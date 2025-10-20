Какую криптовалюту купить в октябре: Ethereum продолжает расти

На вопрос, какую криптовалюту купить в октябре, вам ответят аналитики Эфириума. Лидер альткоинов продолжает уверенно расти. За последние сутки он подорожал на 2,5%. Сейчас актив торгуется около $4 073, а внутридневной максимум достиг $4 082. Рост поддерживают сразу несколько факторов. Это улучшение сетевых показателей, оптимизм инвесторов и интерес со стороны институциональных игроков (крупных компаний и фондов).

По данным DefiLlama, общая сумма средств, заблокированных в экосистеме Ethereum (TVL), составляет около $84 млрд. Это примерно две трети всей ликвидности DeFi-сектора. Эфириум вышел в лидеры на рынке децентрализованных финансов, став главным игроком сегмента.

Несмотря на небольшое снижение вчерашнего дня, активность в сети остается высокой. Количество активных адресов выросло до 612 000, и это один из лучших показателей за октябрь. Ежедневное число транзакций превышает 1,6 млн. Сборы в сети за сутки превысили $1,6 млн, что говорит о стабильном спросе на место в блоках.

Кроме того, запасы ETH на биржах продолжают снижаться. Инвесторы переводят монеты на хранение и не спешат их продавать. Такая тенденция обычно считается бычьим сигналом для рынка.

Азиатские инвесторы создают “эфирный фонд” на $1 млрд

Группа влиятельных азиатских инвесторов готовит масштабную операцию по созданию фонда на $1 млрд для покупки Ethereum. Их цель: утвердить ETH в качестве резервного актива в регионе.

Кто стоит за инициативой:

Ли Линь (основатель Huobi, глава Avenir Capital), ведущий организатор

(основатель Huobi, глава Avenir Capital), ведущий организатор Хао Шiao Фэн (HashKey Group)

(HashKey Group) Шэнь Бо (Fenbushi Capital)

(Fenbushi Capital) Цай Вэншэн (основатель Meitu)

Уже собрано обязательств на сумму более $1 млрд. $500 млн привлечено от HongShan Capital (бывшее Sequoia China). Еще $200 млн пришло от Avenir Capital. Стратегия фонда включает в себя, первым делом, прямое приобретение ETH. Также здесь есть доходные стратегии в DeFi-экосистеме Ethereum.

Некоторые аналитики предупреждают, что цифровые активы в корпоративных резервах могут быть переоценены. Однако другие считают это признаком зрелости рынка. Особенно на фоне того, что Ethereum продолжает обгонять большинство других блокчейнов первого уровня по уровню использования и сохранению ликвидности.

Технический прогноз Ethereum: возможен скорый прорыв

Технически по Ethereum сейчас нейтральная ситуация. Цена собрана внутри симметричного треугольника. Это часто предвестник резких движений вверх или вниз. Индекс относительной силы (RSI) намекает, что потенциал для роста остается. Если цена удержится выше сопротивления, ETH может подняться в район $4 300-$4 550.

Текущая ситуация скорее всего является этапом накопления перед следующим крупным ростом. Это подтверждают данные с блокчейна, приток инвестиций от учреждений и общий оптимистичный настрой.

Рост ETH раскрывает потенциал связанных с ним монет: увеличились предпродажные сборы SNORT

Ключевые монеты рынка часто влияют на общую картину. Так, например, основанный на блокчейнах Ethereum и Solana, проект Snorter, быстро среагировал на рост ETH. Ранние инвесторы стали активно покупать токен SNORT: напомним, что сегодня финальный день пресейла.

Что такое Snorter? Это проект, который задает тренд на мобильные решения для трейдинга в сфере криптовалют. Торговый бот помогает всем новичкам уверенно войти на рынок, а опытным игрокам повысить доходы от своей работы.

Смарт-контракты проекта прошли проверку Coinsult и SOLIDProof. Уязвимостей не выявлено, что говорит о высоком уровне безопасности.

Snorter отлично подходит для инвесторов, которые ищут актив с реальной практической ценностью и надежной технической базой. Сегодня, 20 октября финальный день предпродажи. Скоро монета появится на биржах, где ее также можно будет купить, но уже по более высокой цене.

