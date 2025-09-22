Региональные запреты на майнинг в РФ приостановлены

Правительство сообщило, что новых запретов не ожидается.

Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Обновленно: сентября 22, 2025

Российские власти заявили, что не будут вводить дополнительные ограничения на добычу криптовалют. Все разговоры о возможных региональных запретах остаются неподтвержденными. Министерство энергетики РФ сообщило изданию РБК, что "не видит оснований для введения новых запретов на майнинг" в стране.

Андрей Максимов, руководитель департамента развития электроэнергетики, подчеркнул, что ведомство “не получало новых запросов на запреты от региональных властей”.

Андрей Максимов, руководитель Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации. (Источник: @EprussiaRu/YouTube/Скриншот)

По словам политика, российская энергосистема успешно справляется с возросшей нагрузкой от майнеров:

“От губернаторов не поступало запросов на запреты. И оснований для новых ограничений нет. Все работает нормально. Поскольку дефицита электричества нет, причин для введения запретов тоже нет. Наша энергосистема в целом функционирует хорошо”.

Москва поощряет легальный майнинг

Российское правительство поручило регионам с избытком энергоресурсов сотрудничать с промышленными майнерами. В ответ несколько быстрорастущих российских майнинговых компаний заявили Москве о готовности:

Официально декларировать свои доходы

Платить миллионы долларов налогов

Предоставлять вычислительные мощности для национальных ИИ-проектов

Однако решение поддержать майнинговую отрасль создало немалые трудности для российских регионов. Традиционные центры биткоин-майнинга в Южной Сибири и на Северном Кавказе сообщают о проблемах с энергосетями и всплеске нелегальных майнинговых операций. Есть также признаки того, что попытки майнеров переехать в более населенные районы Западной России создают конфликты с местными сообществами.

Москва выбрала прагматичный подход: не запрещать майнинг там, где энергосистема справляется, но легализовать его и получать с него налоги. Главное, чтобы обычные граждане не страдали от нехватки электричества.

Проблемы с энергетикой

Ранее в этом году высокопоставленные политики и региональные лидеры открыто говорили о втором этапе ограничений. Первый этап запретов вступил в силу в начале 2025 года, когда Москва запретила майнинг в 10 регионах России и на территориях, контролируемых Россией. Правительство признало эти территории “энергетически дефицитными” и запретило деятельность майнеров на них до весны 2031 года.

Сначала запреты действовали только зимой, но в некоторых регионах (например, в республиках Северного Кавказа и на контролируемых Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины) ограничения ввели на круглогодичной основе.

Позже Москва ввела круглогодичный запрет на юге Иркутской области по просьбе губернатора Игоря Кобзева. Долгое время казалось, что второй этап запретов – всего лишь вопрос времени. Правительства Бурятии, Забайкалья, Хакасии, Карелии и Пензенской области также подавали заявки на введение запретов.

Карельская область, Россия. (Источник: Леонид Евдокимов [CC BY 3.0])

Но в Москве, похоже, настроения изменились. Карелия, Хакасия и Пензенская область отозвали свои запросы. Решения о запрете в Бурятии и Забайкалье, тем временем, были “отложены”.

В июле вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики доработать предложения по созданию новой категории энергопотребления для майнеров.

