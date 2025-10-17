BTC $105,400.52 -5.02%
Как заработать на криптовалюте "втихую": инсайдер Трампа настораживает рынок

Редактор
Лиза Чайкина
Редактор
Лиза Чайкина
О авторе

Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,...

Обновленно: 

На крипторынке снова тревожно. Неизвестный трейдер, прозванный “инсайдером Трампа”, открыл короткую позицию на Биткоин на сумму $120-127 млн по цене $111 386. Это произошло незадолго до ожидаемого важного заявления президента США во вторник.

Этот же трейдер ранее открыл шорты (так называют короткие позиции в трейдинге) на $1,1 млрд перед объявлением Трампа о 100% пошлинах на китайские товары. Тогда он заработал $160-200 млн, когда Bitcoin упал с $122 000 до $102 000. Именно поэтому он получил статус “инсайдера Трампа” и настороженное отношение рынка к себе.

Реакция трейдеров не сильно оптимистична. В криптопространстве еще не все оправились от недавнего обвала. Соцсети напоминают о событии 11 октября, когда произошли ликвидации на $19 млрд. Инвесторы опасаются повторения сценария.

Замечена инсайдерская торговля

Аналитики зафиксировали точное время открытия позиции трейдером. Это произошло непосредственно перед заявлением Трампа. Странное совпадение вызывает подозрения в использовании закрытой информации.

Источник: TradingView

Пока криптосообщество гадает, кто этот трейдер, сервис Lookonchain поделился данными. Эксперты считают, что кошелек с 2011 года хранит 86 000 BTC. В многочисленных отчетах утверждается, что трейдер открыл короткие позиции на сумму от $120 до $600 млн. Позиции открыты по BTC, ETH и SOL. Отметим, что текущая цена Биткоина составляет примерно $112 000. Первый мировой криптоактив демонстрирует устойчивость несмотря на давление, и способен обеспечить трейдерам доход на долгосроке.

Ситуация нервная. Каждый шаг Трампа сейчас может вызвать мгновенную волатильность.

Как уберечь свои средства от волатильности? Обратитесь к Best Wallet

Пока рынок напряжен, давайте обратимся к стабильности. В периоды турбулентности особенно важно, чтобы ваши средства были защищены от любых неприятностей. И в этом вам поможет безопасный криптокошелек, такой как Best Wallet.

Как купить перспективные криптовалюты: токен BEST

В отличие от MetaMask и Trust Wallet, этот инструмент предлагает не просто хранение и обмен активов, но и полноценный вход в мир Web3:

  • Собственный токен $BEST, дающий скидки на комиссии и доступ к эксклюзивным пресейлам.
  • Мобильное приложение и биржа: всё в одной экосистеме.
  • Криптокарта для оплаты повседневных покупок.
  • Поддержка 60+ блокчейнов и расширение для браузера в разработке.
Прогресс предпродажи BEST
BEST
+15%
$16,538,038.57 Raised so far
$0.0225 → $0.025805

Держатели $BEST могут воспользоваться сразу несколькими преимуществами. Например, значительно сэкономить на комиссиях внутри приложения, получить доступ к самым перспективным предпродажам и право голоса в управлении экосистемой. Проект также предлагает бесплатные раздачи токенов через аирдропы.

До следующего роста цены:

Loading countdown...

Как заработать на криптовалюте $200 млн всего за день: история “криптокита”

С 9 октября трейдер внес 80 млн USDC на Hyperliquid. Это говорит о серьезной подготовке к масштабным торговым позициям. За полчаса до объявления Трампа о тарифах “кит” удвоил шорт-позиции. Такой шаг подтверждает сведения о трейдерах с инсайдерской информацией и сильным рыночным влиянием.

По данным аналитика @mlmabc, сразу после обвала “кит” закрыл около 90% BTC шортов и полностью вышел из ETH, заработав $190–200 млн всего за один день. Это впечатляющий пример идеального входа и выхода, почти безошибочного.

За 24 часа было ликвидировано позиций более чем на $19,33 млрд. По мнению аналитика, реальная сумма может быть в диапазоне $30-$40 млрд. Подтверждаются масштабы влияния всего одного крупного игрока и “эффект домино” на рынке.

Совет для трейдеров и инвесторов:
Если видите увеличение шортов от крупнейших китов с высоким кредитным плечом, подготовьтесь к высокой волатильности. Рекомендуется ограничивать риски, ставить стоп-лоссы, а также отслеживать новости, чтобы своевременно реагировать.

Лиза Чайкина
Редактор
Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной, информативной и полезной.
