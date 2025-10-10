Какую криптовалюту купить в России: Мосбиржа запускает торги на индекс Ethereum

Московская биржа с 27 октября запускает новый индекс MOEXETH, который будет отслеживать стоимость криптовалюты Ethereum (ETH). Об этом сообщила сама торговая площадка в четверг, 9 октября.

Показатель станут публиковать ежедневно в 12:30 по московскому времени. Для расчета используют котировки пары ETH/USDT с четырех крупных международных платформ – Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Какую криптовалюту купить – индекс Ethereum будет доступен с конца октября

Биржа пояснила методику: индексы зарубежных цифровых активов формируются как средняя (средневзвешенная, если быть точнее) величина котировок. При этом учитывается значимость каждой выбранной площадки. Степень влияния каждой криптоплатформы определяется объемами торгов. Например, если объем торгов Эфириумом на Binance сегодня превышает объем торгов им же на OKX, то влияние первой будет сильнее. Эти параметры обновляют раз в три месяца.

Руководитель Мосбиржи Виктор Жидков недавно рассказал изданию РБК о планах организации. Всего планируется создать десять различных индексов для цифровых монет.

Площадка уже ведет расчет индикатора биткоина под полным названием “Индекс Мосбиржи ПФИ Биткоина”. Источники информации те же самые – Binance, Bybit, OKX и Bitget. Распределение влияния площадок следующее: Binance занимает половину, Bybit – пятую часть, OKX и Bitget – по 15% каждая. Публикация индекса происходит раз в сутки в половине первого дня.

Глава Московской биржи Виктор Жидков заявил в интервью РБК, что как только регуляторы дадут разрешение, будут незамедлительно введены квартальные и бессрочные фьючерсные контракты. Реализовать задуманное планируют до конца текущего года.

Зачем нужны индексы криптовалют?

С момента появления биткоина криптовалютная отрасль сильно расширилась. По данным CoinMarketCap только в прошлом месяце на рынке прибавилось 500 новых монет. Среди них встречаются и монеты с низким риском. Количество цифровых активов выросло настолько, что охватить их все становится совсем нереальной задачей. У инвесторов физически не хватит ресурсов для детального анализа каждой монеты по отдельности. Вот тогда и возникла потребность в создании индексов криптовалют.

В России в будущем этот индикатор планируют применять как базовый актив для различных финансовых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Московской биржи, в связи с запуском новых индексов.

Лучшие криптовалюты для трейдеров из России

Сейчас на рынке усиливается спрос на альтернативные криптовалюты и мем-коины. Однако, в цене также и проверенные лидеры рынка: Биткоин и Эфириум. Поэтому вопрос “Какую криптовалюту купить в России”, мы можем разобрать с разных сторон, в зависимости от ваших целей.

Например, если вы не любите рисковать, смело вкладывайтесь в Биткоин и BNB. Эти активы сейчас набирают силу.

Лучшие мемкоины для инвестиций сейчас: Bitcoin Hyper (HYPER), Maxi Doge (MAXI) и PEPENODE (PEPENODE). Каждый из этих активов привлек немало инвестиций всего за пару месяцев. Подходящий вариант для тех, кто хочет добавить в свой инвест-портфель недорогие, но перспективные криптовалюты.

Российские власти смягчают регулирование криптовалют

Российские власти официально заявили об отсутствии планов вводить дополнительные ограничения на добычу криптовалют. Слухи о возможных региональных запретах не получили подтверждения. Кроме того, Москва даже поддерживает легальный майнинг.

Российское правительство дало указание регионам с излишками энергетических мощностей наладить взаимодействие с промышленными майнерами. В ответ ряд быстроразвивающихся российских майнинговых компаний подтвердили Москве готовность:

Официально отчитываться о своих доходах

Выплачивать многомиллионные налоги

Предоставлять вычислительные ресурсы для государственных ИИ-проектов

Тем не менее, решение поддержать майнинговую индустрию создало серьезные сложности для российских регионов. Традиционные зоны биткоин-майнинга в Южной Сибири и на Северном Кавказе отметили проблемы с электросетями и рост числа нелегальных майнинговых операций. Также появились свидетельства того, что попытки майнеров переместиться в более густонаселенные районы Западной России вызывают конфликты с местными жителями.

Москва избрала практичную стратегию: не запрещать майнинг в регионах, где энергосистема выдерживает нагрузку, но легализовать его и получать налоговые поступления. Главное условие – обычные граждане не должны испытывать дефицита электроэнергии.

Также недавно Центробанк России ранее подтвердил намерение открыть квалифицированным инвесторам доступ к инструментам, привязанным к криптовалютам.