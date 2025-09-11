XRP adoptie versnelt drastisch met Europese doorbraak – koers kan exploderen naar $10

XRP adoptie versnelt drastisch met Europese doorbraak, nu Ripple samenwerkt met banken als BBVA en Santander. Tegelijkertijd zorgen de mogelijke goedkeuring van een XRP-ETF en de verwachte renteverlaging door de Fed voor extra kracht. Daardoor groeit de verwachting dat XRP kan stijgen richting $10. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

XRP adoptie versnelt drastisch met Europese doorbraak

XRP is niet te vergelijken met speculatieve tokens. Ripple heeft het ontworpen om grensoverschrijdende betalingen sneller en goedkoper te maken. XRP draait op de XRP Ledger (XRPL) en vormt de motor achter RippleNet, een betalingsnetwerk dat internationale transacties binnen enkele seconden verwerkt.

Hoewel RippleNet zich nog in een vroege adoptiefase bevindt, met ruim 300 aangesloten gebruikers tegenover de 11.500 van SWIFT, heeft het al partnerschappen gesloten met grote banken zoals Bank of America, Santander en American Express. Veel instellingen die RippleNet gebruiken, maken echter nog geen gebruik van XRP voor de afwikkeling. Dit laat ruimte voor toekomstige groei naarmate de adoptie verder toeneemt.

Omdat verwacht wordt dat de wereldwijde grensoverschrijdende betalingen tegen 2034 zullen verdubbelen tot 414 biljoen dollar, is Ripple goed gepositioneerd om te profiteren van financiële instellingen die op zoek zijn naar snellere en goedkopere alternatieven voor SWIFT.

Daar komt bij dat een recente samenwerking Ripple’s groeiende rol in de traditionele financiële sector onderstreept. Ripple tekende namelijk een overeenkomst met de Spaanse bankgigant BBVA om institutionele bewaaroplossingen te leveren voor de nieuwe handels- en bewaardienst voor crypto-activa in Spanje.

BBVA zal Ripple Custody gebruiken om getokeniseerde activa, waaronder Bitcoin en Ether, te beheren. Deze stap weerspiegelt het groeiende vertrouwen van Europese banken om digitale diensten aan te bieden binnen het MiCA-regulatoire kader.

Renteverlaging Fed stuwt interesse in XRP

Naast de adoptie van XRP lijkt de Federal Reserve naar verwachting in september met een renteverlaging te komen. Lagere rentes zijn doorgaans gunstig voor crypto, omdat dalende rendementen op veilige beleggingen investeerders ertoe aanzetten elders hogere opbrengsten te zoeken.

Daarnaast vormt de aanstaande beslissing van de SEC over XRP-ETF’s een belangrijke katalysator die verdere groei kan aanjagen. De kans op goedkeuring wordt momenteel geschat op circa 95%, wat miljarden dollars richting de XRP-markt zou kunnen brengen.

JPMorgan voorspelt instromen van $4 tot $8 miljard in het eerste jaar, terwijl sommige experts zelfs suggereren dat er in de eerste maand al zo’n $5 miljard kan binnenstromen. Een ETF-goedkeuring zou bovendien XRP legitimeren in de ogen van institutionele en particuliere beleggers, waardoor de adoptie en interesse aanzienlijk kan toenemen. Laten we het technische plaatje beter bekijken om zo een beter beeld te krijgen over de koersverwachting van XRP.

Kan de koers exploderen naar $10?

In juli 2024 werd de technische vooruitblik voor XRP gepresenteerd. Daarbij werd gewezen op de volatiliteit en de vorming van een langetermijn driehoekspatroon dat op een mogelijke uitbraak wees. Zoals te zien in de grafiek brak XRP inderdaad door de top van dit patroon en zette een scherpe koersstijging in.

XRP koers. Bron: TradingView

XRP brak in september 2024 uit de driehoek, maar de doorslaggevende doorbraak boven de cruciale weerstand op $0,66 kwam in november 2024. Tussen september en november bewoog de koers in een nauwe bandbreedte, waarna een sterke rally volgde.

Deze rally dreef XRP in januari 2025 naar een nieuw record van $3,40. Vervolgens corrigeerde de koers scherp naar een dieptepunt van $1,61 in april, wat de basis legde voor een nieuwe stijging richting $3,66 in juli 2025.

Dit vertegenwoordigt een stijging van ruim 500% en vormt de basis voor de verwachting dat XRP nog eens circa 300% kan doorstijgen richting de $10. Deze prognose wordt ondersteund door de sterke institutionele adoptie, de mogelijke goedkeuring van een XRP-ETF en de verwachte renteverlaging door de Federal Reserve.

