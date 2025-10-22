Отток средств из ETF на $1,2 млрд давит на цену Биткоина

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 22, 2025

Биткоин (BTC) торгуется на уровне около $108 202, а суточный объем торгов превысил $105 млрд. После резкого падения в середине октября крупные инвесторы начали сокращать свои позиции, чтобы снизить риски.

По данным CoinShares, за прошедшую неделю из инвестиционных продуктов на базе цифровых активов выведено $513 млн. Это второй по величине отток капитала в 2025 году.

Главным источником потерь стал сам Биткоин. Его фонды вывели $946 млн. Такова реакция на волатильность (скачки цен) рынка. Однако активность трейдеров при этом остается высокой. Объемы торгов биржевых продуктов (ETP) достигли $51 млрд. Это почти вдвое превышает средний показатель за год. Актуальная статистика говорит о том, что трейдеры не уходят с рынка, а перестраивают свои стратегии.

США продают, Европа скупает

Основной объем продаж пришелся на США. Здесь фонды за неделю избавились примерно от $621 млн активов. Европейские инвесторы, наоборот, воспользовались просадкой и начали покупать “на падении”. Германия, Швейцария и Канада в совокупности зафиксировали притоки на сумму около $144 млн. Толчком к этому послужила распродажа 10 октября, когда с криптобирж было ликвидировано почти $19 млрд.

Среди крупнейших управляющих фондов BlackRock (iShares) и Grayscale понесли наибольшие убытки. В совокупности насчитывается более $1 млрд потерь. У Fidelity и Bitwise оттоки были умеренными. Европейские мультиактивные фонды потеряли всего около $29 млн.

Итак, несмотря на массовые выводы средств, рынок остается активным. Крупные игроки перестраиваются под новые условия. Привлекают внимание трейдеров также монеты с низким риском. Они используются как средство защиты капитала от нестабильности. Например, одной из таких стал новый криптоактив HYPER от проекта Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper: новая эра биткоина на Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) создает новый виток развития для экосистемы Биткоина. Пока BTC сохраняет репутацию самого надежного актива, проект добавляет то, чего ему всегда не хватало – скорость уровня Solana.

Этот проект – первый в истории Биткоина уровень 2 (Layer 2), работающий на Solana Virtual Machine (SVM). Он соединяет стабильность блокчейна Bitcoin с мощной и быстрой инфраструктурой Solana. В итоге рождаются молниеносные смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже возможность создавать мемкоины. Все на базе безопасности Биткоина.

Прогресс предпродажи HYPER HYPER +14%

Проект уже прошел аудит компании Consult, что подтверждает его надежность и масштабируемость.

До следующего роста цены:

Loading countdown...

Купить HYPER

Технический прогноз по BTC: рынок ждет решающего скачка

Биткоин (BTC) сейчас собирается в восходящем канале. Цена удерживается около $107 950 после отката от уровня $111 730. На графике видна неопределенность. Технические индикаторы сигнализируют нам о паузе. Трейдеры “затихли” перед новым импульсом цены.

Аналитики говорят, что покупатели активно покупают на просадке в районе $107 700. Как раз у нижней границы канала.

Настроение рынка нейтральное, но при этом формируется бычий паттерн. То есть, Биткоин, судя по графикам, готовится развернуться к росту. Это может стать первым признаком восстановления. Если BTC удержится выше $107 400, то станет возможен отскок к $111 700 и далее. Аналитики видят цель в $115 900. В противном случае, при пробое вниз, следующими целями могут стать $104 400 и $101 100.

Рынок постепенно сжимается. Сейчас пробой в любую сторону (рост или падение) может определить движение Биткоина на весь IV квартал. Если импульс пойдет вверх, это способно вернуть интерес институциональных инвесторов (компаний и организаций) и поддержать рост к концу года.