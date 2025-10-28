Перспективные криптовалюты: ИИ-модель Qwen предсказывает рост XRP, DOGE и SOL в ноябре 2025

Китайская ИИ-модель Qwen от Alibaba сделала прогнозы по XRP, DOGE и SOL. По ее предположению, они могут резко вырасти уже в ближайший месяц. Разбираем, в какие перспективные криптовалюты можно безопасно инвестировать уже сегодня.

Китайские ИИ-модели захватывают рынок прогнозов

В недавнем рыночном соревновании по криптоторговле ИИ из Китая показали лучшие результаты. Они обошли даже популярных западных чат-ботов, вроде ChatGPT. Модель Qwen за 9 дней смогла увеличить стартовые $10 000 почти вдвое, до $20 776. То есть рост составил 107%. Для сравнения, западный лидер, ИИ Claude, вырос только на 22%.

Разработка Qwen от Alibaba Group стала одной из ключевых в мире больших языковых моделей (LLM). Многие модели семейства Qwen имеют открытую архитектуру. Это значит, что разработчики и исследователи могут скачать их, изучать, дообучать под свои задачи и даже коммерчески использовать. Это серьезное преимущество перед закрытыми моделями вроде GPT-4.

Китай уверенно представляет модели Qwen в качестве альтернативы западным разработкам. Главные козыри – многофункциональность (текст, код, изображения, звук) и политика открытости. Так у сообщества разработчиков появляется больше свободы.

Перспективные криптовалюты ноября: оптимизм в отношении крипторынка усиливается

Ноябрь, по предположениям, должен вернуть силу на крипторынок. В октябре криптовалюты не смогли воспользоваться преимуществами сезона “Uptober” (исторически это период взлета). Однако напряженные отношения в торговле между США и Китаем внесли свои коррективы.

На эту неделю запланировано заседание Федерального комитета по рынку (FOMC) в США. Его результаты могут ослабить денежно-кредитную политику. Это, скорее всего, улучшит настроение инвесторов и приведет к росту инвестиций в альткоины.

Прогноз по XRP: Qwen AI предполагает уверенный рост

Qwen AI представляет оптимистичный прогноз по стоимости XRP. Согласно нему в ноябре XRP может прорваться выше отметки в $6,50, что на 150% больше текущего уровня в $2,63.

Прогноз основан на внедрении XRP на институциональном уровне. Это позиционирует актив как “промежуточное звено для крупномасштабных платежных коридоров”. То есть, если вы хотите работать с криптовалютой в больших объемах, с крупными компаниями, то скоро XRP станет отличным вспомогательным средством в этом деле.

Qwen AI говорит: XRP может приблизиться к отметке в $6,50 в этом месяце и вырасти до $8 в 2026 году.

Прогноз по Dogecoin: движение к $1,20

ИИ утверждает, что, несмотря на растущую популярность спотовых ETF в США, DOGE по-прежнему сильно привязан к общественным настроениям. Оптимистичная цель – $1,20.

Но рост DOGE влияет активная поддержка со стороны ключевых лидеров мнений, таких как Илон Маск.

Qwen AI говорит: в ноябре актив может дойти, наконец, до $1.

Прогноз по Solana: рост на основе повышения уровня полезности экосистемы

Qwen AI ожидает, что цена Solana вырастет на 133% до $700. ИИ ссылается на ее растущий статус ведущей альтернативы Ethereum и растущую роль в токенизации реальных активов (RWA).

Solana сильнее укрепляется в области токенизированных акций, платежей и решений для идентификации личности. Сейчас это лучший блокчейн для масштабируемых приложений реального мира.

Qwen AI говорит: SOL может приблизиться к $700 в следующем месяце и вырасти до $1000 в 2026 году.

Snorter: как извлечь максимальную выгоду из своих сделок

Ожидается, что в ноябре на крипторынке произойдет прорыв, которого мы не должались в октябре. Трейдеры оттачивают свои стратегии и активно ищут перспективные криптовалюты. Напомним, что гораздо эффективнее делать это с помощью специальных инструментов, таких как, например, Snorter Bot. Вчера этот “соперник Banana Gun” запустился на блокчейнах Solana и Ethereum. Перед запуском команда сожгла половину предложения токенов.

Snorter Bot работает быстрее большинства других ботов благодаря инфраструктуре Solana. При этом у него самые низкие комиссии в индустрии (всего 0,85%). Плюс есть неограниченный доступ к снайпингу (быстрой покупке новых токенов при листинге).

Главные функции станут доступны, если вы владелец токенов SNORT. Плюс неограниченный доступ к снайпингу (быстрой покупке новых токенов при листинге). Те, кто купил токен по стартовой цене предпродажи $0,0935, уже зафиксировали быструю прибыль. Но крупные деньги, без сомнения, придут после периода консолидации.

SNORT вышел на листинг по цене $0,1083. Но затем цена откатилась до $0,0785 на обоих блокчейнах – Solana и Ethereum.

Изначально токен торговался со значительной премией на Solana, где объем торгов выше. Эта разница в ценах теперь устранена арбитражерами (трейдерами, которые покупают дешевле на одной бирже и продают дороже на другой).

Участники рынка будут рады узнать, что $432 тысячи ликвидности теперь заблокированы. Это значит, не нужно беспокоиться о “rug pull” (когда разработчики внезапно забирают все монеты и исчезают). Переходите на официальный сайт и инвестируйте в новый токен с большими перс.

