XRP koers test cruciale weerstand: hoeveel kan Ripple waard worden in 2025?

De XRP koers ligt vandaag op $3,03 na een daling van 2,2% in de afgelopen 24 uur. Deze daling vond plaats na een afwijzing bij de cruciale weerstand op $3,10. De altcoin probeert deze week boven de weerstand te breken en wanneer dit lukt, volgt er mogelijk een stijging richting een nieuwe all-time high. Hoeveel kan Ripple waard worden in 2025?

Vandaag kijken we naar recente ontwikkelingen rondom XRP, waarom de altcoin daalt en of hij binnenkort boven $3,10 kan breken voor verdere stijgingen.

Crypto analist: XRP koers klaar voor breakout

De XRP koers steeg gisteren naar een piek van ongeveer $3,14 maar daalde al snel terug onder de weerstand van $3,10. Ondanks deze rejection, denkt crypto analist Dark Defender dat de weerstand aan het afzwakken is. Een breuk boven de weerstand opent de weg naar een nieuwe all-time high rond $4,10 voor Ripple.

Breaking 3.1097? #XRP on the daily RSI is strong, and the yellow resistance at $3.10 is getting weaker.



Believe #XRPArmy. pic.twitter.com/q54guxL90z — Dark Defender (@DefendDark) September 18, 2025

Verwachtingen voor XRP zijn positief na de recente lancering van de REX Osprey XRP ETF. Deze ETF kan zorgen voor nog meer institutionele inflows, wat op lange termijn leidt tot extra koopdruk. In oktober heeft de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) meerdere deadlines staan voor XRP ETF’s. In deze maand groeit de ETF markt en dat is nog een pluspunt voor Ripple.

Het vertrouwen in Ripple is ook gegroeid na het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak in augustus. Toch vragen investeerders zich af waarom de XRP koers vandaag nog steeds vlak boven $3 ligt.

Uiteraard lijdt Ripple ook onder de volatiliteit van de markt en de beperkte interesse onder retail investeerders. Maar wanneer crypto groeit in populariteit, kan Ripple als #2 grootste altcoin sterk profiteren.

Ripple koers verwachting

De XRP koersverwachting is in de afgelopen week met 0,4% gedaald, een duidelijk teken dat de interesse in deze altcoin nog steeds beperkt is. Maar de lage volatiliteit van de altcoin laat tegelijkertijd zien dat investeerders geduldig wachten tot Ripple stijgt. Hierdoor lijkt het in ieder geval dat XRP een minder riskante crypto investering is.

De altcoin consolideert boven zijn 30-daagse moving average (geel) bij $2,947 en zijn psychologische support op $3. Tenzij de cryptomarkt verder daalt, is de kans groot dat XRP deze niveaus kan behouden. Nu moet XRP boven de weerstand van $3,10 doorbreken voor verdere stijgingen. Daarna ligt er mogelijk nog weerstand bij $3,20, $3,32 en $3,55 in de komende periode.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Het gebrek aan interesse in XRP is onder andere te zien aan zijn Relative Strength Index (RSI) op 53. De index ligt vlak boven het neutrale niveau van 50 en geeft aan dat er een zeer lichte kanteling is richting de bullish 70. Wanneer Ripple stijgt, zal er ook een duidelijke toename te zien zijn in de RSI en dat helpt typisch met het doorbreken van hogere weerstandniveaus.

Ondanks de lage volatiliteit van Ripple, blijven experts optimistisch. XRP kan aan het einde van dit jaar meer dan $5 waard worden, mits het algemene sentiment bullish blijft. XRP is een van de veiligere altcoins om te profiteren van de bull run.

