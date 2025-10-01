[LIVE] Крипторынок растет: капитализация достигла $3,95 трлн

Вчера криптовалютный рынок вырос. По данным сервиса Tradingview, общая капитализация увеличилась на 2,4%, дойдя до $3,95 трлн. Большинство монет из топ-100 за последние сутки подорожали, а объем торгов составил $173 млрд. Мы следим за колебаниями цен, а также за новыми предпродажами, среди которых сегодня выделился проект Maxi Doge.

Краткие итоги дня:

Капитализация крипторынка выросла на 2,4% днем во вторник (UTC)

Все монеты из топ-10 показали рост, Ethereum лидирует

Bitcoin и Ethereum – лучшие в категории: выросли до $116 411 и $4 306 соответственно

BTC находится в фазе коррекции, демонстрируя динамику “купи на слухах, продай на новостях”

Ценовое движение указывает на консолидацию, а не на продолжение роста в краткосрочной перспективе

Вероятность склоняется к фазе охлаждения, пока рынок переваривает зафиксированную прибыль

Американские спотовые ETF на BTC и ETH прервали череду оттоков притоком $521,95 млн и $546,96 млн соответственно

IBIT от BlackRock обогнал Deribit как ведущую площадку для Bitcoin-опционов

Настроения на крипторынке вышли из зоны страха и вернулись в нейтральную область

Взлеты и падения: что говорят графики

На момент написания материала все монеты из топ-10 по капитализации выросли за последние 24 часа. Bitcoin (BTC) поднялся на 2,3% и торгуется на уровне около $116. Его минимальное значение за 24 часа – $112 740, максимальное – $116 411. Ethereum (ETH) вырос на 2,4% и сейчас стоит $4 306. Это самый высокий рост сегодня.

Binance Coin (BNB) прибавил 1,4% до $1 022. Остальные монеты из списка показали рост менее 1%. Из десятки лучших по капитализации криптовалют лучший результат за сутки у Cardano (рост на 0,74%), за неделю у Биткоина (рост на 2,75%). Наибольшие потери за 24 часа у BNB (спад на 1,76%), за семь дней у Dogecoin (спад на 0,46%).

Из сотни топовых криптоактивов по капитализации лучший результат за сутки зафиксирован у Pump.fun ( рост на 16,77%), за неделю у MYX Finance (рост на 49,18%). В течение последних 24 часов быстрее других опустился в цене XPL (откат на 22,77%). Наибольшие потери за неделю зафиксированы у IP (откат на 26,43%). Недалеко ушел и HASH с падением на 11,7% до $0,0343.

С другой стороны, нашлись и те альты, которые смогли укрепить позиции и даже немного прибавить в цене. Например, Figure Heloc (FIGR_HELOC) вырос больше всех: на 6,7% до $1,05. За ним следует MemeCore (M) с ростом на 3% до $2,37.

Чего ждет крипторынок сейчас? Аналитики сообщают, что снижение ставок финансирования сигнализирует о возможности более устойчивого роста цифровых активов в октябре. Данные из Checkonchain и Unchained показывают, что BTC даже близко не достиг своего пика и еще должен “войти в эйфорическую фазу текущего цикла”.

Джеймс Чек, сооснователь Checkonchain и аналитик Bitcoin, считает, что достижение BTC уровней $240 000 или $300 000 вполне возможно теперь, когда монета торгуется выше $100 000.

Найден проект для самых смелых криптотрейдеров: Maxi Doge

Пока крипторынок выравнивается, трендовые мемкоины набирают силу. Проект Maxi Doge создан как ироничный ответ на перегибы в криптотрейдинге и культ “мотиваторов”. Если вы осознаете, что большая прибыль влечет за собой большие риски, вам, определенно, сюда.

Токен работает в сети ERC-20, а общий выпуск ограничен 150 240 000 000 монет. На пресейл выделено 40% эмиссии. Стоимость входа пока невысокая, всего $0.00026 за токен. В первые недели продаж проект собрал свыше $1,8 млн, а сейчас эти сборы превышают $2,6 млн. Приобрести монеты можно на официальном сайте проекта с помощью банковской карты или криптокошелька.

Почему $MAXI привлекает инвесторов:

Стейкинг с доходностью до 172% годовых

Рост стоимости после листинга : проект планирует выход на Uniswap сразу по завершении предпродажи.

: проект планирует выход на Uniswap сразу по завершении предпродажи. Игровая составляющая: конкурсы, челленджи, внутренняя механика с элементами соревновательности.

Безопасность проекта подтверждена проверками двух компаний в сфере кибербезопасности – Coinsult и SolidProof.

