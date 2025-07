XRP koers 15% onder all-time high: whales kopen massaal in

De XRP koers ligt vandaag nog 15% onder de Ripple all-time high, maar trekt hierdoor veel aandacht van crypto whales. Zo blijkt dat deze grote investeerders ruim $500 miljoen aan XRP hebben ingeslagen tijdens de lokale dip. Is het mogelijk dat Ripple stijgt boven $3,50 door deze verse koopdruk?

Ondanks de dip die we zagen na de Ripple all-time high, is de altcoin vandaag met ruim 2,5% gestegen naar $3,25. In dit artikel kijken we naar de sterke whale accumulatie van de afgelopen dagen en of dit XRP helpt naar een nieuwe hoogte te klimmen.

Crypto whales kopen XRP tijdens de dip

In de afgelopen 3 dagen hebben crypto whales en andere investeerders 163 miljoen XRP ingeslagen, met een waarde van ongeveer $530 miljoen. Deze grote golf van investeringen is terug te zien in de onderstaande grafiek van Glassnode. Deze brengt in kaart hoeveel XRP er van exchanges is gehaald in de afgelopen dagen.

Wanneer investeerders crypto van exchanges halen, is dat vaak een teken dat deze van plan zijn ze op lange termijn vast te houden of on-chain te gebruiken. De dalende exchange balance van XRP wijst op een groeiend vertrouwen in de altcoin en verlaagt de verkoopdruk op korte termijn.

Ripple exchange balance – Bron: Coinglass

Als dit leidt tot een tekort aan verkoopdruk, blijft de Ripple koers stijgen en volgt er mogelijk een nieuwe all-time high voor Ripple. Op basis van een belangrijke indicator heeft Ripple die ruimte nog steeds.

Ripple’s NVT Ratio wijst op ruimte voor groei

De Network Value / Transactions (NVT) Ratio van Ripple heeft recent zijn laagste punt bereikt sinds begin maart. In de onderstaande grafiek is te zien dat de NVT daalde toen de Ripple koers een sterke stijging meemaakte. Dat geeft aan dat het aantal transacties nog harder omhoog is gegaan dan de koers.

Ripple NVT Ratio – Bron: Glassnode

Een lagere NVT geeft aan dat het aantal transacties hoog is ten opzichte van de totale waarde van XRP. Het is dan ook een signaal dat XRP ondergewaardeerd is op het moment. Het hoge aantal transacties tegenover de lage marktkapitalisatie signaleert dat er veel ruimte is voor groei.

Op het moment van schrijven ligt de XRP koers nog 15% onder zijn officiële all-time high van $3,84. Maar als Ripple verder stijgt, kan dit record binnenkort worden verbroken.

Analyse Ripple koers

Sinds de daling van vorige week weet XRP consistent te stijgen, hoewel dit niet al te snel gaat. De Ripple koers beweegt zich langzamerhand richting de weerstand bij $3,40. Een breuk hierboven maakt de weg vrij voor stijgingen richting $3,55, $3,65 en $3,84 voor een nieuwe Ripple all-time high.

Net als de NVT Ratio die we eerder besproken, geeft ook de Relative Strength Index (RSI) aan dat XRP ruimte heeft om te stijgen.

De RSI kijkt naar de koopdruk in de afgelopen periode en geeft tussen 50 en 70 aan dat de bullish druk hoog is. Vanaf 70 begint de RSI oververhit te raken en zou hij aangeven dat XRP overgewaardeerd is. Traders zien dit als motivatie om te verkopen, wat kan leiden tot een correctie.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Al met al lijkt XRP aan het begin van de week de goede kant op te gaan. De altcoin reageert positief op recente economische ontwikkelingen en kan als gevolg doorgaan met zijn stijgende trend. Als de bullish druk aanwezig blijft voor crypto, is Ripple volgende maand in staat om zijn oude all-time high van 2018 te verbeteren.

Maar boven $3 zien we ook dat de koopdruk voor XRP beperkt blijft. Veel investeerders denken dat XRP veel te hoog is om nog op in te stappen en kijken daarom ook naar kleinere altcoins. In de zoektocht naar kleine crypto’s met potentie om veel te stijgen, zijn investeerders een nieuw project tegengekomen. Hieronder kijken we naar de nieuwe utility token van een succesvolle crypto wallet provider.

Alternatieve utility tokens

Best Wallet heeft sinds lancering in 2024 een basis van meerdere honderdduizenden actieve gebruikers opgebouwd. De wallet provider breidt zijn functionaliteit uit met de lancering van zijn nieuwe utility token, $BEST. Deze token kun je simpelweg vasthouden binnen je wallet om te profiteren van extra voordelen binnen dit ecosysteem.

Best Wallet heeft sinds lancering in 2024 een basis van meerdere honderdduizenden actieve gebruikers opgebouwd. De wallet provider breidt zijn functionaliteit uit met de lancering van zijn nieuwe utility token, $BEST. Deze token kun je simpelweg vasthouden binnen je wallet om te profiteren van extra voordelen binnen dit ecosysteem.

Als $BEST holder krijg je bijvoorbeeld vroegtijdig toegang tot nieuwe crypto projecten, een bonus op stakingsbeloningen en korting op transacties.