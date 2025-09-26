XRP koers analist lekt geheim: oktober wordt maand die iedereen zal verbazen

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Ook op vrijdag lijkt de crypto crash nog niet voorbij te zijn, zo is de XRP koers onder $2,80 gedaald, met -3% in de afgelopen 24 uur. Maar oktober staat voor de deur en volgens een bekende crypto analist, gaat deze maand de markt aangenaam verrassen. XRP is – zoals voorspeld – gedaald naar een belangrijke ondersteuning. Vanuit hier kan de altcoin binnenkort opnieuw boven $3 breken.

In de XRP koers verwachting van vandaag kijken we naar de inzichten van crypto trading analist, Dark Defender. Wat is zijn geheim en kan Ripple binnenkort weer stijgen boven $3?

Crypto analist deelt geheim voor oktober

De invloed van de XRP community is gigantisch en verspreidt zich deze week naar een speciaal evenement in Zuid-Korea. Hoewel de cryptomarkt momenteel bearish is, blijven investeerders optimistisch over de toekomst van Ripple. Een van hen is een bekende crypto analist, die voorspelt dat de XRP koers binnenkort stijgt naar een nieuwe all-time high.

Dark Defender voorspelde afgelopen woensdag dat de XRP koers zou dalen richting een belangrijke ondersteuning rond $2,64. Maar nu het einde van september nadert, kan dit volgen met een krachtige sprong naar boven.

De analist verwacht dat de XRP koers in een rap tempo bullish momentum opbouwt, waardoor de altcoin in de loop van oktober boven $3 kan breken en zelfs naar een nieuwe all-time high kan stijgen boven $3,84. Dark Defender gebruikt een ABCDE wave om zijn XRP verwachting te ondersteunen.

XRP hits the E Wave support Level as we discussed yesterday.



It was a clear, simple chart.



Better to keep an eye on the 50.00% Fibonacci Support.



Chin-up #XRPArmy, we are getting there. https://t.co/AOvBsdHE45 — Dark Defender (@DefendDark) September 25, 2025

Om de voorspelling nog verder te ondersteunen: de Relative Strength Index (RSI) van Ripple daalt naar het ‘oversold’ niveau onder de 40. Een lage RSI staat bekend om de kans voor een recovery rally te verhogen. Als de paniek onder investeerders afkoelt, kan crypto in een oogwenk herstellen. En als mensen realiseren dat crypto ondergewaardeerd is, vliegt kapitaal terug de sector in.

Uiteraard is dit enkel een mogelijk scenario, dat niet gegarandeerd is. Maar volgens experts is dit enkel het begin van de bull run en kunnen altcoins zoals XRP veel meer waard worden. Het is dan ook niet onrealistisch voor de XRP koers om dit jaar naar $5-10 te stijgen.

XRP koers verwachting

De XRP koers consolideert deze week tussen zijn 30-daagse (geel) en 200-daagse (blauw) moving averges. Dit creëert een brede trading range tussen $2,54 en $2,92. Ondanks bullish druk, kreeg XRP gisteren een sterke rejection bij zijn 30-daagse moving average, wat resulteerde in een daling van ongeveer 7% in één rode candlestick.

Als Ripple verder daalt richting de ondersteuning bij $2,64, kijkt crypto analist Dark Defender uit naar een mogelijke bounce op dit niveau. Als de daling plaatsvindt in de komende 5 dagen, dan is de kans voor een herstel groter. Verwachtingen gaan uit dat 1 oktober het keerpunt wordt.

Oktober is historisch gezien een van de betere maanden voor crypto en dat heeft mogelijk een positieve invloed op het marktsentiment.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Tot die tijd verwachten we echter dat verdere dalingen richting $2,70 en $2,64 nog mogelijk zijn in de komende dagen. Voor nu is het een kwestie van overleven voor XRP investeerders (en andere crypto holders). Maar aan het einde van deze crypto crash, staat mogelijk een sterke pump te wachten.

Daarom suggereren experts dat nu een goed moment is om crypto te kopen, zolang je dit doet met kapitaal dat je kan missen en bereid bent te verliezen. Degenen met een visie op langere termijn, zien de dip als een positief moment, omdat het de kans is om goedkoop crypto in te slaan.

Ook is er een nieuwe altcoin die veel aandacht trekt, zelfs in deze bearish omstandigheden. Vroege investeerders maken zich klaar om mogelijk veel geld te verdienen met een virtueel crypto mining project.

