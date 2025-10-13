XRP koers analyse vandaag – $500M institutionele aankoop na crypto crash

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 13, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers herstelt zich vandaag na de crypto crash van vrijdag. Bedrijven hebben samen al meer dan $500 miljoen aan XRP toegevoegd aan hun balansen, wat wijst op groeiend institutioneel vertrouwen. In combinatie met sterke technische signalen lijkt XRP klaar voor een nieuwe stijging. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

XRP koers analyse vandaag

Om te beginnen, zijn er duidelijke tekenen dat bears uitgeput raken, zichtbaar in de prijsstructuur van XRP. Rond $2,06 daalde het activum onder de 200-daagse Exponential Moving Average (EMA) maar herstelde zich vervolgens snel met aanzienlijk handelsvolume. Dit patroon, bekend als een ‘flush and reclaim’, wijst erop dat grote kopers mogelijk hebben ingegrepen om ‘panic selling’ op te vangen. Dergelijke patronen bij XRP gingen in het verleden vaak vooraf aan rally’s van 30% tot 50% op korte termijn.

De tweede indicator van sterk ‘oversold’ omstandigheden is de Relative Strength Index (RSI), die momenteel rond de 27 noteert. Telkens wanneer XRP in eerdere cycli dit gebied betrad, volgde er een herstel over meerdere weken. RSI-omkeringen vanaf niveaus onder de 30 hebben vaak geleid tot snelle instromen van liquiditeit, vooral wanneer shortposities worden geliquideerd.

Ten derde wordt een herstelscenario ondersteund door on-chain activiteit. De sterke toename van transacties en betalingsvolume op het XRP-ledger in de afgelopen dagen wijst erop dat de netwerkactiviteit steeg terwijl de prijs daalde. Deze divergentie tussen prijs en gebruiksactiviteit kan speculatief optimisme aanwakkeren, een cruciaal element bij herstelrally’s in de cryptomarkt. Naast de Ripple koers lijkt ook het fundamentele plaatje te verbeteren:

$500M institutionele aankoop na crypto crash

Meerdere bedrijven kopen altcoins, specifiek XRP, voor hun balansen. Reliance Global kocht in september voor $17 miljoen. Gumi uit Japan voegde $13,5 miljoen toe. Vivo Power kocht voor $100 miljoen via BitGo. Andere bedrijven, waaronder Trident Digital Tech en Webus, hebben eveneens grote aankopen gedaan. In totaal is er inmiddels naar schatting meer dan $500 miljoen aan XRP toegevoegd aan bedrijfsbalansen. Kleinere ondernemingen zoals Nature’s Miracle en Hyperscale Data hebben ook XRP toegevoegd.

Sensei zei dat banken en financiële instellingen nog niet zijn ingestapt. Zodra er duidelijkheid is over regelgeving, zouden meer bedrijven XRP kunnen gaan aanhouden. Een beperkte voorraad en toenemende vraag kunnen de prijs beïnvloeden.

“We hebben nog geen grote banken of financiële instellingen deze stap zien zetten,” zei hij. “Zodra de regelgeving helder is en bedrijven zich zeker voelen, kan dit een echt aanbodprobleem creëren. Dan wordt het pas echt interessant.”

Markt wacht op XRP ETF-goedkeuring

Daarnaast zei analist Crypto Sensei dat de markt wacht op XRP nieuws rondom de goedkeuring van spot XRP ETF’s. Een goedkeuring zou de koopactiviteit kunnen vergroten.

XRP heeft momenteel lage liquiditeit op exchanges. Kleine instromen of uitstroom kunnen de marktkapitalisatie met 50 tot 100 keer beïnvloeden. Particuliere beleggers bezitten ongeveer $2 miljard aan XRP. Ripple houdt $35 miljard in escrow en nog eens $5 tot $7 voor on-demand liquidity. Het grootste deel van het aanbod wordt in handen gehouden door institutionele partijen.

Kortom, met bedrijven die meer dan $500 miljoen aan XRP hebben toegevoegd en de technische signalen die op herstel wijzen, lijkt de koers van XRP zich sterk te herstellen. Zodra de liquiditeit aantrekt, kan dit de opwaartse trend verder versterken.

PepeNode vormt interessant alternatief naast XRP

Hoewel XRP het momentum aan zijn kant heeft, beperkt de enorme marktkapitalisatie het opwaartse potentieel. En met een koers die al bijna $3 bereikt, zou een stijging naar $5 geen rendement opleveren dat portefeuilles wezenlijk verandert. Daar komen nieuwe cryptomunten zoals PepeNode ($PEPENODE) in beeld.

PepeNode introduceert een uniek ‘mine-to-earn’ systeem dat cryptobeloningen biedt zonder dat je hardware of technische kennis nodig hebt. In plaats van echte rigs aan te sluiten, kopen gebruikers virtuele ‘miner nodes’ met $PEPENODE en kan je direct beginnen met passief verdienen.

Dit heeft geleid tot een sterke vraag in de presale. De presale heeft in korte tijd al meer dan $1,8 miljoen opgehaald. Daarnaast kunnen holders hun tokens staken met een APY tot wel 710%.