Claude AI дает прогноз по цене TRUMP на конец года

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки. Обновленно: сентября 3, 2025

Рынок криптовалют рухнул, и паника на нем быстро распространилась. Повсюду слышались “медвежьи разговоры”, но криптоаналитики и Claude AI сохраняют спокойствие. Они уверенно смотрят вперед, не теряя бычьего оптимизма. И, отметим, есть положительные сдвиги. Каждое ралли начинается со свежей идеи, которая запускает бычий импульс. Именно на это нацелен Maxi Doge, и он уже нашел успех в уверенном старте.

Ethereum только что достиг нового максимума в $4950. Подтверждено его лидерство среди альткоинов. Данный рывок подтолкнул мем-коины на базе ETH и поднял весь альт-рынок, не давая ему остывать.

Тем временем Bitcoin отвоевал отметку 110 000. Сейчас первый криптовактив торгуется на уровне $111 000. Это примерно на 8% ниже августовского пика в $124 000, но настроения остаются бычьими. Причина проста: у Биткоина самое дружелюбное регулирование за все время его существования. И прогнозы Claude AI совпадают с этими настроениями.

Мемкоин Trump после запуска WLFI: прогноз от Claude на $15 до конца 2025

Запуск долгожданного цифрового актива от семьи Трампа вызвал настоящий всплеск интереса к Official Trump ($TRUMP). За последние пять дней эта мем-монета обогнала все остальные токены из топ-10 своей категории, поднявшись на 3,1%. Объем торгов за последние сутки вырос сразу на 180% на фоне приближающегося дебюта $WLFI. Технические индикаторы указывают на ускорение роста и сильный восходящий тренд.

Напомним картину прошлого дня. Торги WLFI проходили на высоких оборотах. Спотовые сделки превысили $2,25 млрд, а объем деривативов подскакивал до $3-8 млрд. Это показывает, что многие трейдеры активно занимали позиции через фьючерсы. Еще на предварительных торгах на Hyperliquid и Binance Futures было видно, что рынок ждет турбулентности: цена WLFI колебалась от $0,30 до $0,56.

Источник: TRUMPUSD / TradingView

Сейчас RSI показывает, что бычий импульс нарастает: движение в зону перекупленности. Обычно это намекает на краткосрочный откат, но также показывает сильное давление покупателей. Это поддерживает бычий прогноз для Trump Coin – токен нацелился на $30 в ближайшее время. Подтвержденный прорыв выше $17,5 откроет дверь для этого рывка. Но реальный потенциал роста $TRUMP, по прогнозам, намного выше.

Следим за обновлениями вместе с веущими аналитиками.

Maxi Doge: Claude AI назвала его первым мем-коином со стократным потенциалом

Maxi Doge сейчас находится в центре внимания инвесторов на мемкоин-рынке. Этот актив, вдохновленный Dogecoin, уже собрал свыше $1,75 млн.

Maxi Doge играет на актуальных интернет-шутках. Главный герой токена – качок “gym bro” Doge, фанат рискованной торговли с высоким кредитным плечом. Без всяких пиар-легенд и фейковых полезных функций. Но это не просто шутки. В проекте предусмотрен высокодоходный стейкинг и конкурсы, которые помогут поддерживать активность сообщества. Уж он заставят инвесторов задержаться!

Самое привлекательное здесь – распределение токенов. Около 40% предложения продано прямо на публичной предпродаже, без закрытых раундов и инсайдеров. Это снижает риск больших распродаж китами, когда токен появится на крупных биржах. Кроме того, для держателей MAXI запускают программу стейкинга с годовой доходностью до 178%. То есть, уже во время предпродажи можно заблокировать токены и начать зарабатывать. Ранние инвесторы могут выиграть и получить максимальную выгоду.

Заходите на официальный сайт Maxi Doge и следите за обновлениями. Там же можно безопасно присоединиться к предпродаже. Оплатить токены MAXI можно ETH, USDT, BNB или даже кредитной картой.

Перейти на Maxi Doge