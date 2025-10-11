XRP koers breekt onder $2,50 na scherpe koersdaling door Trumps nieuwe importtarieven

De XRP prijs zakte stevig nadat president Trump aankondigde dat er vanaf 1 november 100% importtarieven komen op alle producten uit China. Deze maatregel veroorzaakte paniek op de financiële markten. Risico-activa zoals aandelen en crypto kregen zware klappen. Vooral XRP stond onder druk, met een verlies van ongeveer 13% in één dag. Kan de XRP koers zich snel herstellen van deze macro-economische klap?

XRP koers breekt onder belangrijke niveaus

Volgens marktanalisten verloor de XRP koers meerdere technische steunpunten. De prijs van XRP zakte onder de 50-daagse en 200-daagse gemiddelde lijnen, die vaak worden gebruikt om lange termijn trends te beoordelen. Het eerdere steungebied rond $2,75 veranderde daardoor in een nieuwe weerstand.

De eerstvolgende steun ligt rond $2,20, gevolgd door een zone rond $1,80. De neerwaartse trend werd al zichtbaar na een afwijzing bij $3,00, waar de XRP koers ook tegen een dalende trendlijn aanliep.

Deze doorbraak markeert de grootste eendaagse daling sinds begin 2024 en bevestigt het negatieve sentiment dat momenteel in de hele handelsmarkt voelbaar is.

Handelstarief nieuws van Trump raakt hele cryptomarkt

De aankondiging van de nieuwe importheffingen leidde tot een brede risicoreactie. Beleggers verkochten niet alleen massaal crypto tokens, maar ook aandelen en grondstoffen. Bitcoin daalde ruim 7% tot net boven $110000, terwijl Ethereum rond $3900 bleef hangen. Grote altcoins zoals Solana, BNB en XRP kregen dubbele cijfers aan verliezen te verwerken.

Volgens een analist van een grote derivatenbeurs was dit een typisch voorbeeld van een ‘macro-gedreven schok’, waarbij angst en plotselinge liquiditeitsstromen de markt tijdelijk ontregelen.

🚨BREAKING: Crypto liquidations soar to $9.4 BILLION in 24 hours – the LARGEST single-day event ever.



Bigger than LUNA. Bigger than COVID. Bigger than FTX.



We just witnessed history. pic.twitter.com/ZgFPul0gDX — Coin Bureau (@coinbureau) October 10, 2025

On-chain data toont sterke uitstroom XRP

On-chain analyse platformen meldden grote verschuivingen van XRP tokens van cold wallets naar exchanges als Binance en Coinbase. Zulke transfers duiden vaak op verkoopdruk of het sluiten van handelsposities. Tegelijkertijd steeg het handelsvolume sterk, wat wijst op massale liquidaties van leveraged traders.

Sommige traders vermoeden dat de whales deze volatiliteit gebruikten om hun liquiditeit op te halen. Crypto-analisten zien de beweging vooral als een natuurlijke reactie op het plotselinge economische risico door de tariefmaatregel.

