SOL ETF deadline over 3 dagen – $300 Solana koers verwacht na goedkeuring

Auteur Bart Klammer



Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 7, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Solana ETF deadline is op 10 oktober en de kans op goedkeuring wordt ingeschat op 95%. Na goedkeuring kunnen asset managers zoals Grayscale, Franklin Templeton en VanEck hun eigen SOL ETF op de markt brengen. Dit kan Solana voorzien van extra liquiditeit, waardoor verwachtingen groeien dat de Solana koers deze maand naar $300 kan gaan.

In het Solana nieuws van vandaag kijken we naar de komende deadline voor meerdere Solana ETF’s. Ook behandelen we de Solana voorspellingen van experts en kijken we wat we in oktober kunnen verwachten van de populaire cryptomunt.

Solana ETF goedkeuring nabij

De Solana koers schommelt rond $230 en laat de afgelopen dagen een sterke consolidatie zien boven dit niveau. Maar de opkomende Solana ETF kan een eind maken aan deze consolidatiefase.

De Securities & Exchange Commission (SEC) van de VS heeft op 10 oktober de eerstvolgende deadline voor meerdere Solana ETF’s. Met maar liefst 9 aanvragers, wordt investeren in Solana binnenkort nog toegankelijker.

Crypto investeerder Lark Davis deelde gisteren de lijst van opkomende crypto ETF goedkeuringen. Daarin is te zien dat Solana als volgende is, met een deadline op 10 oktober voor de SEC. De Amerikaanse regulator moet dan kiezen voor goedkeuring of afwijzing, met een 95% voorspelde kans voor goedkeuring.

Big week for Solana.



The final deadline for spot $SOL ETF approval is just 4 days away.



High chances we get the approval this week. pic.twitter.com/nAVUr2g7PC — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 6, 2025

Na goedkeuring krijgen institutionele investeerders de mogelijkheid om eenvoudig te speculeren over de Solana koers. Dankzij de ETF hoeven ze niet direct SOL vast te houden en hebben ze geen technische kennis over de blockchain nodig. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Kan Solana $500 waard worden in 2025?

Crypto analist Solid deelde gisteren een bullish Solana voorspelling. Volgens hem volgt SOL het patroon van BNB, de token van Binance. Een volledige herhaling van het patroon kan de Solana koers aan het eind van dit jaar naar $500 per stuk brengen.

The fractals between $BNB and $SOL are hard to ignore



$500 per one Solana token in Q4 isn’t just possible, it’s looking increasingly likely pic.twitter.com/YFY3PYOgUZ — Solid 堅固 (@SolidTradesz) October 6, 2025

De kansen groeien voor Solana. De Bitcoin koers steeg gisteren naar een nieuwe piek van $126k. Hiermee is het duidelijk dat crypto steeds populairder wordt. Met meer liquiditeit, verwachten we dat altcoins binnenkort nog verder kunnen stijgen. Ook is Q4 historisch gezien het meest bullish voor crypto.

Met een stijging naar $500 zou Solana zijn huidige waarde meer dan verdubbelen.

Solana koers verwachting oktober

De Solana koers is vorige week boven $230 gebroken en consolideert deze week boven deze sterke ondersteuning. Hoewel investeerders nog wachten op de volgende pump, profiteert SOL van sterke koopdruk bij twee niveaus die vlak bij elkaar liggen. De psychologische $230 en de 30-daagse moving average (geel) bij $226 kunnen dalingen afremmen of zelfs tegenhouden.

Als SOL de dag af kan sluiten onder de 30-daagse moving average, is dat een teken dat verdere dalingen mogelijk zijn op korte termijn. De SOL koers kan dan verder zakken richting $220, $212 en $204 in het eerste deel van oktober. Maar als bulls de koers hooghouden, dan kunnen we binnenkort rekenen op een stijging richting $240.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

Richting het eind van oktober kan de Solana koers klimmen naar een nieuwe all-time high boven $294. Dit hangt ervan af of het sentiment van crypto investeerders nog optimistischer wordt. Ook is het belangrijk dat liquiditeit vanuit Bitcoin doorstroomt naar altcoins, of dat er extra liquiditeit naar crypto stroomt.

De Solana ETF kan hierbij helpen, omdat hiermee direct kapitaal stroomt van grote investeerders met diepe zakken naar Solana. Met nog 3 dagen te gaan voor de deadline van de Solana ETF, wordt dit een spannende week voor de altcoin.