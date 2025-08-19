XRP & Solana ETFs uitgesteld door SEC – grotere crash in opkomst?

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft opnieuw een uitstel aangekondigd voor belangrijke crypto ETF beslissingen, waarbij zowel XRP als Solana ETF’s tot oktober moeten wachten op goedkeuring. Deze vertraging komt op een moment dat de crypto markt al onder druk staat, met crypto analisten die waarschuwen voor mogelijke verdere dalingen.

SEC stelt cruciale ETF beslissingen uit tot oktober 2025

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de beslissing over Bitwise en Coinshares XRP ETF aanvragen, evenals Grayscale’s XRP Trust uitgesteld tot oktober 2025. Crypto-analist CryptOpus bevestigde deze ontwikkeling via zijn Twitter account, waarbij hij aangaf dat de nieuwe deadline voor oktober 2025 is vastgesteld.

🚨 UPDATE: The SEC delays decision on Bitwise and Coinshares $XRP ETF, along with Grayscale and Canary $XRP Trust.



The new deadline is set for October 2025.#crypto pic.twitter.com/BijsSdMJhY — CryptOpus (@ImCryptOpus) August 19, 2025

Deze vertraging beïnvloedt niet alleen XRP, maar ook andere altcoins die hopen op ETF goedkeuring. Ondanks deze tegenslag blijft Ripple CEO Brad Garlinghouse optimistisch over de toekomst van een XRP spot ETF.

Coin Bureau rapporteerde dat Garlinghouse zich “confident” toont dat de SEC uiteindelijk goedkeuring zal verlenen, waarbij hij stelt dat trading “binnenkort” kan beginnen ondanks de deadline van oktober 2025.

⚡️RIPPLE CEO: XRP SPOT ETF IS COMING SOON!



Brad Garlinghouse says he’s confident the US SEC will approve an #XRP Spot ETF — with trading expected to start soon. Decision deadline: October 2025.



Will this be an $XRP breakout moment? pic.twitter.com/oxBC6gaI1G — Coin Bureau (@coinbureau) August 15, 2025

Doorbraak mogelijk met gestandaardiseerd ETF framework

Een belangrijke ontwikkeling komt van expert Nate Geraci’s uitspraken op CNBC, waarin hij stelt dat een gestandaardiseerd crypto ETF framework binnen twee maanden geïmplementeerd zou kunnen worden. Crypto-analist Xaif Crypto benadrukte dit punt, waarbij hij aangaf dat dit zou betekenen dat er geen aparte goedkeuringen meer nodig zijn voor elke individuele spot ETF.

🚨 Nate Geraci on CNBC 🚨



A standardized crypto ETF framework could be implemented in the next 2 months — no more separate approvals for each spot ETF 👀



That means a WAVE of $XRP, Solana, Cardano & more ETFs could flood the market soon pic.twitter.com/t28EEwsS1N — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) August 12, 2025

Zo’n framework zou kunnen leiden tot een “golf” van XRP, Solana en Cardano ETF’s die binnenkort de markt kunnen overspoelen. Deze ontwikkeling zou de huidige vertragingstactiek van de SEC kunnen doorbreken en snellere goedkeuringen mogelijk maken voor crypto ETF’s

Solana ETF toont ondanks uitstel record instroom

Hoewel de SEC ook de Solana ETF beslissing heeft uitgesteld, toont de eerste Amerikaanse Solana Staking ETF al indrukwekkende resultaten. Trader Rai meldde via Twitter dat de SEC de Solana ETF beslissing heeft uitgesteld tot oktober, maar benadrukte tegelijkertijd dat de eerste Amerikaanse Solana Staking ETF al records breekt.

🚨 SEC Delays $SOL ETF Decision to October 🚨



The first US Solana Staking ETF is already breaking records with huge inflows & strong trading activity ⚡ — proving investor demand is heating up fast! 🔥



📅 Experts now expect standard spot Solana ETFs could get the green light by… pic.twitter.com/JnYUge4cST — Trader Rai (@trader_raiii) August 18, 2025

Volgens zijn analyse toont deze ETF “enorme instroom en sterke handelsactiviteit”, wat de groeiende vraag van investeerders bewijst. Experts verwachten nu dat standaard spot Solana ETF’s mogelijk medio oktober groen licht krijgen, waarbij het momentum zich opbouwt voor wat mogelijk “het grootste hoofdstuk ooit” zou kunnen worden voor Solana.

Markt reageert nerveus op regelgevingsonzekerheid

De crypto markt toont tekenen van nervositeit rond deze ETF vertragingen, vooral omdat ze samenvallen met bredere marktcorrecties. Bitcoin handelt rond lagere niveaus terwijl investeerders afwachten welke richting de regulatoire wind opwaait.

De vertraging benadrukt ook het belang van diversificatie binnen crypto portfolio’s, waarbij niet alle hoop gevestigd moet worden op ETF goedkeuringen als enige groeicatalysator.

Wat betekent dit voor crypto investeerders?

Ondanks de teleurstellende vertragingen blijven de fundamenten van zowel XRP als Solana sterk. De groeiende institutionele interesse, bewezen door de sterke prestaties van bestaande crypto ETF’s, suggereert dat goedkeuring uiteindelijk onvermijdelijk is.

