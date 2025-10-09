Биткоин движется к $130 000: какую криптовалюту купить в октябре
На фоне роста биткоина к ~$122 800 многие задаются вопросом: какую криптовалюту купить сейчас? Несмотря на локальные откаты, общий тренд остается восходящим. Давайте подробнее проанализируем цену биткоина на примере графиков ниже.
Анализ дневного графика Биткоина: “медвежья бабочка” движется к зоне разворота
Дневной график показывает медвежью гармоническую фигуру “бабочка”. Поясним, что “бабочкой” в трейдинге называют такой паттерн, который на графике цены, действительно, напоминает фигуру бабочки. Он указывает на появление последней волны бычьего или медвежьего тренда и скорый разворот цены (он происходит в 80-90% случаев).
Биткоин сейчас держится в районе $128–130 тыс. – это зона, где цена может развернуться. Рост поддерживает средняя цена за последние 50 дней (около $114 311) и за 100 дней (около $107 702) и обе идут вверх. Индикатор силы движения (RSI) около 64: это значит, что покупатели пока сильнее, но перегрева на рынке уже нет.
Свечи на графике стали меньше – это признак краткосрочной паузы и сомнений у рынка. Согласно мнению наших экспертов, если биткоин поднимется выше $126 240, он может достичь $130 000. Если же опустится ниже $121 700, тогда есть риск снижения к $118 500.
Анализ недельного графика Биткоина: открыт путь к $160 000
На недельном графике Биткоин удерживает восходящую тенденцию. Она закрепилась в рамках долгосрочного канала. Проще говоря, первая криптовалюта растет уверенно, уже давно и не собирается останавливаться.
Сопротивление находится примерно на $134 487. Пробой выше этого уровня может запустить рост к цели $171 000. Оптимистично настроенные аналитики говорят и о возможном дальнейшем движении к $230 000. Однако, это произойдет гораздо позднее.
Текущая картина полностью соответствует историческим движениям Биткоина после халвинга. Опираясь на эти данные, можно ожидать еще одного крупного роста цены Биткоина в 2025 году.
Биткоин задает тренд, $MAXI добавляет драйва: пресейл для охоты за “иксами”
Maxi Doge ($MAXI) – это мем-токен для тех, кто любит риск. Если вас вдохновляет постоянное движение, большие ставки и торговля с кредитным плечом 1000x, то вам определенно сюда. Здесь все как в спортзале: больше вес, больше затрат и адреналина, но и круче финальный результат.
Несмотря на то, что $MAXI относится к категории мем-монет, шутить тут никто не собирается. Актив создан для криптосообщества, где сочетаются азарт трейдинга, энергия тренировок, кофе и соревновательный дух. Все экстремальные штуки сразу!
Как держатель $MAXI вы получите доступ к стейкингу, торговым конкурсам и геймифицированным событиям с партнерами. Таким образом, вы будете и получать пассивный доход в крипте, и развлекаться. Смарт-контракт проекта проверен аудиторами SolidProof и Coinsult. Можно не переживать о безопасности.
Предпродажа уже собрала более $2,8 млн. Токены сейчас стоят всего $0,000261. Цена будет расти по мере продвижения предпродажи, поэтому ранний вход особенно выгоден.
Преимущества для держателей $MAXI:
- Стейкинг с динамическими APY
- Конкурсы с криптоалютными призами
- События и интеграции, создаваемые сообществом
На данный момент купить монету $MAXI вы можете на официальном сайте Maxi Doge с помощью ETH, BNB, USDT, USDC или банковской карты. После листинга, она появится на биржах.