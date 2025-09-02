Токен Трампа рухнул на 15% в первый же день

WLFI провалился в первый день торгов.

Криптовалютный токен семьи Трампа, World Liberty Financial (WLFI), не выдержал первого дня торгов. После яркого старта его цена быстро просела, сведя на нет прибыль ранних держателей и оставив инвесторов с убытками.

По данным CoinGecko, WLFI – токен управления децентрализованной платформы, запущенной в прошлом году. В понедельник он вышел на биржи по цене выше $0,30, но вскоре откатился до $0,24, а это более чем на 15% ниже внутридневного максимума. Рыночная капитализация снизилась до ~$7 млрд, что ставит WLFI на 31-е место среди крупнейших криптовалют.

Листинг прошёл на крупнейших площадках, включая Binance, OKX и Bybit, что изначально подогрело интерес трейдеров. Однако высокая волатильность быстро охладила ажиотаж.

Ранним инвесторам разрешили продать до 20% акций

Запуск последовал за июльским голосованием инвесторов о возможности торговли WLFI. До тех пор токены функционировали только как инструменты управления. Они давали держателям право участвовать в изменениях кода и бизнес-корректировках. Ранним инвесторам разрешено продавать до 20% своих активов, сообщила компания.

Эта первая 20-процентная разблокировка. Ее оценили в 3-5 млрд проданных токенов по предпродажным ценам $0,015 и $0,05. Давление ослабило ажиотаж от дебюта токена и оказало давление на цены. Причем, несмотря на сильный спекулятивный спрос. Согласно официальному блогу проекта, на момент запуска было доступно 24,6 млрд токенов.

Повышение интереса инвесторов

Торги WLFI проходили на высоких оборотах. Спотовые сделки превысили $2,25 млрд, а объём деривативов подскакивал до $3-8 млрд. Это показывает, что многие трейдеры активно занимали позиции через фьючерсы. Ещё на предварительных торгах на Hyperliquid и Binance Futures было видно, что рынок ждёт турбулентности: цена WLFI колебалась от $0,30 до $0,56.

С момента запуска в прошлом году проект World Liberty Financial уже принёс семье Трампа около $500 млн. Платформа выпускает и собственный стейблкоин. Для многих ранних инвесторов главным аргументом в пользу WLFI стало имя Трампа: они рассчитывали, что рост цены обеспечит именно этот фактор, а не технические характеристики проекта. Запуск торгов стал первым реальным тестом этой гипотезы на открытом рынке.

Дебют World Liberty вызвал и политический резонанс. Критики из Демократической партии и специалисты по вопросам этики предупреждают о возможном конфликте интересов: бывший президент напрямую влияет на регуляторную политику в отношении цифровых активов.

Сделки инфлюенсеров усиливают спекулятивную лихорадку вокруг WLFI

Сделки инфлюенсеров только подлили масла в огонь спекуляций вокруг WLFI. Трейдеры активно следили за тем, как знаменитости торгуют новым токеном. Например, Lookonchain сообщил, что во вторник у Эндрю Тейта ликвидировали длинную позицию. Он потерял $67 500. Спустя несколько часов инфлюенсер снова вернулся в рынок с новой лонг-позицией. Такая динамика лишь подчёркивает ажиотаж и спекулятивное настроение вокруг токена.

Волатильность усилило и то, что на запуске в обращении оказалось всего 4-6,8% от общего объёма WLFI. Ограниченный флоат, политические связи и перспектива будущих разблокировок сделали трейдеров более осторожными, несмотря на высокий объём торгов. Дебют WLFI стал одним из самых обсуждаемых токен-запусков года. Проект наглядно показал, что бренд Трампа притягивает внимание не меньше, чем рискует подорвать доверие к активу.

