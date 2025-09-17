XRP koers death cross: crypto analist waarschuwt voor XRP crash

De XRP koers probeert vandaag boven $3 te blijven, nadat de altcoin een bearish ‘Death Cross’ vormde op zijn 1-uur grafiek. Een crypto analist waarschuwt voor een mogelijke XRP crash als gevolg van dit bearish signaal. Toch heeft Ripple nog een kans om sterk te blijven, mits hij een belangrijke support weet te behouden.

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we hoe de XRP koers ervoor staat en wat de vorming van een nieuwe Death Cross betekent voor de altcoin. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Death Cross kan leiden tot XRP crash

Crypto analist Tomiwabold deelde gisteren een snapshot van Ripple’s 1-uursgrafiek. Hierop is te zien hoe de moving averages (MA’s) van 50 en 200 elkaar kruisen. Een daling van de 50 MA onder de 200 MA vormt een bearish Death Cross. Dit signaal gaat vaak gepaard met koersdalingen.

In het negatieve geval daalt Ripple onder de psychologische ondersteuning bij $3 en zoekt hij lagere niveaus op.

XRP Death Cross – Bron: TradingView

Volgens de Nederlandse crypto analist Elroy, is het niveau van $2,72 cruciaal voor XRP. Het behouden van dit niveau waarborgt de lange termijn uptrend van XRP en maakt een sterke recovery rally mogelijk.

@ElroyRyonCrypto neemt ons mee in een analyse van $XRP.



$2.72 blijft een belangrijke prijslevel om in de gaten te houden voor verdere verloop richting ATH.



👉 Gaat we dit level behouden of zakken we verder door? pic.twitter.com/RRn5ADZbIX — Cryptonews NL (@nlcryptonews) September 17, 2025

XRP zit in een krappe positie, al helemaal nadat whales 200 miljoen XRP (~$600 miljoen) hebben gedumpt in de afgelopen twee weken. Tot zover wist XRP sinds de piek van juli zijn momentum nog niet te herpakken.

Whales have offloaded around 200 million $XRP in the last two weeks! pic.twitter.com/MiSQPpDwZM — Ali (@ali_charts) September 17, 2025

Maar ondertussen blijft Ripple bezig met het sluiten van nieuwe partnerschappen, zoals de recente deal met Santander. Als XRP holder heb je veel geduld nodig, maar experts blijven hoopvol dat dit geduld wordt beloond me sterke koersstijgingen in de bull run.

XRP koers verwachting

XRP probeert vandaag boven $3 te blijven na een daling van 0,62% in de afgelopen 24 uur. In een week tijd is de altcoin met 1,4% gestegen, na een stijging van 1,2% in de afgelopen maand. Dit gebrek aan volatiliteit zien we vaker in de XRP koers, maar wat soms volgt, is een onverwachte stijging, zoals aan het einde van 2024.

De XRP koers is kortgeleden opnieuw boven zijn 30-daagse moving average (geel) geklommen bij $2,93. Dit niveau dient als extra barrière onder $3 en boven $2,72.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple ligt op 52, vlak boven de neutrale 50. De RSI wijst op een gebrek aan bullish momentum en is nog een teken dat XRP weinig volatiliteit laat zien.

Wanneer Ripple zijn volgende grote stijging gaat maken, blijft een verrassing. Maar wel is de kans groot dat de XRP koers meelift met de hele cryptomarkt. Als #2 grootste altcoin kan XRP ook sterk profiteren van altcoin season. Groeiende interesse in XRP kan leiden tot stijgingen richting $5-10 aan het einde van dit jaar.