что к 2028 году курс Биткоина достигнет отметки в $500 000. При условии, если глобальные условия останутся стабильными и все больше организаций будут его использовать. Краткосрочные взлеты и падения могут продолжаться, но общий прогноз для Биткоина остается очень позитивным.

Итак, восстановление Биткоина началось. После октябрьского обвала его курс приблизился к отметке в $110 000. Это означает, что рынок снова становится бычьим. Возвращение может стать началом еще одного сильного восходящего движения в ближайшие месяцы.

Ценовой прогноз по BTC: готовимся к росту

Биткоин продолжает “сжиматься” в районе $108 900. Если посмотреть на график, можно распознать фигуру “сужающийся симметричный треугольник”. Нижняя граница служит поддержкой на уровне $107 350. Сверху цена упирается в сопротивление $111 750. Простыми словами: готовимся к скорому пробою вершины, что означает рост.

Сейчас покупатели активно входят в позиции. То есть инвесторы начали покупать на снижении цены актива, тем самым подняли спрос. Вслед за этим обычно идет повышение цены и ожидаемая прибыль.

Потенциал роста Биткоина вернул оптимизм и на рынок мем-монет

Рост Биткоина, наконец, начал снимать лишнее напряжение с рынка. Трейдеры почувствовали силу, однако, не весь капитал перетек в BTC. Наученные горьким опытом волатильности инвесторы выбирают стратегию диверсификации. То есть, предпочитают хранить активы в разных секторах. К примеру, привлекателен сегмент мем-монет. Среди них есть как лидеры (DOGE, PEPE, SHIB), так и новые мемкоины. Рассказываем, как зарабатывать на последних на примере предпродажного актива PEPENODE .

Итак, новый проект PepeNode ($PEPENODE) решил встряхнуть мир криптовалют. С его идеей заработка через модель “mine-to-earn”, инвесторы получают больше прибыли путем игры. То есть вы можете играть, имитируя майнинг, и при этом получать настоящие криптовалюты.

Каждый выбирает свой путь: геймеры прокачивают свои сетевые узлы (ноды) с помощью токенов $PEPENODE, увеличивая их мощность. Инвесторы настраивают узлы для стабильного дохода. Вся система сделана в виде простой и понятной игры для любого уровня вовлеченности в криптоторговлю.

Таким образом, PEPENODE доказывает: зарабатывать на криптовалюте в 2025 году легче, чем может показаться. Покупайте актив на официальном сайте и вступайте в прибыльную игру.

