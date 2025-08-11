XRP koers analysis

XRP koers analyse – stijgt Ripple naar $8 na 31 dagen altcoin dominantie?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 11, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers klimt aan het eind van de ochtend boven $3,30 na een consolidatie rond $3,25 in het weekend. XRP profiteert van groeiende interesse na het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak. En de altcoin is mogelijk klaar voor verdere stijgingen door aanhoudende altcoin dominantie en een spike in netwerkactiviteit.

Vandaag kijken we naar het recente succes van Ripple en wat dit betekent voor de XRP koers. Aan de hand van een korte analyse kijken we wat Ripple kan gaan doen in augustus en de rest van 2025.

Kan Ripple stijgen naar $8 in 2025?

De voornaamste reden dat Ripple stijgt is de recente afronding van de rechtszaak met de SEC. Het einde van de vijfjarige strijd tussen Ripple en de Amerikaanse regulator boost het vertrouwen van investeerders. Maar ondanks dat feit, heeft de XRP koers wellicht nog meer upside potentie, ook op korte termijn.

Spike in netwerkactiviteit

Blockchain analysis platform, Santiment, deelde vorige week een grafiek met de netwerkactiviteit van de XRP Ledger. Volgens Santiment is een sterke stijging in netwerkactiviteit vaak een teken dat de XRP koers omhoog springt.

Dat was ook te zien toen het volume een 6-maandelijkse piek bereikte, wat kort daarna volgde met een koersstijging naar $3.

📈 XRP has somewhat quietly risen back up to a $3.05 market value, and is up +10.1% since its network suddenly surged with transaction volume (a 6-month high) and circulation. Utility spikes on the network consistently foreshadow price jumps.



🔗 Link: https://t.co/yOPDW415GX pic.twitter.com/0W9hz6PJxP — Santiment (@santimentfeed) August 7, 2025

Maar Ripple kan ook profiteren van de groeiende dominantie van altcoins, dat blijkt uit een recent bericht van Coin Bureau.

Altcoins hebben Bitcoin sinds begin juli overtroffen in prestatie. Met een streak van 31 dagen op rij, is dit de langste periode van 2025 waarin de altcoin dominance hoger is. Dat suggereert dat een altcoin seizoen eraan komt en dat XRP verder kan stijgen.

🚨ALTCOINS ARE CRUSHING BITCOIN!



Alts have outperformed Bitcoin for 31 consecutive days—marking 2025’s LONGEST streak.📈



10x Research’s tactical altcoin model, tracking capital rotation, has favored alts since early July.🔥 pic.twitter.com/cJ3PxRdhcB — Coin Bureau (@coinbureau) August 10, 2025

Nu speculeren investeerders hoeveel Ripple waard kan worden in 2025. Een bekende crypto analist voorspelt dat een breakout naar $11 mogelijk is op middellange termijn.

$11 XRP koers verwachting

Ali Martinez ziet op de weekly chart van XRP de vorming van een bullish flag patroon. Een recente breuk boven dit patroon volgt mogelijk met een grote stijging in de komende weken. De analist kijkt naar koersdoelen van $3,40, $5,75 en $11,20 in aanloop naar november 2025.

$XRP targets $11 after breaking out of a bullish flag on the weekly chart! pic.twitter.com/OEyXO5jf5b — Ali (@ali_charts) August 10, 2025

De positieve ontwikkelingen rondom Ripple en de bullish voorspellingen van analisten schetst een rooskleurig beeld voor de toekomst van XRP. Hieronder kijken we wat we in augustus en in de opvolgende maanden kunnen verwachten.

XRP koers analysis

De XRP koers is de afgelopen week geleidelijk omhoog geklommen. Na het goede nieuws van de SEC rechtszaak, consolideert XRP boven het 30-daagse moving average (geel) bij $2,16. Ondanks plaatselijke verkoopdruk, wist de altcoin verder te klimmen naar $3,31 in de ochtend. Als XRP vandaag boven $3,30 kan blijven, is dat een teken dat er meer stijgingen volgen in de rest van deze week.

Ondanks de stijging, heeft Ripple nog steeds een milde Relative Strength Index (RSI) van 60. Deze geeft aan dat bullish momentum opbouwt, maar het nog niet tijd is om XRP te zien als overgewaardeerd. Pas vanaf de 70 geeft de RSI een ‘overbought’ signaal en groeit het risico voor een technische correctie.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Als XRP zijn bullish momentum vasthoudt, verwachten we een stijging naar $3,50-$4,00 in deze week. Aan de bovenkant van deze range, zou dit een nieuwe all-time high markeren voor Ripple. Later dit jaar kan Ripple $8-12 worden als het sentiment positief blijft. Maar nu de volatiliteit voor zowel Bitcoin als altcoins lijkt toe te nemen, kan er deze week in principe van alles gebeuren.

Het is voor XRP mogelijk om terug te zakken richting $3, een sterk ondersteuningsniveau. Maar een breuk boven de range van $3,50-$4,00 is ook mogelijk.

Terwijl XRP rond zijn all-time high zweeft, zijn er nog veel altcoins en meme coins die ondergewaardeerd zijn. XRP kan wellicht nog een aantal keren over de kop gaan in 2025, maar kleinere coins kunnen x10 en soms zelfs x100 gaan. Investeerders kijken met name naar een opkomende meme coin, die belooft erg goed te presteren in de bull run.

Meme coins voor hogere potentiële winst

Meme coins zijn niet bepaald een voor de hand liggend alternatief voor XRP, maar het is wel iets om in overweging te nemen tijdens de bull run. Meme coins worden steeds serieuzer genomen dankzij hun winstpotentieel. Nu is er een nieuwe meme coin die een laag instappunt biedt, omdat hij nog te koop is in de presale. Maxi Doge ($MAXI) is een meme die geknipt is voor de volgende bull run en veel retail investeerders kan aantrekken.

Met zijn focus op trading en bodybuilding, trekt $MAXI veel aandacht van mensen die gaan voor grote gains, of in crypto, of in de sportschool. Daarom is deze meme coin wellicht klaar voor explosieve stijgingen. Maar $MAXI is tijdelijk nog verkrijgbaar in een presale, waarbij je profiteert van een lage prijs en hoge staking beloningen. Nadat de presale al meer dan $650k heeft opgehaald, gaat de prijs binnen 48 uur stijgen.