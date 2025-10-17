[LIVE]Какую криптовалюту купить сегодня: XRP, Solana и SNORT

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 17, 2025

Главной новостью на данный момент остается обвал крипторынка, который произошел в прошлую пятницу. Сейчас внимание аналитиков, трейдеров и просто любопытных криптоэнтузиастов привлекает то, как монеты будут выходить из этого “интересного” положения. Надо сказать, многие довольно быстро оправились, чем укрепили доверие в глазах инвесторов. Читайте далее, если ищете, какую криптовалюту купить сегодня.

ИИ-платформа Gemini от Google назвала активы XRP и Solana криптовалютами с наибольшим потенциалом для восстановления. Сейчас это самые перспективные проекты блокчейна, причем каждый относится к своему сегменту. Предлагаем рассмотреть их потенциал на конец этой недели, а также обратиться к сегменту мем-криптовалют, ярким представителем которого является актив MAXI. Ажиотаж вокруг него вызван простыми причинами – его предпродажа завершится уже в понедельник.

“Остывший” рынок – хороший знак?

Традиционно октябрь, или так называемый “Uptober”, считается началом затяжных бычьих циклов на крипторынке. Всего неделю назад биткоин обновил исторический максимум. Правда, рост внезапно прервался после того, как Дональд Трамп объявил о 100% пошлине на импорт из Китая. Это вызвало одну из самых резких коррекций за всю историю криптовалют.

Тем не менее, опытные инвесторы считают, что рынок просто “остыл”. Подобные падения часто предшествуют новым волнам роста. По мнению аналитиков, последний обвал стал “очищающим этапом”. Он избавил рынок от чрезмерного кредитного плеча и краткосрочных спекулянтов, открыв путь для более устойчивого подъема. То есть, стало меньше заемных средств, и больше реальных.

XRP ($XRP): Gemini предполагает возможный рост до $10

Аналитический отдел Gemini AI представил оптимистичный прогноз по XRP. По его мнению, актив может достичь $10 уже к концу года. Напомним, сейчас актив доступен по ~$2.36. Это предполагает потенциал роста более чем в 4 раза от текущей цены.

Что повлияет на будущий рост? Первым фактором стала юридическая победа. После пятилетней битвы с SEC Ripple одержала окончательную победу. Это сразу отразилось на цене.18 июля XRP достиг $3.65, максимума с 2017 года.

Второй фактор: положительная динамика развития сети. За последние 12 месяцев XRP показал рост на 345%, значительно опередив лидеров. У Bitcoin прирост составил 65%, а у Ethereum 52%

На графике XRP сформировались сразу три бычьих паттерна “флаг” в 2025 году. Два из них были замечены еще летом. Исторически такие модели предшествуют мощным ценовым прорывам. Эксперты считают, что сочетание технических предпосылок и благоприятной рыночной среды создает идеальные условия для рывка XRP к отметке $10.

Solana (SOL): Gemini говорит о прорыве выше $1000

Экосистема Solana продолжает укреплять свои позиции на рынке. Актив SOL демонстрирует впечатляющие результаты. Его капитализация на момент написания материала превысила $103,8 млрд. TVL (общая заблокированная стоимость) составляет более $11,3 млрд.

Почему происходит рост? Регуляторы США могут утвердить биржевой фонд на Solana до конца месяца. Это откроет доступ институциональному капиталу (от компаний) по сценарию, уже проверенному на Bitcoin и Ethereum.

Также Solana становится платформой выбора для институциональных проектов (это те же юридические лица) по оцифровке активов благодаря высокой пропускной способности и минимальным комиссиям.

Скорость обработки и стоимость транзакций остаются ключевыми преимуществами Solana перед Ethereum, особенно в условиях роста нагрузки на сеть. Текущая цена SOL составляет $189.

Maxi Doge (MAXI) растет быстрее, чем предполагали аналитики на старте

В пресейл токена Maxi Doge ($MAXI) инвесторы уже вложили $3,6 млн. Неплохой результат для некогда “теневого игрока”. Этот проект сочетает в себе ностальгию по первоначальной эстетике Doge с современной механикой вовлечения сообщества. То есть здесь и развлечения, и современные методы получения прибыли.

Maxi Doge позиционируется как “прокачанный родственник” оригинального Doge, который все эти годы готовился к реваншу. Такой подход создает эмоциональную связь с аудиторией.

В отличие от Dogecoin, MAXI работает на сети Ethereum (стандарт ERC-20). Это обеспечивает более высокую скорость транзакций, экологичность и совместимость с DeFi-экосистемой.

Общее предложение составляет 150,24 млрд токенов, а целых 25% (Maxi Fund) выделяется на маркетинг и партнерства. Ранним инвесторам доступен стейкинг с доходностью до 84% годовых

До следующего роста цены:

Loading countdown...

КУПИТЬ MAXI