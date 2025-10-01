Капитал переходит из BTC и ETH в SOL и XRP

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: октября 1, 2025

Рынок раскололся надвое: на фоне массового исхода из ETF Биткоина и Эфира продукты Solana и XRP неожиданно зафиксировали приток. Противоречивая картина заставляет задуматься: это новый виток альтсезона или просто краткосрочная ротация. Инвесторы перекладывают деньги из одного кошелька в другой, и при этом остаются в большой игре?

Пока внимание инвесторов сосредотачивается на сегменте альткоинов.

Solana и XRP пошли против течения

Кратко введем в курс дела. За эту неделю из Bitcoin-продуктов вывели $719 млн, а из Ethereum-продуктов – $409 млн. Это рекордное недельное падение, зафиксированное за 2025 год. Аналитики подсчитали, что именно эти две криптовалюты обеспечили практически всю отрицательную динамику рынка.

Однако, пока из Биткоина и Эфира уходили деньги, в Solana и XRP наблюдался приток. Solana-фонды получили $291 млн, XRP – еще $93 млн. Другие альткоины показали незначительные движения, но именно эти два проекта выделились на фоне рынка.

Приток в Solana многие связывают с ожиданиями запуска спотовых ETF. Несколько компаний уже подали заявки, и, по слухам, решение регулятора может появиться в ближайшие недели. Это подталкивает инвесторов заранее занимать позиции.

Интерес к XRP объясняется его ролью в сфере платежей и расчетов. Инвесторы также рассчитывают на запуск продуктов на его базе. Хотя регуляторные вопросы вокруг XRP до конца не решены, свежие притоки показывают, что инвесторы начинают смотреть на него более позитивно.

Но важно понимать: даже с этими притоками средств в альткоины – это лишь малая часть того, что ушло из Биткоина и Эфира. Скорее это выборочная ротация, чем полноценный “альтсезон”, говорят эксперты.

Ротация или временное расхождение?

Разный поток средств в крупные криптовалюты и отдельные альткоины поднимает вопрос: это начало устойчивого тренда или просто краткосрочное отклонение?

Здесь есть несколько моментов:

Макроусловия сильно влияют на еженедельные колебания. Поэтому делать долгосрочные выводы из одной недели данных рискованно.



У Solana и XRP ликвидность выше, чем у мелких токенов, но все же им далеко до масштабов Биткоина и Эфира. У них меньше фьючерсов, опционов и решений для институционального хранения. Это усложняет задачу для фондов и повышает риски, если вдруг начнётся массовый вывод средств.

Будет ли продолжаться ротация в альткоины, зависит от того, как поведёт себя экономика. Если ФРС снова изменит ожидания по ставкам, все криптовалюты могут попасть под давление, а альткоины – еще сильнее, учитывая их меньшую ликвидность.

Пока данные показывают: инвесторы не уходят из сектора полностью, а скорее перераспределяют капитал внутри него. Альткоины на прошлой неделе получили свою долю внимания, но по масштабам вложений им пока далеко до лидеров. Возможно, это первые сигналы диверсификации, но общий курс рынка все равно будет задаваться экономической политикой и движением Биткоина.

