Повторит ли DOGE свои прорывы в 2017 и 2021 годах?

Догкоин снова оживился: за последние сутки он показал уверенный рост. Один из популярных аналитиков заметил знакомый паттерн на графике, который уже приводил к мощным ростам в 2017 и 2021 годах. Теперь он активно поддерживает бычий прогноз по DOGE. Трейдеры готовятся корректировать свои стратегии, а мы предлагаем обратить внимание на еще один потенциально взрывной проект Maxi Doge.

Как сейчас движется цена Dogecoin?

Трейдер EtherNasyional, за которым следят более 26 тысяч пользователей в социальной сети, опубликовал график, где видно: DOGE повторяет сценарий прошлых циклов. Если история действительно повторяется, новый крупный рывок уже стартовал.

После месяцев давления цена DOGE пробила ключевую трендовую линию вверх. Это сигнал разворота, который раньше всегда предшествовал мощным ралли и обновлению исторических максимумов. Сейчас этот пробой уже случился, и токен получил шанс выйти на новые ценовые уровни.

Дополнительный аргумент в пользу роста – индикатор RSI. Он показывает “дно”, как и в прошлые разы перед взрывными движениями, что усиливает вероятность продолжения восходящего тренда.

Прогноз по цене Dogecoin: рост объемов и поддержка трендовой линии

За последние сутки DOGE подрос на 6%, а объем торгов достиг $2,6 млрд – это 7% от всей циркуляции токена. Рост произошел после того, как цена отскочила от важного уровня поддержки, совпавшего с 200-дневной скользящей EMA. Такой “двойной сигнал” подтверждает техническую значимость уровня, а объемы указывают на усиление покупательского давления.

Если тенденция сохранится, Dogecoin может протестировать верхнюю границу фигуры “растущий клин” в районе $0,32. Но если сработает исторический сценарий, не исключен более резкий рывок к $0,40 – с дальнейшей целью на $1. В таком случае потенциальный рост составит более 300%.

Рост интереса к DOGE совпал с началом альтсезона. На этом фоне в фокусе остаются не только топовые мемкоины, но и ранние пресейлы, которые могут дать еще больше иксов. Один из таких проектов – Maxi Doge ($MAXI), уже собравший свыше $2,6 млн на предпродаже и рассматриваемый трейдерами как возможный "игрок десятикратного цикла".

Maxi Doge ($MAXI): мемкоин с максимальным плечом

Maxi Doge – новый Ethereum-мемкоин в стиле “альфа-трейдера”, который полностью отражает энергетику бычьего рынка. Его идея состоит не в создании очередного полезного токена. Его цель – использовать 1000X кредитное плечо, превращая бюджет любого трейдера в оружие, способное соперничать с капиталом крипто-китов.



Владельцы $MAXI получают доступ к активному сообществу, где трейдеры делятся стратегиями, сигналами и инсайтами, а также могут зарабатывать бонусы за активность. Создается приятная и при этом азартная атмосфера, где каждый стремится стать лучше. Все, действительно, как в крутой “качалке”.

Интересная особенность: до 25% средств, собранных на пресейле, проект направит в самые перспективные токены этого цикла. Эти позиции с плечом будут приносить прибыль в пользу сообщества и повышать ценность самого $MAXI, когда начнут окупаться.

Купить $MAXI можно на официальном сайте Maxi Doge. Достаточно подключить совместимый с Ethereum кошелек, например Best Wallet, и обменять USDT или ETH на токен. Также доступна оплата банковской картой.

Перейти на Maxi Doge

