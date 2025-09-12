XRP koers op exploderen na bullish breakout – analist voorspelt stijging na BBVA partnerschap

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers is vandaag met zo’n 2% gestegen naar $3,06 en maakt zich volgens een crypto analist klaar voor een breakout naar $4,69. Het recente partnerschap tussen Ripple en de Spaanse BBVA draagt bij aan de bullish verwachtingen voor XRP. Daarnaast kijken marktexperts naar een mogelijke renteverlaging van 0,5% in de VS. Hoe gaat de XRP koers reageren op deze ontwikkelingen?

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar recente ontwikkelingen rondom Ripple en hoe de XRP koers volgens crypto analisten op het punt van uitbreken staat. Ook kijken we kort naar de verwachtingen voor het nieuwe rentebeleid in de VS.

XRP koers klaar voor breakout richting $4,69

Een crypto analist op TradingView geeft aan dat de XRP koers sinds juli aan het afkoelen was. Dat is duidelijk te zien op de daily chart, met candlesticks die geleidelijk verder naar onderen liepen. Toch kreeg XRP ondersteuning rond $2,80, een ondersteuning die in deze periode niet kon worden vernietigd.

Op basis van de bovenste trendlijn, bevindt de XRP koers zich aan het begin van een breakout. In deze breakout kan de altcoin in een kwestie van weken stijgen naar een nieuwe all-time high tot wel $4,69. Dat zou vanuit $3,06 een stijging van maar liefst 53%.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Vandaag is te zien hoe de XRP koers probeert een duidelijke breuk boven de psychologische weerstand van $3 probeert te maken. Daarmee wordt dit niveau veranderd in een support level voor verdere rally’s omhoog.

En hoewel technische analyse niet altijd leidt tot nauwkeurige resultaten, zijn er belangrijke fundamentele redenen die suggereren dat de XRP koers sterk kan stijgen op middellange termijn. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Waarom kan Ripple stijgen?

Een recente belangrijke ontwikkeling voor XRP is Ripple’s partnerschap met de internationale Spaanse Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Hiermee krijgen klanten in Spanje toegang tot betalingsoplossingen op basis van digitale assets via Ripple Custody.

De BBVA houdt zich hiermee aan de richtlijnen van de Europese MiCA-wet en integreert hiermee Ripple op een verantwoordelijke manier binnen Europa. Wat betekent dit voor Ripple? Een grotere vraag naar zijn diensten en een hoger gebruik van XRP.

Daarnaast kan XRP ook profiteren van de huidige trends die spelen binnen crypto en de financiële markten. Zo deelt de Amerikaanse Federal Reserve volgende week woensdag zijn rentebesluit, met een 100% voorspelde kans voor een renteverlaging, met een 92,5% kans op 25 basispunten en een 7,5% kans op 50 basispunten.

9/ Fed cut is certain



CME FedWatch implies 100% chance of a 25 bp cut in September.



Easier policy lowers fiat yields and historically boosts BTC during easing cycles.



If we get more bps cut than expected, market can be positively surprised.



If market corrects, alts can shine. pic.twitter.com/PJ9l7xE3Ac — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) September 11, 2025

Tot slot kijkt de XRP community uit naar oktober, want in die maand staan er voor de Amerikaanse SEC meerdere deadlines voor XRP ETF’s. Dat zijn ook de laatste deadlines, Dat betekent dat ze niet verder kunnen worden uitgesteld. Een goedkeuring van één of meerdere XRP ETF’s kan XRP voorzien van extra liquiditeit door institutionele interesse.

Dat maakt onze Ripple koers verwachting bullish voor de komende maanden, met kansen dat XRP meer dan $5 waard wordt aan het einde van dit jaar.

Uiteraard is Ripple niet de enige die zal profiteren als de grote bull run begint in Q4 2025. Er zijn talloze altcoins die kunnen stijgen of zelfs exploderen in de komende weken en maanden. Hieronder kijken we naar een opkomende crypto met potentie om veel waard te worden.

