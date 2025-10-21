Какую криптовалюту купить в октябре: спросите у Grok и DeepSeek

Торговые модели на базе искусственного интеллекта, такие как Grok и DeepSeek, меняют инвестиционные стратегии. Какую криптовалюту купить в октябре? На этот вопрос вам теперь уверенно ответят нейросети. Они же помогут составить подробный план торговли.

ИИ-боты Grok 4 и DeepSeek обогнали ChatGPT в криптотрейдинге

Торговые боты на основе искусственного интеллекта Grok 4 и DeepSeek превзошли конкурентов в виде ChatGPT и Gemini в недавнем соревновании по криптотрейдингу. Это демонстрирует растущее преимущество инвестирования с помощью искусственного интеллекта.

Результаты соревнования, по данным CoinGlass, следующие:

DeepSeek лидировал с прибылью $3 650

Grok 4 занял второе место с $3 000

ChatGPT 5 потерял $2 800

Gemini 2.5 Pro потерял $3 000

Их успех объясняется точным выбором времени для входа в рынок и агрессивными длинными позициями (ставками на рост). Grok показал 500% прибыли за один день. Секрет, как пояснили эксперты, в использовании кредитного плеча в сделках с Dogecoin, XRP, Solana и Bitcoin около рыночного дна (самой низкой точки).

Причина убытков ChatGPT и Gemini 2.5 в том, что они держали короткие позиции (ставки на падение) во время отскока рынка вверх.

Почему Grok победил, и что это значит для индустрии

Быстрое исполнение сделок и адаптивная стратегия Grok дали ему явное преимущество, когда крипторынки развернулись вверх. Аналитики говорят, что результаты показывают смену настроений трейдеров. Они все больше склоняются к ИИ-анализу и автоматизации.

Успех Grok укрепляет уверенность в инструментах машинного обучения для прогнозирования крипторынка. Сейчас как ИИ-модели набирают популярность. Также улучшаются настроения вокруг Биткоина. Первая мировая криптовалюта копит силы для восстановления. Все это поддерживает недавно обвалившийся рынок. Вполне вероятно, что скоро он будет более стабильным, а трейдеры сменят пессимизм и неуверенность оптимизмом.

Говоря проще, трейдер-боты становятся умнее. Они в разы превосходят людей в торговле криптовалютами, совершают меньше ошибок и постоянно совершенствуются. Grok заработал 500% за день, правильно угадав момент для покупки: мощный показатель для индустрии.

