XRP x Singapore: SWIFT overname versterkt met Tranglo partnership

Het belangrijkste Ripple nieuws van vandaag gaat over een nieuwe samenwerking met Tranglo in Singapore. Tegelijkertijd heeft Morgan Stanley Ripple benoemd als een levensvatbaar alternatief voor het traditionele SWIFT netwerk. Deze ontwikkelingen geven de XRP koers nieuw momentum en versterken het vertrouwen in institutionele adoptie.

Morgan Stanley erkent Ripple als SWIFT concurrent

De erkenning door Morgan Stanley markeert een belangrijk keerpunt voor Ripple. De bank beschouwt het netwerk als een serieus alternatief voor SWIFT, dat al decennia de internationale betaalinfrastructuur domineert.

🚨 Breaking News: Morgan Stanley Identifies Ripple as a Viable Alternative to SWIFT for Global Payments. #XRP pic.twitter.com/4VKLgLKAHi — CryptoSensei (@Crypt0Senseii) September 7, 2025

Terwijl SWIFT nog steeds kampt met trage transacties en hoge kosten, biedt Ripple directe settlements tegen minimale fees. Voor grote financiële instellingen is dit een reden om hun focus te verleggen. Het vooruitzicht dat XRP stijgt door toenemende institutionele vraag wordt hiermee steeds realistischer.

Tranglo partnership versterkt XRP SWIFT concurrentie

De samenwerking met Tranglo geeft Ripple een sterke positie in Singapore, de belangrijkste financiële hub in Azië voor internationale betalingen. Door de integratie kan Tranglo snellere en goedkopere betalingen aanbieden in verschillende Aziatische landen. XRP neemt hierin het voortouw in next-gen banking voor deze landen, waar SWIFT voor hoge transactiekosten en andere struikelblokken zorgt.

Crypto expert TheCryptoSquire bestempelde de ontwikkeling als “GIGA BULLISH” voor XRP en benadrukte dat dit meer is dan alleen een lokaal experiment.

Singapore fungeert als toegangspoort tot de regio, waardoor een succesvolle uitrol hier de kans vergroot dat ook andere markten volgen. Zulke concrete toepassingen zijn vaak katalysatoren waardoor de XRP koers herstelt na periodes waarin XRP daalt.

Institutionele adoptie neemt toe

De combinatie van Morgan Stanley’s erkenning en het nieuwe partnership toont duidelijk dat institutionele adoptie versnelt. Na de juridische overwinning tegen de XRP SEC kan Ripple zich volledig richten op technologie en partnerships.

XRP-transacties duren slechts enkele seconden en kosten vaak minder dan een cent, terwijl traditionele overschrijvingen dagen duren en hoge bankkosten met zich meebrengen. Deze voordelen maken de kans groot dat Ripple nieuws de komende jaren vaker door grote banken wordt gedomineerd.

XRP verwachting 2025 en marktimpact

Veel crypto analisten zien de kans toenemen dat er een XRP ETF wordt goedgekeurd in Q3 2025 nu de regulatoire onzekerheid grotendeels is verdwenen.

Institutionele signalen zoals die van Morgan Stanley en het Singapore partnership versterken het bullish narratief rond de XRP SWIFT use case. Hoewel de markt volatiel blijft en er momenten zijn dat XRP daalt, zien experts in de lange termijn vooral kansen dat XRP stijgt door meer gebruik in real-world toepassingen. De XRP verwachting 2025 is door dit al versterkt, de XRP verwachting naar $10 van verschillende crypto analisten wordt steeds realistischer dit jaar.

