Grok AI считает, что BTC достигнет $200 000 к концу 2025

Автор Алексей Давыденко Обновленно: октября 31, 2025

Капитализация Биткоина сейчас около $2,19 трлн. Дневной объем торгов превышает $72 млрд. Хотя цена самой популярной криптовалюты немного снизилась после максимума в октябре, смелый прогноз от Grok AI вызвал новую волну интереса на рынке. Посмотрим, на что надеется искусственный интеллект, и можно ли ему верить.

Прогноз от Grok AI: Биткоин будет стоить $200 000 уже в этом году?

Grok AI прогнозирует, что первый криптоактив мира может достичь цены в $200 000 к концу 2025 года. Такой рост основан на нескольких важных моментах:

Быстрое внедрение биткоина институциональными инвесторами (крупными юридическими компаниями) через ETF и размещение в казначейских резервах.

Ограниченное количество биткоинов. Их всего 21 млн, из которых почти 19,9 млн уже в обращении.

Растущий спрос со стороны стран и компаний, которые видят в Биткоине защиту от инфляции.

Обратимся к техническому анализу. Если взглянуть на графики, видно, что цена биткоина сейчас консолидируется (колеблется) около отметки в $110 000. Она немного поднялась после резкого отскока вниз от уровня сопротивления примерно в $117 700. На графике формируется “нисходящий клин”. Это паттерн, который часто сигнализирует о предстоящем росте.

Если цена пробьет уровень $114 950, это может ускорить движение к отметке в $120 000. Недавний исторический максимум, зафиксированный в начале октября, удерживал его цену чуть выше $126 000.

Однако, если цена BTC упадет ниже $108 900, возможен повторный тест поддержки на уровнях около $106 000 и $103 500.

График цены биткоина (BTC/USD) – Источник: Tradingview

Цель в $200 000, поставленная Grok AI, кажется амбициозной. Стоит сказать, что с ней согласны далеко не все аналитики. Однако сочетание растущего институционального интереса, ограничения предложения после халвинга и нестабильной мировой экономики может сделать этот уровень вполне достижимым. Если Биткоин продолжит держаться выше трендовой линии поддержки, уверенность усилится. Технические прогнозы все еще остаются бычьими.

Подводя итог, перспективы биткоина на конец 2025 года выглядят оптимистично. Все благодаря поддержке крупных инвесторов и ограниченному предложению криптоактива. Правда, инвесторам стоит помнить о возможных рисках и высокой волатильности рынка. В таких условиях важно помнить о защите своих средств.​

Пока рынок остывает в ожидании роста, время позаботиться о хранении своих активов

Надежные инструменты – залог успешной криптоторговли. Это вам скажет любой опытный трейдер. Полагаться на удачу можно, но тогда вы вряд ли останетесь в игре надолго.

Под инструментами мы подразумеваем все то, что поможет вам в работе. Например, основное – это хранение. Криптокошелек. Он должен быть безопасным, функциональным, простым в управлении и подходящим под актуальные запросы. Именно таким сейчас является Best Wallet.

Это многофункциональное решение. Не просто место, куда вы можете поместить свои активы и не беспокоиться об их сохранности. Представьте себе цифровой кошелек, который сочетает в себе простоту, продвинутые функции и надежность. Это и есть Best Wallet – новый мультивалютный кошелек.

Создатели уделили особое внимание защите данных и интуитивно понятному интерфейсу. Это необходимо, чтобы любой человек, даже далекий от технологий, легко разобрался, как покупать, хранить и обменивать криптовалюту.

Переходите на официальный сайт проекта и следите за его обновлениями. Там же вы можете легко купить токен BEST, чтобы участвовать в управлении платформой. Перспективы для потенциального заработка у него сейчас высокие: скоро ожидается листинг. После него цена токена, по прогнозам, поднимется минимум в 10 раз.

