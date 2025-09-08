XRP koers vastgelopen onder $3 – deze doorbraak kan alles veranderen

De XRP koers stabiliseert onder de $3, met sterke ondersteuning tussen $2,75 en $2,80. Maar met vandaag een stijging boven de weerstand op $2,90, is XRP mogelijk klaar voor een belangrijke breakout. Crypto analisten voorspellen een explosieve stijging voor de altcoin, terwijl de community wacht op het volgende evenement, Ripple Swell 2025.

Wat gaat de XRP koers doen in september en wat maakt het opkomende evenement zo bijzonder voor Ripple. In het nieuws van vandaag kijken we naar de laatste ontwikkelingen en wat voor invloed dit kan hebben op de koers.

XRP koers klaar voor grote breakout

De XRP koers is deze ochtend boven $2,90 geklommen. Dit is een belangrijke weerstand en een duidelijke breuk hierboven signaleert mogelijk het einde van Ripple’s downtrend sinds juli. Niet alleen stijgt de cryptomarkt weer op maandagochtend, ook kijken mensen uit naar nieuwe ontwikkelingen voor Ripple.

Een van deze ontwikkelingen is de verwachte goedkeuring van meerdere XRP ETF’s in oktober. Rond 20 oktober heeft de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) meerdere laatste deadlines, die dus niet verschoven kunnen worden. Op dat moment moet de regulator kiezen voor goedkeuring of afwijzing.

De goedkeuring van een spot XRP ETF kan Ripple meer blootstelling geven onder institutionele investeerders. Afhankelijk van hoeveel kapitaal erbij komt voor XRP, zorgt dit voor extra bullish druk op de koers.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de vele partnerschappen, die Ripple steeds groter en impactvol maken op de wereld. Het bedrijf wordt nu steeds meer erkend als alternatief voor SWIFT in het faciliteren van wereldbetalingen.

Blackrock spreekt in opkomend Ripple-evenement

Ripple Swell, een jaarlijks evenement, trekt in 2025 veel aandacht. Zo komen er meerdere grote sprekers, waaronder een vertegenwoordiger van BlackRock. Dit is voor investeerders een stille hint dat BlackRock interesse toont in Ripple en binnenkort misschien ook een XRP ETF aanvraagt bij de SEC.

Andere sprekers bij het evenement op 3-5 november zijn vertegenwoordigers van Nasdaq, Fidelity, CME, Franklin Templeton, Citi bank en meer.

De huidige XRP koers wordt daarom door sommigen gezien als een koopje, zelfs na de 400% stijging die XRP meemaakte aan het eind van 2024. De bullish ontwikkelingen van eind 2025 kunnen Ripple naar $5-10 brengen.

Maar wat kunnen we op korte termijn verwachten van Ripple?

Analyse XRP koers september

Ondanks een rustig begin van de maand, is de XRP koers dit weekend weer begonnen met klimmen. Hiermee probeert de altcoin vandaag boven de belangrijke weerstand van $2,90 te breken. Ook de 30-daagse moving average (geel) bij $2,96 dient als mogelijke barrière voor een stijging naar de psychologische $3.

Een breuk boven $2,96 bevestigt een breuk uit de downtrend die loopt sinds eind juli. De XRP koers ging in juli zo hoog als $3,65, maar verloor toen zijn momentum. Zelfs na het einde van de vijfjarige rechtszaak van SEC vs. Ripple in augustus, bleef XRP nog met moeite boven $3 zweven. Maar als september het keerpunt is, dan is dat wellicht een uitstekend punt om in te stappen.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple is weer aan het stijgen en klimt boven de neutrale 50. Dit geeft aan dat de interesse in XRP terugkeert en vergroot de kans op een breuk boven $2,96. En hoewel we deze maand nog meer volatiliteit verwachten – met name in de week van 17 september – is Ripple onder $3 wellicht een zeer goedkope crypto.

Toch is het voor sommigen niet de moeite waard om Ripple vast te houden voor een winst van misschien 200-300% in de bull run. Kleine crypto’s hebben namelijk potentie om veel harder te stijgen als interesse in crypto weer stijgt. Daarom kijken we hieronder naar een aantrekkelijk alternatief voor XRP, waarmee je wellicht nog meer uit de bull run kan halen.

Alternatief voor XRP

