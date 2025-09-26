Mega XRP Zuid Korea nieuws – Seoul geeft Ripple koers enorme hoop

Ripple CEO Brad Garlinghouse heeft zijn enthousiasme getoond voor de sterke XRP community in Zuid-Korea na het succesvolle eerste evenement van het XRPSEOUL team. Deze ontwikkeling valt samen met een technische analyse die XRP koers potentieel richting 27 dollar voorspelt, wat nieuwe hoop geeft aan investeerders.

Brad Garlinghouse prijst XRP community sterkte in Seoul

De Ripple CEO deelde zijn waardering voor de Zuid-Koreaanse XRP gemeenschap via sociale media. Garlinghouse benadrukte dat de XRP community wereldwijd bekend staat om hun loyaliteit en actieve deelname.

One thing you know about the XRP community anywhere in the world – they show up in force!



Huge congrats to the @XRPSEOUL team on their first event, and we at @Ripple are absolutely looking forward to the next! https://t.co/g2w0zcHnqv — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 25, 2025

Het XRPSEOUL evenement toont de groeiende internationale adoptie van Ripple technologie. Zuid-Korea speelt een belangrijke rol in de crypto sector, met sterke regulatoire frameworks en hoge adoptiecijfers. De XRP koers verwachting wordt positief beïnvloed door deze geografische diversificatie van de community.

Technische analyse wijst op XRP koers explosie naar 27 dollar

Onze XRP koers analyse van vandaag toont een vergelijkbare “break for impulse” structuur die we weerder hebben gezien tussen 2014-2016. Dit jaar zou dit voor een enorme Ripple koers pump richting $27 kunnen leiden. Deze bullish voorspelling komt op een moment dat de XRP koers momentum opbouwt na maanden van consolidatie

XRP koers analyse 25 september – Bron: Tradingview

Ripple koers profiteert van mondiale community ontwikkeling

De sterke XRP community in Zuid-Korea is onderdeel van een bredere trend van internationale adoptie. Ripple heeft partnerships ontwikkeld met financiële instellingen wereldwijd, wat de basis legt voor altcoins met potentie om te groeien.

Deze ontwikkelingen komen op een moment dat de crypto markt herstelt van recente volatiliteit. XRP verwachting 2025 blijft positief door regulatoire duidelijkheid en toegenomen institutionele interesse. De ripple koers toont veerkracht ondanks marktbrede correcties.

De combinatie van sterke community ondersteuning in belangrijke markten zoals Zuid-Korea en positieve technische signalen creëert een bullish scenario. Investeerders volgen deze ontwikkelingen nauwlettend terwijl XRP zich positioneert voor potentiële doorbraken naar hogere koersniveaus.

