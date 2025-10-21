Перспективные криптовалюты: бычий разворот BTC и нововведения Японии
Японские финансовые регуляторы рассматривают историческое решение. Банкам могут разрешить хранить Биткоин и торговать им. Это станет важным шагом к интеграции криптоактивов в традиционную финансовую систему. Перспективные криптовалюты становятся доступнее.
Предложение Агентства финансовых услуг будет относиться к цифровым активам как к обычным ценным бумагам. Биткоин входит в их число. Это соответствует растущему участию институциональных игроков (крупных компаний и организаций) в Японии.
Япония рассматривает возможность разрешить банкам хранить Биткоины и торговать ими
Что меняется? Это заметный отход от политики 2020 года, которая запрещала прямое владение криптовалютами из-за рисков волатильности (резких колебаний цены). По новому предложению банки смогут обращаться с криптовалютами так же, как с традиционными финансовыми активами – акциями или облигациями. Но есть условие: они должны соблюдать строгие требования по управлению рисками и капиталу.
Что дальше? Совет по финансовой системе, который консультирует премьер-министра, рассмотрит предложение в ближайшие недели. Проще говоря, японские банки скоро могут начать официально работать с Биткоином, как они сейчас работают с акциями. Это огромный шаг для легализации криптовалют в традиционной банковской системе.
Если это предложение будет принято, Япония совершит стратегический рывок, который может сделать ее крипто-столицей Азии.
Что это даст на практике? Как минимум, это приток ликвидности и доверия. Банки – это каналы для огромных денег от миллионов обычных людей и компаний. Их выход на рынок станет сигналом, что “все серьезно” для сомневающихся инвесторов. Теперь, они смогут не просто хранить Биткоин для клиентов, но и активно работать с ним. Торговать, создавать продукты и буквально стать драйвером цифровой экономики страны.
Почему это важно для Биткоина? Это качественное изменение спроса:
- Появятся новые, стабильные каналы покупки BTC через банковскую систему.
- Его статус в традиционных финансах укрепится – из “спекулятивного актива” он превращается в часть финансовой инфраструктуры.
Для Японии этот шаг – заявка на лидерство в новой экономике. Вместо того чтобы сопротивляться инновациям, страна делает их своим конкурентным преимуществом.
Оптимизм на рынкеБиткоин движется к $115 000
Биткоин торгуется около $109 550. За последние 24 часа он вырос на 1.48%. Графики показывают его уверенный рост. Модель, которую вы можете видеть, отражает восстановление после спада в середине октября. Важный технический сигнал: 20-EMA пересекла 50-EMA, что указывает на возобновление восходящего импульса (то есть рост).
Покупатели защищают более высокие минимумы с отметки $105 500. Замечено устойчивое накопление. Сопротивление находится на отметке $111 681. Ее прорыв может поднять цену BTC до $115 960 и, возможно, до $119 800. Это ожидается, если объем торгов увеличится. Падение ниже $109 000 может спровоцировать краткосрочный откат к $107 455 или $104 430.
Bitcoin Hyper ($HYPER) – новый способ заработать на Биткоине, пока он растет
Новая предпродажа под названием Bitcoin Hyper ($HYPER) как раз сейчас привлекает внимание инвесторов. Проект использует огромный неиспользованный потенциал сети Bitcoin. Он применяет скорость уровня Solana, чтобы разблокировать стейкинг, DeFi и другие возможности через специально созданный второй уровень (layer-2).
С момента запуска Bitcoin (BTC) держатели не могли получать пассивный доход от своих вложений. Причина – сеть не поддерживает запуск смарт-контрактов. Bitcoin Hyper ($HYPER) меняет это с помощью побочной цепи (side chain). Она позволит инвесторам хранить, стейкать и давать в кредит свои активы. Так можно дополнительно монетизировать свои holdings (накопления).
Как это работает? Все начинается с Hyper Bridge – решения, созданного специально для Bitcoin. Оно безопасно хранит BTC-токены пользователей в выделенном Bitcoin-кошельке. Протокол мгновенно создает соответствующее количество активов на Hyper L2. Это дает инвесторам доступ к растущему числу децентрализованных приложений (dApps), построенных на этой побочной цепи на базе Solana.
До следующего роста цены: