Аналитики прогнозируют рост BTC до $140 000 к концу года

Аналитики криптобиржи опционов Derive ожидают, что Биткоин достигнет $140 000 к концу года, а Ethereum может подняться до $6 000. Они выделяют три основных бычьих фактора, которые могут создать сильнейший всплеск на рынке. В обширном рыночном анализе Шон Доусон, глава исследований Derive, утверждает, что бычий сезон уже начался. Что ж, тогда следим за взлетом монет вместе, например, за ростом Bitcoin Hyper.

Эксперт призывает инвесторов готовиться “к интенсивному периоду драматических ценовых движений, исторических прибылей и рынка, готового побить новые рекорды”. Проще говоря, нужно быть наготове: не за горами прибыль.

Почему конфликт интересов Трампа – главный катализатор роста криптовалют

Доусон определяет снижение процентных ставок как основной катализатор ожидаемого роста криптовалют. Он отметил, что спорное увольнение Трампом управляющей ФРС Лизы Кук сигнализирует о намерении администрации назначить союзников, приверженных снижению ставок.

Данные индекса цен производителей США (PPI), опубликованные в среду, показали снижение на 0,1% в августе. Это первое месячное снижение за четыре месяца после пересмотренного роста на 0,7% в июле. Снижение подготовило Федеральную резервную систему к снижению ставок на следующей неделе.

Отметим, что при снижении процентных ставок инвесторы обычно переходят к более рискованным инвестициям, поскольку доходность облигаций становится для них менее привлекательной.

Семья Трампа глубоко вовлечена в криптоиндустрию

Второй ключевой драйвер высоких прогнозов цен на крипто от Derive – это поддержка администрации Трампа цифровых активов. Влиятельный шаг, учитывая существенные криптоинвестиции семьи Трампа. Давайте о них подробнее.

Яркие примеры включают восьмизначные инвестиции Дональда Трампа-младшего в Polymarket, долю семьи в $5 млрд в WLFI и феномен токена $TRUMP. Президент открыто называет себя “криптопрезидентом”, обеспечивая максимально четкую поддержку индустрии.

Исследователи Derive напомнили, что регулятивная неопределенность была главной проблемой криптосектора последние четыре года.

“Теперь у нас администрация с явным конфликтом интересов, активно продвигающая бычьи настроения”.

Третьим катализатором роста криптовалют, по словам Доусона, является растущий спрос на ценные бумаги цифровых активов (DAT). Речь пр MicroStrategy для биткоина и Bitmine для Ethereum, которые превратились в механизмы привлечения заемных средств в этом цикле.

Только за последние четыре месяца DAT приобрели почти 4% от общего объема предложения Ethereum. Аналитики не видят признаков их замедления. Эти сходящиеся бычьи тенденции побудили экспертов Derive установить новые, более амбициозные, цели для основных криптовалютных активов на 4 квартал 2025 года.

