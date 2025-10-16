Ethereum и Solana борются за первенство на рынке: куда идут разработчики?

Автор Алексей Давыденко Обновленно: октября 16, 2025

Пока Solana захватывает медийное пространство, Ethereum продолжает тихо обгонять ее в самом важном: в развитии своей экосистемы. Это видно, например, по количеству новых разработчиков. Сравните сами.

Ключевые цифры за 2025 год:

Ethereum: +16 181 новый разработчик (абсолютный рекорд)

+16 181 новый разработчик (абсолютный рекорд) Solana: +11 534 новых разработчика

+11 534 новых разработчика Bitcoin: +7 494 новых разработчика

О чем это говорит?

Ethereum остается лидером по общему числу активных разработчиков: 31 869 против 17 708 у Solana. Но Solana демонстрирует взрывной рост. В блокчейне общее число разработчиков увеличилось на 83% за год. Благодаря этому сеть претендует на звание “экосистемы №1 для новых разработчиков” в годовом отчете Electric Capital за 2024 год.

Несмотря на лидерство сети Ethereum, ее ключевые разработчики получают значительно ниже рынка. Их зарплата держится в районе $140 000, в то время как средняя цифра по рынку составляет $359 000. Данные предоставила организация Protocol Guild.

Факт: один разработчик отказался от оффера в $700 000, чтобы продолжить работу над ядром Ethereum. Это говорит об уникальной мотивации в этой экосистеме.

В результате, сейчас рынок живет в двух реальностях одновременно. Ethereum доминирует в абсолютных показателях и опыте, а Solana захватывает внимание скоростью роста и медийным присутствием. Оба подхода работают, но привлекают разных разработчиков.

Кризис зарплат и сдвиги по регионам

Ethereum по-прежнему остается ведущей экосистемой для разработчиков на всех континентах. Теперь главным центром активности стала Азия, обогнавшая Северную Америку. Индия в 2024 году стала страной с самым большим притоком новых крипторазработчиков. При этом доля США снизилась с 38% в 2015 году до 19%.

Согласно отчету Electric Capital за 2024 год, каждый третий разработчик теперь работает с несколькими блокчейнами одновременно. 10 лет назад их было менее 10%. Особенно выделяется Base, на которую пришлось 42% нового кода, созданного в экосистеме Ethereum.

Интересно, что в Латинской Америке разработчики отдают предпочтение Ethereum и Polygon, говорится в исследовании Sherlock Communications. Из 85 опрошенных специалистов Ethereum занял 75% всей активности в блокчейне за период с июня 2024 по июнь 2025, а Polygon вырос с 11% до 20%.

Разработчики Ethereum получают зарплату на 33% ниже рыночной

Однако у Ethereum остаются проблемы с удержанием кадров. С 2022 года Protocol Guild распределил среди разработчиков более $33 млн, при этом годовая выплата составила $67 121, а общий доход с учетом других источников – $207 121. При всех бонусах, это все же на целых 33% ниже рыночного уровня.

Почти 40% ключевых разработчиков Ethereum в прошлом году получили предложения от конкурирующих сетей. Зачастую с более выгодными условиями.