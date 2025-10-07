Solana koers schommelt rond $232 terwijl de whales kopen en RSI bullish blijft

Solana koers staat rond $232. Ondanks winstnemingen tonen RSI en on-chain data dat holders blijven kopen, met $279 en $294 als koersdoelen.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 7, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Solana heeft een lichte koersdaling doorgemaakt. Deze terugval lijkt volgens marktdata geen trendomslag, maar eerder een korte pauze in de stijgende lijn. Ondanks de verkoopdruk op exchanges blijven de korte en middellange termijnholders SOL tokens kopen, wat wijst op vertrouwen in het huidige marktsentiment. Vindt de Solana koers ook voldoende steun om opnieuw naar eerdere prijstoppen te stijgen?

Solana koers herstelt terwijl SOL holders blijven kopen

Centrale uitwisselingen lieten de afgelopen dagen een duidelijke verschuiving in token stromen zien. Tussen 3 en 5 oktober veranderde de exchange net position change van -2,01 miljoen SOL naar +1,82 miljoen SOL. Dit betekent dat er meer Solana tokens richting exchanges gingen, wat meestal duidt op winstnemingen door korte termijn traders.

Tegelijkertijd blijkt uit data van Glassnode dat middellangetermijnholders juist blijven kopen. De verdeling van SOL tokens die één tot zes maanden onaangeroerd blijven, is ook gestegen.

Het aandeel van één week tot één maand holders ging van 9,55% naar 13,2%. Bij één tot drie maand holders steeg het van 12,6% naar 14,65%. Bij drie tot zes maand holders nam het toe van 11,82% naar 12,29%.

Deze toename wijst op een aanhoudende accumulatie, ondanks de verkoopactiviteit op exchanges. Zo’n combinatie van winstnemingen en aankopen duidt vaak op een gezonde correctie in plaats van een structurele koersdaling.

Technische signalen SOL ondersteunen stijgende trend

Solana beweegt binnen een stijgend kanaal op de dagelijkse grafiek, met hogere toppen en hogere bodems. De zone rond $224 heeft eerder meerdere correcties opgevangen, waardoor dit prijsniveau opnieuw als steun kan dienen.

De Relative Strength Index (RSI), die het marktmomentum meet, toont een verborgen bullish divergentie. Terwijl de Solana koers in augustus en september een hogere bodem vormde, daalde de RSI licht. Dit patroon wijst erop dat de opwaartse kracht nog aanwezig is, ook al lijkt de SOL markt tijdelijk afgekoeld.

Een slot boven $245 kan volgens technische analisten ruimte openen richting $279. Bij aanhoudende kracht ligt een volgend koersdoel rond $294 in het vizier, wat in lijn ligt met de bovenkant van het huidige kanaal en dicht bij het all-time high van Solana.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!