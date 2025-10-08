[LIVE] Биткоин становится “краеугольным камнем финансовой безопасности”: рост цены BTC сегодня

Биткоин все больше укрепляет позиции как потенциальный актив для резервов центробанков. По мнению аналитиков Deutsche Bank, это уже не кажется фантастичным, как это было раньше. Рассказываем о перспективах BTC и связанного с ним проекта Bitcoin Hyper далее.

Главное из отчета Deutsche Bank:

Снижение волатильности и ограниченная эмиссия делают биткоин подходящим активом для резервов к 2030 году .

. Растущий спрос со стороны инвесторов и корпораций ставит его в один ряд с золотом.

ставит его в один ряд с золотом. Появление “биткоин-казначейств” усиливает доверие институтов и превращает BTC в новую цифровую “тихую гавань”.

В своем отчете аналитики Марион Лабур и Камилла Сиазон отметили, что Биткоин все больше ведет себя как золото. Если тенденция сохранится, он может стать частью официальных резервов уже в следующем десятилетии.

“Биткоин может занять место золота в новой финансовой эпохе – как современная основа экономической стабильности”, – пишут аналитики.

Рост спроса на BTC и рекордные цены

На прошлой неделе биткоин обновил максимум, поднявшись выше $125 000. Золото же приблизилось к $4 000 за унцию. Оба актива дорожают на фоне роста интереса к ним центробанков и корпораций. Крупные игроки которые ищут альтернативу доллару и традиционным резервным активам. Напомним, что для инвестиций вы можете рассмотреть лучшие токенсейлы 2025.

Золото в 2025 году подорожало более чем на 50%. Согласно аналитическим сводкам, это самый быстрый рост с 1979 года. Goldman Sachs недавно повысил прогноз цены золота до $4 900. Эксперты сослались на сильный спрос со стороны центробанков развивающихся стран.

Хотя биткоин пока официально не считается резервным активом, его начинают воспринимать именно так. Компании вроде MicroStrategy Майкла Сейлора включают BTC в свои балансы, превращая его в цифровой аналог золота.

По словам аналитиков Deutsche Bank, подобная стратегия “Bitcoin-treasury” помогает институционалам привыкнуть к криптовалюте:

“Да, у биткоина нет физического обеспечения – но ведь и золото ничем не ‘подкреплено’. Разница лишь в том, что волатильность BTC сейчас на историческом минимуме, и он становится всё привлекательнее для долгосрочных инвесторов”

Также отметим,что центробанки развивающихся стран уже несколько лет активно увеличивают запасы золота – это способ защититься от политических рисков и ослабления доллара. Deutsche Bank считает, что тот же принцип диверсификации в будущем может распространиться и на биткоин.

Интересно, что все это происходит на фоне некоторого парадокса: индекс S&P 500 растет и обновляет рекорды (это плюс 14,6% с начала года), а инвесторы параллельно вкладываются в “тихие гавани” – золото и все чаще биткоин.

Глава Hex Trust считает, что американские банки скоро будут предлагать биткоин-услуги

Генеральный директор Hex Trust Алессио Куальини уверен ,что американские банки вот-вот начнут предлагать услуги с биткоином. Осталось дождаться окончательной ясности в регулировании, ее отсутствие пока тормозит весь процесс.

По его словам, уже в ближайшие месяцы большинство банков в США смогут предоставлять клиентам сервис по хранению, торговле и депозитам в BTC. Куальини назвал американскую регуляторную систему “мировым эталоном” для институционального принятия криптовалют.

Компания Hex Trust, основанная в 2018 году, работает с институциональными клиентами в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, предлагая кастодиальные решения, трейдинг, кредитование и стейкинг.

Сейчас в Hex Trust работает более 200 сотрудников, а через B2B-партнеров компания обслуживает более миллиона конечных пользователей. Цель на 2025 год – $20 млн дохода и возможный выход на IPO. Куальини также отметил, что стейблкоины могут стать революционной альтернативой системе SWIFT, обеспечивая более быстрые и дешёвые международные переводы.

В отличие от многих американских криптокомпаний, которые зарабатывают на розничной торговле, Hex Trust делает ставку на инфраструктуру для институционалов и избегает прямой зависимости от волатильности крипторынка.

Bitcoin Hyper сделает сеть BTC дешевле и мощнее: каким образом?

BTC наконец-то превращается в то, чем всегда хотел быть: удобным, децентрализованным средством обмена, доступным каждому. Решение второго уровня Bitcoin Hyper для сети BTC запускает новый этап – время мгновенных и почти бесплатных транзакций.

Новинка представляет собой решение Layer 2. Проще говоря, это интеллектуальный надстройка над основной сетью (которая, к слову, давно перегружена и не справляется с растущим потоком операций).

Благодаря мощи Solana Virtual Machine блокчейн первой криптовалюты получает суперсилы: транзакции становятся молниеносными, комиссии падают, а пользователи забывают о долгих ожиданиях. BTC превращается в настоящую платежную систему нового поколения, где скорость и удобство стоят на первом месте.

Ранние участники пресейла получают эксклюзивные привилегии. Например, это приоритетный доступ к стейкингу, аирдропам, запуску новых токенов и праву голоса в управлении проектом.

