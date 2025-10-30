Биткоин падает, поскольку ФРС снижает процентные ставки
ФРС во второй раз за год снизила ключевую ставку. Однако, это не принесло ожидаемой радости на крипторынок. Глава регулятора Джером Пауэлл признал, что сейчас у Центробанка нет четкого плана на будущее. Данных мало, а среди чиновников нет единого мнения. Поэтому снижение ставки в декабре вовсе не гарантировано. Даже несмотря на то, что раньше ФРС намекала, что к этому готовится.
На фоне неопределенности крипторынок просел. Биткоин за сутки упал примерно на 4% и едва держится выше $110 000. Ethereum потерял около 5% и опустился ниже $3 900.
Реакция рынка и мнение аналитиков
Аналитик компании Copper Фади Абуальфа считает, что трейдеры заранее подготовились к решению ФРС. Именно поэтому яркой реакции не было. По его словам, сейчас главное смотреть не на новости, а на притоки средств в биткоин-ETF. Важен интерес институциональных инвесторов (крупных компаний и организаций).
Эксперт отмечает, что Биткоин становится более «взрослым» активом. Покупатели стали терпеливее, волатильность ниже. Крупные фонды постепенно наращивают позиции. Все это создает условия для его долгосрочного роста.
Однако в краткосроке возможны просадки. Аналитик допускает быстрое падение BTC к отметке $108 000. При этом он подчеркивает, что каждый такой откат пока выкупают. Крупные игроки продолжают собирать позиции. Им важно сохранить капитал.
Закрытие цены BTC выше $111 000, по его словам, сохранит структуру рынка.Такая обстановка обычно предшествует началу сильных бычьих ралли.
Ранее мы писали, что в криптосообществе возникают вопросы: стоит ли дальше снижать процентные ставки? Учитывая задержки публикации данных от Бюро трудовой статистики из-за продолжающегося отключения правительства, которое пока не заканчивается.
Аналитик по имени Copper отметил, что Биткоин сейчас ведет себя так же как в октябре 2024 года перед решением ФРС. Трейдеры в ожидании важного события, которое обычно влияет на курс криптоактива.
До заседания FOMC компания называла цену в $114 600 как ключевой уровень, при котором мог бы начаться сильный рост биткоина. То есть пробой этого уровня мог “зажечь” импульс. Пока этого не произошло, и значит, у медведей (продавцов) еще есть шанс снова опустить цену.
В целом, анализ Copper утверждает, что BTC не смог отразить медвежьи угрозы. Начался “переход от обороны к нападению”.
“Биткоин восстанавливается с минимума на уровне $103 000. Он восстановил средний уровень, протестировал предложение. Сейчас он находится под сопротивлением, которое уже дважды отклоняло цену … У медведей было несколько шансов остановить движение, но они потерпели неудачу.”
Пока BTC падает, связанный с ним Bitcoin Hyper растет
На прошлой неделе команда Bitcoin Hyper выпустила важное обновление. но которое сделает их сеть второго уровня (Layer-2) еще быстрее и надежнее.
В обновлении появились новые модульные инструменты: интерфейсы RPC, программное обеспечение для узлов и системы мониторинга сети. Они созданы, чтобы упростить и ускорить данную разработку.
Эти инструменты вдохновлены тем, что уже используют разработчики Solana. При этом они адаптированы под архитектуру Bitcoin Hyper. Это позволяет легко подключать проекты или переносить их с минимальными изменениями.
Bitcoin Hyper совместим с Rust-библиотеками, API и командными утилитами (CLIs). Так что разработчикам не нужно осваивать новые языки или фреймворки (подробнее об этом вы можете прочитать на официальном сайте). Благодаря этому приложения можно создавать и запускать быстро, сохраняя при этом безопасность и надежность Биткоина.
Вся сеть строится с учетом принципов децентрализации, надежности и прозрачности. Сервисы работают самостоятельно и синхронно, что помогает держать сеть в рабочем состоянии. При этом Bitcoin Hyper связан с основным слоем BTC, что подтверждает безопасность.
Это обновление показывает, как Bitcoin Hyper постепенно движется к цели создать открытую, быструю и безопасную сеть. Здесь разработчики смогут строить приложения с производительностью, как у Solana, но на базе надежности Bitcoin. Ищете, какую криптовалюту купить сейчас, то обратитесь к HYPER и его потенциалу.