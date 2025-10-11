XRP koers crash naar $2,42 – whales verkopen 440M tokens voor ETF approval

De XRP koers is rond middennacht bijna gehalveerd nadat Trump nieuwe handelstarieven aankondigde voor China. Wat volgde was een gigantische crypto crash, waarin XRP zo laag als $1,50 ging op sommige exchanges. Na de plotselinge crash herstelde de altcoin gedeeltelijk richting $2,42, met nog een daling van 14% in de afgelopen 24 uur.

Wat kunnen we nu verwachten, daalt Ripple verder of komt er een herstel aan het begin van volgende week? In het Ripple nieuws van vandaag behandelen we de recente crypto crash, de invloed op XRP en onze verwachtingen voor de altcoin.

Crypto whales verkopen 440 miljoen XRP

De XRP koers crashte onder een belangrijke psychologische ondersteuning bij $2,50. Dit gebeurde nadat Trump een extra 100% aan handelstarieven aankondigde op Chinese producten. Wat volgde was een gigantische crypto crash met miljarden dollars aan liquidaties. Deze crash bracht sommige altcoins tot wel 90% onder hun niveau, en deed ook XRP dalen tot $1,50 op sommige crypto exchanges.

Ondanks een gedeeltelijk herstel, ligt de XRP koers op de zaterdagochtend rond $2,42 na een 14% daling in de afgelopen 24 uur. Daarmee is de altcoin ook 20% gedaald in de afgelopen zeven dagen.

XRP whales hebben nu 440 miljoen verkocht in de afgelopen weken, met een waarde van ongeveer $1,2 miljard. Maar na de crash van gisteren, zijn er ook genoeg whales die de dip hebben gekocht.

Hoewel de cryptomarkt vandaag kalmer is dan tijdens de crash, verwachten we dit weekend nog meer volatiliteit. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

XRP ETF goedkeuring nabij

Ripple investeerders laten zich niet uit het veld slaan, met verwachting dat de XRP ETF’s binnenkort goedkeuring krijgen. De Securities & Exchange Commission (SEC) heeft tussen 18 en 25 oktober deadlines voor meerdere spot XRP ETF’s. Crypto experts voorspellen een 95% kans dat de ETF’s goedkeuring krijgen tegen deze deadlines.

SEC’s $XRP #ETF decision week is near

Oct 18–25 ⚡



Plus the heavyweight:

Franklin Templeton (Nov 14). 👇 pic.twitter.com/5H72tWqBlY — XRP_Cro 🔥 AI / Gaming / DePIN (@stedas) September 24, 2025

Om die reden blijft de koopdruk hoog voor Ripple. Mocht de altcoin op korte termijn dalen, dan is de kans groot dat de koopdruk toeneemt naarmate de XRP koers lagere niveaus test.

Wat gaat de Ripple koers doen?

De Ripple koers is eerder deze week onder zijn 30-daagse moving average (geel) gezakt bij $2,90. Maar na de crash van gisteren, is hij ook door de 200-daagse (blauw) gebroken onder $2,58. Tot zover weet de altcoin niet boven dit niveau te herstellen, wat onze Ripple verwachting bearish maakt op korte termijn.

Ondanks het gedeeltelijke herstel, heeft Ripple nog een Relative Strength Index (RSI) van 28. Hiermee is XRP ‘oversold’ en kan de koers omhoog schieten wanneer de markt weer herstelt. Uiteraard is het onduidelijk hoelang het kan duren voordat de markt terugveert. Daarom is het niet aan te raden om kapitaal te riskeren dat je niet kan missen.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Als je van plan bent om XRP te kopen tijdens de dip, dan is het aan te raden om een DCA-strategie toe te passen. Daarmee koop je voor een deel, elke keer dat de koers verder omlaag gaat.

Crypto analisten blijven optimistisch over XRP en de cryptomarkt aan het eind van dit jaar. Ondanks de crash verwachten ze nog steeds dat de bull run binnenkort begint en dat we de piek nog niet hebben bereikt.

Daarom houden traders ook nog steeds hun ogen open voor kansen om te kopen tijdens de dip. Een nieuw project blijft aandacht en fondsen aantrekken voor zijn opkomende Play-to-Earn crypto game.

Beste altcoin voor de bull run?

De situatie rondom altcoins is erg onzeker op het moment, maar dat maakt het juist dat de prijzen zo laag zijn. Traders maken hier gebruik van door te investeren in veelbelovende crypto projecten, die door blijven bouwen tijdens de crash. PEPENODE ($PEPENODE) is bezig met het maken van een virtuele mining game, waarmee je passief memecoins verzamelt.

Je gebruikt deze memecoins om miners aan te schaffen en te upgraden, waarmee je beloningen nog hoger worden. Het spel werkt zo dat de eerste spelers veel hogere beloningen verdienen dan latere spelers. Dat maakt vandaag een aantrekkelijk moment om in te stappen, gezien het spel nog live moet gaan.

The last thing you want to see… 😢



Luckily theres more to mine where that came from 😉🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/6FHFqBOj10 — PEPENODE (@pepenode_io) October 11, 2025

In aanloop naar de lancering, verkoopt het project zijn token, $PEPENODE, voor een lage prijs in de presale. Deze presale helpt PEPENODE aan een geslaagde lancering met voldoende liquiditeit, iets wat belangrijk is voor een crypto game. Als vroege investeerder kun je vandaag $PEPENODE kopen voor $0,0010962 per stuk, hoewel deze prijs morgen wordt verhoogd, nu de presale $1,8 miljoen heeft opgehaald.