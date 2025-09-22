BTC $112,578.79 -2.74%
ETH $4,168.84 -6.69%
SOL $220.69 -7.65%
PEPE $0.0000097 -8.00%
SHIB $0.000012 -6.69%
BNB $1,020.29 -3.75%
DOGE $0.23 -10.68%
XRP $2.81 -5.83%
Cryptonews Новости блокчейн

Региональные запреты на майнинг в РФ приостановлены

Правительство сообщило, что новых запретов не ожидается.
Автор
Алексей Давыденко
Автор
Алексей Давыденко
О авторе

Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о...

Профиль автора
Обновленно: 

Российские власти заявили, что не будут вводить дополнительные ограничения на добычу криптовалют. Все разговоры о возможных региональных запретах остаются неподтвержденными. Министерство энергетики РФ сообщило изданию РБК, что “не видит оснований для введения новых запретов на майнинг” в стране. Вопросы майнинга рассмотрим и далее в статье, обращаем внимание на уникальный проект PEPENODE, нацеленный на добычу мем-монет.

Андрей Максимов, руководитель департамента развития электроэнергетики, подчеркнул, что ведомство “не получало новых запросов на запреты от региональных властей”.

Andrei Maksimov, the head of the Russian Ministry of Energy’s Electric Power Development Department.
Андрей Максимов, руководитель Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации. (Источник: @EprussiaRu/YouTube/Скриншот)

По словам политика, российская энергосистема успешно справляется с возросшей нагрузкой от майнеров:

“От губернаторов не поступало запросов на запреты. И оснований для новых ограничений нет. Все работает нормально. Поскольку дефицита электричества нет, причин для введения запретов тоже нет. Наша энергосистема в целом функционирует хорошо”.

Москва поощряет легальный майнинг

Российское правительство поручило регионам с избытком энергоресурсов сотрудничать с промышленными майнерами. В ответ несколько быстрорастущих российских майнинговых компаний заявили Москве о готовности:

  • Официально декларировать свои доходы
  • Платить миллионы долларов налогов
  • Предоставлять вычислительные мощности для национальных ИИ-проектов

Однако решение поддержать майнинговую отрасль создало немалые трудности для российских регионов. Традиционные центры биткоин-майнинга в Южной Сибири и на Северном Кавказе сообщают о проблемах с энергосетями и всплеске нелегальных майнинговых операций. Есть также признаки того, что попытки майнеров переехать в более населенные районы Западной России создают конфликты с местными сообществами.

Москва выбрала прагматичный подход: не запрещать майнинг там, где энергосистема справляется, но легализовать его и получать с него налоги. Главное, чтобы обычные граждане не страдали от нехватки электричества.

Проблемы с энергетикой

Ранее в этом году высокопоставленные политики и региональные лидеры открыто говорили о втором этапе ограничений. Первый этап запретов вступил в силу в начале 2025 года, когда Москва запретила майнинг в 10 регионах России и на территориях, контролируемых Россией. Правительство признало эти территории “энергетически дефицитными” и запретило деятельность майнеров на них до весны 2031 года.

Сначала запреты действовали только зимой, но в некоторых регионах (например, в республиках Северного Кавказа и на контролируемых Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины) ограничения ввели на круглогодичной основе.

Позже Москва ввела круглогодичный запрет на юге Иркутской области по просьбе губернатора Игоря Кобзева. Долгое время казалось, что второй этап запретов – всего лишь вопрос времени. Правительства Бурятии, Забайкалья, Хакасии, Карелии и Пензенской области также подавали заявки на введение запретов.

The Karelia Oblast, Russia.
Карельская область, Россия. (Источник: Леонид Евдокимов [CC BY 3.0])

Но в Москве, похоже, настроения изменились. Карелия, Хакасия и Пензенская область отозвали свои запросы. Решения о запрете в Бурятии и Забайкалье, тем временем, были “отложены”.

В июле вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики доработать предложения по созданию новой категории энергопотребления для майнеров.

PEPENODE

PEPENODE – это мем-коин в формате mine-to-earn, который идеально попал в тренд полезных мем-монет. Проект уже успел собрать более $1,3 на запуск своей виртуальной майнинговой системы. И все силами ранних инвесторов на предпродаже.

пепеноде

Первый в истории криптовалют майнинг мем-коинов теперь реален и доступен на удобной платформе. Пользователи PepeNode покупают мем-ноды, улучшают инфраструктуру и зарабатывают игровые монеты в процессе всего этого. Каждое получение награды сопровождается сжиганием токенов, что делает экономику проекта дефляционной. Проще говоря, монет становится меньше, а значит – ценность оставшихся растет.

Следите за обновлениями проекта на официальном сайте. Только там можно безопасно купить новую монету. Плюс, продается она там по самой низкой цене – всего $0.0010407.

Пока длится предпродажа, ранние инвесторы могут получать еще и пассивный доход. Наращивать свои активы легко через стейкинг. Сейчас он дает щедрую динамическую доходность в 22302%!

Перейти на PEPENODE

Logo

О Cryptonews

2M+

Читателей каждый месяц

250+

Обзоров и статей

8

Лет на рынке

70

Международных авторов
editors
+70
Список авторов

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,073,941,264,722
-3.28
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
BTC и ETH упали в цене: волнения крипторынка сегодня
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-09-22 10:15:14
Новости
Дойдет ли SOL до $310: мнение аналитиков
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-09-22 09:51:04
Алексей Давыденко
Автор
Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о биткоине, эфириуме и альткоинах. Сертифицированный специалист по блокчейну (Blockchain Council)
Читать дальше
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов