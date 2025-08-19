XRP koers test $3 support – crypto expert voorspelt herstel naar $8 in breakout

Ondanks een verdere daling van de cryptomarkt, houdt de XRP koers zich vast aan de ondersteuning bij $3. Toenemende koopdruk bij dit niveau voorkomt verdere koersdalingen en wekt optimisme op onder investeerders en analisten. Volgens een crypto expert is XRP in staat om richting $8 te schieten bij een breuk boven een bullish patroon. Wat gaat Ripple doen deze week?

In de XRP koers verwachting van vandaag kijken we naar inzichten van een crypto analist en waarom Ripple zich vasthoudt aan de $3. Ook kijken we naar een recente gebeurtenis die het risico op dalingen verder verhoogt op korte termijn.

Waarom daalt Ripple?

Het eerste en meest logische antwoord op deze vraag is: “omdat crypto daalt”. Bitcoin is in een week tijd ruim 3% van zijn waarde verloren, terwijl veel altcoins 5% of meer zijn gedaald. Maar een andere gebeurtenis die druk legt op de XRP koers is het recente uitstel van de XRP en Solana ETF’s. Het gebrek aan hype en positief nieuws beperkt de koopdruk.

Maar toch weet de XRP koers tot zover vast te houden aan zijn psychologische ondersteuning bij $3. Dit komt door beperkte verkoopdruk, stijgende koopdruk, of een combinatie van beide.

In een week tijd is XRP met 4,7% gedaald, maar in de afgelopen 24 uur laat de altcoin 1% stijging zien. Het niveau van $3 houdt stand in de ochtend en wellicht ook in de middag. Het is echter belangrijk om in de gaten te houden of de hele cryptomarkt niet verder onderuit gaat, hierdoor neemt het risico toe dat de Ripple koers daalt.

Bullish scenario voor XRP op korte termijn

Een crypto expert ziet een bullish ontwikkeling op de dagelijkse grafiek van XRP, de vorming van een cup patroon. Een breuk boven dit patroon geeft aan dat Ripple door een sterke barrière breekt. Dat kan voor een grote opbouw van bullish momentum zorgen, wat volgt met een stijging richting $8 op korte tot middellange termijn.

Deze bullish voorspelling kan echter alleen werkelijkheid worden als de rest van crypto meewerkt. Deze week is de Crypto Fear & Greed Index onder de 60 gedaald, terug naar het neutrale niveau. Als Ripple weer gaat stijgen, suggereert de index dat er meer tijd nodig is voor een nieuwe piek boven de $3,84.

After #XRP breaks out of this cup price will go straight to $7.20. Save this! pic.twitter.com/utbYmInIhe — CryptoBull (@CryptoBull2020) August 16, 2025

De bovenstaande voorspelling is een extreem bullish scenario, hieronder kijken we naar een realistischere uitkomst voor XRP in de komende periode.

XRP koers analyse

De XRP koers is veel momentum verloren sinds zijn vorige piek in juli. In de afgelopen week is de altcoin onder zijn 30-daagse moving average (geel) gezakt. In combinatie met een Relative Strength Index van 46, onder de neutrale 50, geeft dit aan dat de interesse in Ripple is gedaald. Momenteel zien we nog dat de koers wordt teruggeduwd bij $3, maar de vraag is hoelang dat nog kan blijven doorgaan.

Als de support van $3 inzakt, kan een overschot van verkoopdruk zorgen voor dalingen richting $2,95, $2,90 en $2,75 in de komende dagen. Het is dus een beetje riskant om als trader een long-positie te openen voor Ripple. Vooral omdat er momenteel een gebrek is aan hype, verwachten we verdere dalingen op korte termijn.

Echter blijft de vraag hoever Ripple nog kan dalen voordat de verkoopdruk raakt uitgeput. Elk niveau onder de $3 is dan mogelijk een aantrekkelijk kooppunt voor long-term holders.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Vroeg of laat keert de interesse in altcoins weer terug en dat suggereert dat de $3 een aantrekkelijk punt kan zijn om XRP te kopen. Voor traders kan het wellicht riskant zijn, maar voor long-term holders is $3 wellicht een goede deal, met verwachtingen dat XRP $5-10 waard kan worden in de bull run.

Het probleem is echter dat XRP zelfs na de daling een beperkte upside heeft. Tenzij je een fortuin in XRP hebt zitten, is het waarschijnlijk aantrekkelijker om te kijken naar kleinere altcoins met potentie voor grotere stijgingen in de bull run. Volgens traders zijn meme coins zelfs een beter alternatief, ondanks hun hogere risico.

Bovendien is er één meme coin die veel aandacht krijgt van traders en potentie toont om veel te stijgen in de volgende crypto rally.

Meme-alternatief voor XRP

Maxi Doge ($MAXI) is een meme coin die in een korte tijd zoveel aandacht heeft gekregen, dat het wellicht een betere investering is op korte termijn dan XRP. De meme coin is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en heeft al meer dan $1,25 miljoen opgehaald. De mascotte van Maxi Doge is geïnspireerd door de grootste meme coin, Dogecoin, met een unieke twist.

$MAXI is er speciaal voor de traders en de gym bro’s, de retail investeerders die het maximale uit de bull run willen halen. Door sterk in te spelen op de moderne generatie, kan $MAXI een grote meme coin worden. Toch is de token voor een scherpe prijs verkrijgbaar. Vroege investeerders hebben een beperkte tijd om voor de huidige prijs te kopen en te profiteren van hoge staking beloningen tot wel 234% APY.