De Spaanse bank Santander lanceert crypto trading en opent daarmee de deur voor een nieuwe golf van investeerders. Tegelijkertijd zien XRP en Bitcoin ($BTC) recordinstromen van kapitaal. Deze combinatie maakt dat zowel XRP als Bitcoin klaar lijken voor een mogelijke explosie. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP en Bitcoin.

Spaanse bank Santander lanceert crypto trading

De digitale banktak van de Spaanse financiële gigant Santander Group, Openbank, is gestart met cryptohandel voor klanten in Duitsland en heeft plannen om dit de komende weken ook in de thuismarkt Spanje uit te rollen.

De nieuwe dienst stelt gebruikers in staat om vijf populaire crypto te kopen, verkopen en aan te houden: Bitcoin, Ethereum ($ETH), Litecoin ($LTC), Polygon ($MATIC) en Cardano ($ADA), zo blijkt uit een persbericht. Deze cryptocurrencies worden aangeboden naast aandelen, ETF’s en beleggingsfondsen.

Klanten hoeven geen geld naar een extern platform over te maken, maar kunnen al hun investeringen onder de paraplu van Santander beheren, aldus de bank.

“Door de belangrijkste crypto toe te voegen aan ons beleggingsplatform, spelen we in op de vraag van sommige van onze klanten,” zei Coty de Monteverde, hoofd crypto bij Grupo Santander.

De bank rekent 1,49% transactiekosten per order, met een minimum van 1 euro ($1,20), en hanteert geen bewaarkosten. In de komende maanden wil de bank meer crypto zoals XRP toevoegen en nieuwe functies lanceren, zoals crypto-naar-crypto conversies.

Santander Private Bank haalde in 2023 al de krantenkoppen toen het cliënten met rekeningen in Zwitserland toestond om $BTC en $ETH te verhandelen. Voor de bewaring van crypto selecteerde het het Zwitserse technologiebedrijf Taurus. Voor Bitcoin, XRP en de beste altcoins betekent dit een toestroom van nieuwe investeerders die voorheen niet konden investeren in crypto.

XRP en Bitcoin klaar voor explosie?

Beleggingsproducten in XRP trokken afgelopen week $32,5 miljoen aan, meer dan het dubbele van de $14,7 miljoen van een week eerder, zo blijkt uit gegevens van CoinShares. Die stijging van 221% maakt XRP een van de opvallendste prestaties onder digitale activa, zeker nu de instroom in fondsen na een rustige start van de maand weer aantrekt.

In absolute dollarbedragen lijkt de stijging van XRP kleiner, maar het groeipercentage ligt hoger dan bij andere munten. Alleen al in september haalden XRP-producten bijna $48 miljoen op, waarmee het totaal sinds begin dit jaar uitkomt op $1,45 miljard. De totale waarde van de onder beheer staande activa die aan XRP zijn gekoppeld, bedraagt nu $2,94 miljard.

Daarnaast overtreft Bitcoin 15 jaar geschiedenis. Zo heeft $BTC in de afgelopen 18 maanden $625 miljard toegevoegd aan zijn realized cap. Daarmee heeft Bitcoin een 15 jaar oud record gebroken: uit recente data blijkt dat Bitcoin in die korte periode meer kapitaal toevoegde aan zijn realized cap dan in de eerste 15 jaar, toen er $435 miljard werd toegevoegd.

In een recente tweet benadrukte CryptoQuant-CEO Ki Young Ju deze vergelijking van on-chain kapitaalinstromen in Bitcoin. Tussen 2009 en 2024, een periode van 15 jaar, stroomde er $435 miljard aan kapitaal naar Bitcoin. In de afgelopen 18 maanden, van 2024 tot 2025, kwam daar echter $625 miljard bij.

Bitcoin capital inflows (on-chain)



2009 – 2024 (15y): $435B



2024 – 2025 (1.5y): $625B pic.twitter.com/QXL7AN3bYC — Ki Young Ju (@ki_young_ju) September 15, 2025

De realized cap van Bitcoin, die de waarde van $BTC enkel berekent wanneer deze daadwerkelijk verplaatst wordt, is volgens de grafiek inmiddels de grens van $1 biljoen gepasseerd, wat goed is voor de koersverwachting.

Kortom, zowel naar XRP als naar Bitcoin stroomt steeds meer kapitaal, en met de recente ontwikkelingen rondom Santander zal dit alleen maar verder toenemen, wat leidt tot explosieve bewegingen.

