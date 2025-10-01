Биткоин начинает новое ралли? Киты купили почти 25 млн Bitcoin Hyper

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



Мы стремимся к полной прозрачности перед нашими читателями. Некоторые из наших материалов содержат партнерские ссылки, и мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по ним. Однако это никоим образом не влияет на наши анализы, мнения или обзоры. Все редакционные материалы создаются независимо от маркетинговых партнерств, а наши рейтинги основаны исключительно на установленных критериях оценки. Обновленно: октября 1, 2025

Биткоин начал неделю с восстановления. BTC удалось вернуться к отметке в $115 000. Но пока не ясно, будет ли ралли устойчивым. Биткоин-ETF потеряли значительную часть капитала – около $900 млн, а киты зафиксировали позиции на 3,4 млн BTC. Продолжение растущего тренда будет зависеть от нескольких факторов.

На ближайшую неделю в США запланированы ключевые для криптоиндустрии события. Одно из них уже состоялось – совместная встреча Комиссии по ценным бумагам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Мероприятие должно решить вопросы регулирования биржевых торгов и листингов.

1 октября правительство США может приостановить работу. Это второй катализатор роста Биткоина, в случае если Дональду Трампу удастся предотвратить кризис на встрече с Конгрессом. Третье событие – публикация данных по рынку труда в США. Если они останутся в рамках ожиданий рынка, это окажет позитивное влияние на курс Биткоина.

Все три катализатора могут подтолкнуть BTC к отметке в $120 000. Случится ли это, будет ясно ближе к концу недели. А пока другой актив, связанный с первой криптовалютой, активно привлекает инвесторов, в том числе и китов. Пресейл Bitcoin Hyper всего за 4 дня привлек очередной миллион.

Bitcoin Hyper: самый быстрый Layer-2 для Биткоина

Криптостартап продолжает предварительную продажу. Сборы перешагнули отметку в $19 млн.

Активность крупных инвесторов стала основным фактором, повлиявшим на значительный приток капитала. В начале недели один из кошельков купил 8,5 миллионов HYPER на сумму $113 000. За этим крупным приобретением последовали еще две транзакции на $105 000 в ETH и на $109 000. В общей сложности три инвестора купили 24,6 млн токенов HYPER на сумму $327 000.

Перейти на Bitcoin Hyper



Почему киты выбирают Bitcoin Hyper?

Они делают ставку на потенциал проекта возглавить список “Перспективные криптовалюты 2025” благодаря объединению преимуществ Биткоина и Solana. Розничным инвесторам стоит рассматривать подобные покупки китов как ценный сигнал о потенциальной прибыли.

Привлекательность проекта заключается в его особом видении экосистемы Биткоин. Сейчас BTC – стратегический актив для сохранения капитала, а интеграция с Bitcoin Hyper может сделать его активом для повседневного использования. Новый Layer-2 сочетает в себе безопасность Биткоина с высокой производительностью Solana.

Как это работает?

Bitcoin Hyper привлекает IT-инженеров для создания приложений на базе своего уровня разработки, который работает на Solana Virtual Machine. SVM – самая быстрая среда выполнения смарт-контрактов, способная обрабатывать тысячи транзакций в секунду.

Чтобы обеспечить при этом высокий уровень безопасности Биткоина, проект объединяет две популярные сети с помощью канонического моста. Пользователи блокируют BTC на базовом блокчейне и получают обернутую версию внутри экосистемы Bitcoin Hyper. Она более универсальная и может взаимодействовать с dApps, DeFi-платформами и другими приложениями в качестве средства обмена валюты.

Нативный токен HYPER покрывает комиссии за газ внутри экосистемы, обеспечивает управление и механизм стейкинга. Он – ключевой элемент сети Bitcoin Hyper.

Какие перспективы ждут китов и розничных инвесторов Bitcoin Hyper?

Представим, что разработчики Bitcoin Hyper начали активно запускать dApps в DeFi, играх, RWA и других сферах криптоиндустрии. Эта деятельность может привести к блокировке больших объемов BTC в каноническом мосте экосистемы. Для выхода Bitcoin Hyper на новый уровень будет достаточно блокировки всего 0,5%, что составит примерно $11,35 млрд при текущей рыночной стоимости BTC.

Общий объем эмиссии токена HYPER, предназначенного для поддержки всей экосистемы, составляет 21 миллиард токенов. Его текущая стоимость – $0,013005. Полностью разводненная предпродажная стоимость проекта – около $272 млн. При позитивном сценарии HYPER может достигнуть цены в $0,50 после выхода на широкий рынок.

Если этот прогноз станет реальностью – 24,6 миллионов HYPER, купленные по $0,013005 за единицу, будут оцениваться в $12,3 млн. Все зависит от темпов развития Bitcoin Hyper и массового принятия экосистемы.

Как купить HYPER?

В ближайшие дни пресейл нового Layer-2 может достичь $20 млн. А стоимость актива все еще продолжает расти. Мемкоин можно приобрести на официальном сайте проекта за фиатные деньги или криптовалюту. Сразу после покупки пользователи могут поместить HYPER в стейкинг-пул и увеличить свои активы. APY стейкинга – 61%.

Альтернативный способ участия в пресейле Bitcoin Hyper – раздел «Предстоящие токены» криптокошелька Best Wallet. Использование приложения упрощает покупку токенов, их отслеживание и получение после запуска.

Перейти на Bitcoin Hyper

