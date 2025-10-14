XRP koers analyse vandaag – belangrijkste crypto trading support niveau

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 14, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers is vandaag met 6,2% gedaald naar $2,46 en bereikt hiermee een belangrijke supportniveau. Als de cryptomarkt hier een comeback maakt, kan XRP dit niveau behouden en volgt er later deze week misschien een breakout. Maar als XRP na vandaag dit niveau verliest, dreigt de altcoin verder te zakken richting $2 in oktober.

In het XRP nieuws van vandaag kijken we naar de recente koersactiviteit voor Ripple. Ook kijken we naar het supportniveau van $2,46, wat volgens een crypto trading expert cruciaal is.

XRP support op $2,46 – Breakdown of bounce?

De XRP koers is behoorlijk gedaald sinds eind vorige week. Desondanks blijven whales en instituties de crypto kopen. Hiermee hopen crypto experts dat XRP de verkoopdruk aankan en binnenkort een comeback maakt.

Een crypto trader deelde vanochtend een overzicht van de XRP koersgrafiek op het dagelijks tijdframe. Vanuit het dieptepunt van vorige week vormt de koers een driehoekspatroon, met vandaag het niveau rond $2,46 als ondersteuning. Een definitieve en duidelijke breuk onder dit niveau is bearish voor Ripple en volgt mogelijk met verdere dalingen richting $2.

Maar als Ripple na de volatiliteit van vandaag boven het niveau kan blijven, volgt er mogelijk een bounce in de komende dagen. Als er genoeg bullish druk terugkeert, kan XRP hiermee door $2,72 breken aan het eind van de week. Zoiets zou een recovery rally bevestigen voor de altcoin.

De cryptomarkt vertoont vandaag veel volatiliteit, mogelijk vanwege de Fed-toespraak vanavond. Hierdoor is het mogelijk dat XRP tijdelijk onder $2,46 komt te liggen. Maar als hij aan het eind van de dag boven dit niveau weet te herstellen, is er geen sprake van een ultra-bearish scenario.

Maar in het geval dat Ripple wel daalt, is het belangrijk om bepaalde niveaus in de gaten te houden. Hierop kun je extra koopdruk verwachten. Hetzelfde geldt voor wanneer Ripple stijgt. Er zijn dan belangrijke weerstandniveaus waarop de verkoopdruk stijgt en het gunstig kan zijn om winst op te nemen.

Ripple koers verwachting

XRP probeerde gisteren heel even boven zijn 200-daagse moving average (blauw) te breken bij $2,58. Wat volgde was een rejection en een daling richting de huidige $2,45. Als Ripple vanuit hier verder daalt, kan hij nog ondersteuning vinden bij $2,32, $2,17 en het psychologische niveau van $2. Een breuk onder het $2 niveau is erg onwaarschijnlijk en zou catastrofaal zijn op de korte termijn.

Maar als crypto vandaag of morgen herstelt, is er ook hoop voor XRP op de korte termijn. De XRP koers zou dan opnieuw de 200-daagse moving average bij $2,58 kunnen testen. Vanuit daar kan Ripple stijgen richting $2,73, $2,80 en de 30-daagse moving average (geel) bij $2,85. Een breuk hierboven bevestigt een recovery rally en maakt mogelijk de weg vrij voor een stijging naar $3.

Ripple koersgrafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple nadert het oversold niveau. Wanneer de RSI onder 30 zakt, kan het aantal long-posities voor XRP toenemen. Naarmate de RSI dan verder zakt, zou de kans op herstel moeten groeien.

Op de korte termijn verwachten we veel zijwaartse bewegingen of dalingen voor Ripple. De focus voor investeerders is dan vooral om te kopen en op langere termijn vast te houden. Echter kunnen traders de support- en resistance levels gebruiken voor mogelijke winst.

Met bearish verwachtingen op de korte termijn, zijn er wellicht betere altcoins om in te slaan. Crypto traders kijken naar alternatieve altcoins en memecoins, met potentie voor hogere winst aan het eind van 2025.

Alternatieve crypto met potentie x20 te gaan

Maxi Doge ($MAXI) is een nieuwe meme coin die massaal de aandacht trekt van traders. Als parodie van Dogecoin met een eigen unieke twist, heeft deze meme coin kans om viraal te gaan in de bull run. De mascotte van Maxi Doge focust op maximale gains, in de sportschool en in zijn crypto trading portfolio. Hij vertegenwoordigt het gedrag van veel alledaagse retail investeerders. Deze herkenbaarheid is juist wat ervoor kan zorgen dat hij viraal gaat.

Memecoins staan tijdens een bull run vaak in de schijnwerpers. Ze zijn eenvoudig te begrijpen en vaak veel volatieler dan andere cryptomunten. Combineer dit met een extreem bullish sentiment en je hebt het recept voor bizarre stijgingen. Vroege investeerders hopen dat Maxi Doge de volgende meme coin is die gaat exploderen.

Is it a bird …



Is it a plane …



nah bro its ya dawg pic.twitter.com/uGGcYLosNB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 9, 2025

$MAXI is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en krijgt al veel support van traders en whales. De presale heeft namelijk al meer dan $3,6 miljoen opgehaald. Vroege investeerders kunnen $MAXI inslaan voor zo laag als $0,000263 per stuk. Echter wordt de prijs verhoogd in iets meer dan twee dagen. Naast lage instapkosten, heb je ook de mogelijkheid om $MAXI te staken tegen een APY van 84% aan beloningen.