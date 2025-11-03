Как заработать на криптовалюте: Биткоин готовится к рывку?

Автор Анастасия Трофимова
Обновленно: ноября 3, 2025

Как заработать на криптовалюте в ноябре? Эксперты советуют сейчас не упускать из виду Биткоин. Несмотря на то, что сейчас он торгуется на уровне около $110 414, на рынке говорят о его скором взлете. На момент написания материала, даже при высокой волатильности, лидер крипторынка демонстрирует устойчивость.

Роберт Киосаки пишет о приближении экономического краха

Недавно известный автор книги “Богатый папа, бедный папа” Роберт Киосаки в своем посте в X предупредил о возможном “массовом экономическом крахе”. По его словам, такое событие может “уничтожить миллионы”. Предприниматель советует инвесторам искать защиту в серебре, золоте, Биткоине и Эфириуме. Его сообщение увидели 4.6 млн пользователей.

Предупреждения Киосаки основаны на общих опасениях. Многие опытные трейдеры и аналитики считают, что рынки переоценены. Однако, стабильная цена Биткоина говорит об отсутствии паники. Многие криптоэнтузиасты и нейросети надеются на потенциальный прорыв.

Техническая картина Биткоина: паттерн “симметричный треугольник”

Судя по графику, цена Биткоина сейчас формирует симметричный треугольник. Это классический признак сужения волатильности перед возможным сильным движением. Поясним ,что это значит.

“Симметричный треугольник” на графике называют моментом затишья перед бурей. Представьте себе, что цена криптовалюты какое-то время металась в нерешительности. Быки (покупатели) каждый раз толкали цену вверх, но не могли пробить определенный верхний уровень (сопротивление). Медведи (продавцы) давили цену вниз, но она каждый раз отскакивала от определенного нижнего уровня (поддержки).

В итоге, если соединить эти пики и впадины, на графике образуется фигура, которая сужается, как треугольник. Это и есть симметричный треугольник. Он показывает, что силы покупателей и продавцов временно равны, и рынок копит силы для решительного движения.

График цены Биткоина. Источник: Tradingview

Биткоин получает стабильную поддержку на уровне около $106 375. Сопротивление находится примерно на $111 675. Это указывает на равновесие между покупателями и продавцами.

Если BTC уверенно закрепится выше $111 700, то он может подняться к $116 350 или даже к $119 750. Падение ниже $106 000 может привести к спаду до $103 500.

Рыночное настроение вокруг Биткоина сейчас колеблется между страхом и возможной основой для сильного роста. Предупреждение Роберта Киосаки добавило неопределенности и подчеркнуло растущий скептицизм инвесторов. Однако, подобные настроения часто предшествуют мощным восстановительным движениям. Исторически Биткоин показывал лучшие результаты, когда инвесторский страх достигал пика. А техническая поддержка при этом оставалась стабильной и надежной.

Рыночная капитализация BTC сейчас превышает $2,2 трлн. Количество монет в обращении приближается к 19,94 млн BTC. Актив продолжает привлекать институциональные инвестиции (средства крупных компаний). Также трейдеры продолжают надеяться на “ноябрьскую силу”. Обычно в ноябре криптовалюта показывает хорошие результаты.

Сейчас актуален ключевой вопрос: станет ли предупреждение Киосаки началом паники на рынке? Или наоборот, трейдеры подтолкнул BTC и топ альткоинов к новым максимумам.

Bitcoin Hyper: новый рывок для всей экосистемы Биткоина?

Биткоин набирает силу, однако аналитики считают, что ему нужна помощь. Ее сейчас может предложить новый проект Bitcoin Hyper ($HYPER). Он предлагает интересное современное решение для экосистемы Биткоина, чтобы ускорить ее в несколько раз.

В новом решении сочетаются стабильность и безопасность BTC с высокой скоростью и низкой стоимостью транзакций Solana. Создатели обещают минимальные комиссии для улучшенной торговли. Кроме этого, defi-разработчики смогут разворачивать смарт-контракты прямо на биткоине. Теперь тут доступны децентрализованные приложения и даже мем-монеты. Весь этот функционал работает на базе безопасности BTC.

Bitcoin Hyper прошел аудит безопасности от Consult.

Если вы рассматриваете участие в проекте, мы советуем:

Внимательно следить за ходом развития проекта на официальном сайте и последующим внедрением функций.

Оценить риски, связанные с Layer 2 на базе другого блокчейна (Solana), с технической и рыночной точек зрения.

Не вкладывать больше, чем готовы потерять, учитывая, что проект новый.

