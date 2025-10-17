Как заработать на криптовалюте “втихую”: инсайдер Трампа настораживает рынок

На крипторынке снова тревожно. Неизвестный трейдер, прозванный “инсайдером Трампа”, открыл короткую позицию на Биткоин на сумму $120-127 млн по цене $111 386. Это произошло незадолго до ожидаемого важного заявления президента США во вторник.

Этот же трейдер ранее открыл шорты (так называют короткие позиции в трейдинге) на $1,1 млрд перед объявлением Трампа о 100% пошлинах на китайские товары. Тогда он заработал $160-200 млн, когда Bitcoin упал с $122 000 до $102 000. Именно поэтому он получил статус “инсайдера Трампа” и настороженное отношение рынка к себе.

Реакция трейдеров не сильно оптимистична. В криптопространстве еще не все оправились от недавнего обвала. Соцсети напоминают о событии 11 октября, когда произошли ликвидации на $19 млрд. Инвесторы опасаются повторения сценария.

Замечена инсайдерская торговля

Аналитики зафиксировали точное время открытия позиции трейдером. Это произошло непосредственно перед заявлением Трампа. Странное совпадение вызывает подозрения в использовании закрытой информации.

Пока криптосообщество гадает, кто этот трейдер, сервис Lookonchain поделился данными. Эксперты считают, что кошелек с 2011 года хранит 86 000 BTC. В многочисленных отчетах утверждается, что трейдер открыл короткие позиции на сумму от $120 до $600 млн. Позиции открыты по BTC, ETH и SOL. Отметим, что текущая цена Биткоина составляет примерно $112 000. Первый мировой криптоактив демонстрирует устойчивость несмотря на давление, и способен обеспечить трейдерам доход на долгосроке.

Ситуация нервная. Каждый шаг Трампа сейчас может вызвать мгновенную волатильность.

Как заработать на криптовалюте $200 млн всего за день: история “криптокита”

С 9 октября трейдер внес 80 млн USDC на Hyperliquid. Это говорит о серьезной подготовке к масштабным торговым позициям. За полчаса до объявления Трампа о тарифах “кит” удвоил шорт-позиции. Такой шаг подтверждает сведения о трейдерах с инсайдерской информацией и сильным рыночным влиянием.

По данным аналитика @mlmabc, сразу после обвала “кит” закрыл около 90% BTC шортов и полностью вышел из ETH, заработав $190–200 млн всего за один день. Это впечатляющий пример идеального входа и выхода, почти безошибочного.

За 24 часа было ликвидировано позиций более чем на $19,33 млрд. По мнению аналитика, реальная сумма может быть в диапазоне $30-$40 млрд. Подтверждаются масштабы влияния всего одного крупного игрока и “эффект домино” на рынке.

Совет для трейдеров и инвесторов:

Если видите увеличение шортов от крупнейших китов с высоким кредитным плечом, подготовьтесь к высокой волатильности. Рекомендуется ограничивать риски, ставить стоп-лоссы, а также отслеживать новости, чтобы своевременно реагировать.