Биткоин выше $120 000: “Uptober” набирает силу

Биткоин в четверг вечером пробил отметку $120 000, воодушевив инвесторов. Если следить за его движением с конца сентября, будет заметно, что это продолжение его впечатляющего ралли. После спада в начале осени, произошел плавный подъем, который сейчас только усиливается. Трейдеры называют этот месяц Uptober – за его исторически бычью статистику. Какие еще монеты могут взлететь в октябре? Многие инвесторы активно следят за движением связанного с сетью Биткоин актива Bitcoin Hyper. Продолжайте читать и знакомьтесь с его перспективами самостоятельно.

Планы на октябрь: старт крипторалли и оптимизм на рынке

Перед этим был резкий откат Биткоина: 1 октября курс ненадолго просел до $114 000, но уже к 2 октября восстановился в районе $118 700-118 900. Актив дошел даже до пиковых $119 500. Такой отскок совпал с сезонностью: в среднем с 2013 года октябрь приносил Биткоину прирост около 14,4%.

Ралли поддержали и другие криптовалюты. Ethereum прибавил 3,2% и достиг $4 536, XRP вырос на 1,8% до $3,04, а Solana подорожала на 4,2% до $233,80. Общая капитализация рынка криптоактивов поднялась примерно на 2% – до $4,2 трлн.

Рост произошел, несмотря на приостановку работы правительства США, которая началась в начале месяца. Торговые отделы отметили устойчивое снижение покупок и изменение позиций в четвертом квартале. В целом, это знакомый паттерн еще с прошлых октябрьских периодов.

Историческая закономерность

Гади Чайт, инвестиционный директор Xapo Bank, отметил:

“Исторически октябрь был бычьим месяцем для биткоина, и все говорит о том, что в этом году исключения не будет. Даже шатдаун правительства США, первого такого масштаба с 2018–2019 годов, когда более 90% сотрудников SEC ушли в вынужденный отпуск, а в CFTC остались считанные специалисты, не смог сбить рост. Это лишний раз показывает устойчивость биткоина”

Он добавил:

“Биткоин перестал быть спекулятивным исключением. Он доказал, что способен противостоять любым условиям и закрепить за собой статус актива с долгосрочной ценностью. Для инвесторов это сигнал: сила биткоина – не случайность, а структура”.

Опытные трейдеры называют Uptober “эффектом самоподдержки”. Проще говоря, поток капиталов в конце года повышает ликвидность, увеличивает волатильность и традиционно толкает BTC вверх.

Деривативы, регуляторы и риски

На деривативных площадках активность резко выросла, особенно около “круглых уровней”. Спотовые объемы также усилились. Нынешняя картина напоминает прошлые октябри, когда закрепившийся импульс неделями тянул цены вверх.

Тем не менее регуляторная неопределенность никуда не делась. Закрытие правительства ослабило работу SEC и CFTC, что заметили все участники рынка.

Глава zondacrypto Пшемыслав Краль заявил:

“Изменения в правительстве США уже ударили по криптоиндустрии: SEC и CFTC играют ключевую роль для глобального рынка цифровых активов. Сокращение штата замедлит инновации, снизит доверие инвесторов и отложит важные решения по правилам и новым инструментам”.

По его словам, работа над инициативами вроде GENIUS Act и CLARITY Act может застопориться, а неопределенность вокруг Anti-CBDC Act сохраниться. Задержки с одобрением крипто-ETF и возможные перебои с бюджетными выплатами могут подтолкнуть пользователей к стабильным монетам. Но одновременно это окно возможностей для отрасли. После выхода из кризиса компании смогут активнее продвигать прозрачные правила.

Второй уровень для Биткоина решает проблемы масштабируемости и низких скоростей

Bitcoin остается “цифровым золотом”, но удобен ли он как сеть для повседневного использования? В сети невыгодные комиссии, которые в моменты перегрузок достигают $20. Также скорость обработки транзакций оставляет желать лучшего (иногда операции часами ожидают подтверждения). Команда Bitcoin Hyper решила, что пора это исправить

Решение второго уровня для Bitcoin открывает эру быстрых и дешевых транзакций. Наконец-то BTC станет тем, ради чего и был создан – удобным инструментом для децентрализованных платежей. Это технология Layer 2, то есть доолнительное расширение для масштабирования BTC. Основная сеть – Layer 1 – перестала справляться с нагрузкой, и ей в помощь был разработан новый проект. Благодаря большей производительности и мощностям Solana Virtual Machine, блокчейн первой криптовалюты, наконец, справится с долгими и дорогими транзакциями.

Присоединяйтесь к пресейлу и добавляйте HYPER в свои инвест-портфели. Прибыль не заставит себя долго ждать, ведь ского листинг.

