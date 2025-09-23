Новые санкции против РФ затронули криптопереводы

Евросоюз планирует ввести запрет на криптовалютные транзакции, которые считают способами обхода санкций со стороны России.

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: сентября 23, 2025

Европейская комиссия представила детали 19-го пакета санкций против России. В числе новых мер – ограничение работы криптовалютных платформ и сделок с цифровыми активами.

“Наша задача – закрыть финансовые лазейки, через которые Россия пытается избежать санкций. Впервые мы вводим ограничения именно для криптоплатформ и операций с виртуальными валютами”, – отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также в санкционный список войдут зарубежные банки, вовлеченные в поддержку российских альтернативных платежных систем. Если будет выявлена их связь, то деятельность будет приостановлена. Дополнительно планируются ограничения на сотрудничество с компаниями, функционирующими в особых экономических зонах.

Новые ограничения международной криптоторговли

Предложение Европейской комиссии о новых санкциях должно быть единогласно одобрено Советом ЕС. Сообщается, что до голосования документ с перечнем конкретных лиц и организаций, попавших под ограничения, не будет обнародован.

Напомним, что инициативу по введению санкций против криптовалютной инфраструктуры России в конце августа выдвинула Дания, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Страна предложила расширить ограничения на финансовый сектор России. Теперь в список запретов попадает криптовалюта, ее поставщики и инфраструктура.

Ранее, в августе, США и Великобритания ввели санкции против киргизских криптокомпаний. По их мнению, Россия использовала данные компании для обхода санкций. Под новые ограничения попали несколько киргизских банков, криптобиржа Grinex и компания Old Vector из Бишкека. Все перечисленные организации стоят за рублевым стейблкоином A7A5.

Основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин не видит в этом особой проблемы. Эксперт отметил, что российским пользователям “путь на европейские криптоплатформы закрыт уже достаточно давно”. По его словам, первые ограничения, касающиеся цифровых активов, были введены еще в составе восьмого санкционного пакета Евросоюза.

Тугарин говорит, что новые ограничения ЕС носят скорее демонстративный характер.

“В части криптотранзакций ничего по существу не изменилось, такие операции и так никто не совершает. Наоборот, подобная категоричность не позволит принять транзакцию европейской платформе, что не даст ей заморозить активы по политическим причинам”, – отметил эксперт.

Другой эксперт, основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов тоже считает, что санкции являются скорее формальностью, нежели “чем-то новым”.

“Основная масса пользователей в России и так уже давно не пользуется напрямую биржами, которые подчиняются европейским регуляторам. Они были заблокированы или ввели жесткие ограничения еще в 2022-2023 годах. Поэтому новый запрет, это во многом формальное закрепление уже сложившейся ситуации. Те, кто хотел, нашли обходные пути”, – пояснил он.

Российские власти: ограничений на майнинг внутри страны не будет

На прошлой неделе власти РФ заявили, что не планируют вводить новые ограничения на майнинг криптовалют. Слухи о возможных запретах для региональной добычи не подтвердились. Министерство энергетики России сообщило, что “не видит оснований для введения дополнительных запретов на добычу криптовалют в стране”.

Руководитель департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов отметил, что ведомство “не получало новых обращений от региональных властей с просьбами о запретах”. Это означает, что пока российские криптодобытчики работают по ранее утвержденным схемам.