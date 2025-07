Deze week in crypto: wat economische ontwikkelingen in de VS betekenen voor Bitcoin & altcoins

Na een roerige week voor Bitcoin ($BTC), waarin de koers onder druk kwam door massale verkopen en zich daarna deels herstelde, richten beleggers zich op de aankomende macro-economische cijfers uit de VS. Ontwikkelingen zoals het rentebesluit van de Fed, het BBP-cijfer en het banenrapport kunnen bepalend zijn voor wat deze week in crypto gebeurt, zowel voor Bitcoin als altcoins. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin na vorige week onder druk

Na ongeveer tien dagen te hebben bewogen binnen een krappe handelsrange tussen $117.000 en $120.000, begon de grootste cryptomunt op donderdag en vrijdag plotseling in waarde te dalen. De koersdaling werd veroorzaakt door grootschalige verkopen van Galaxy Digital, dat namens een derde partij ongeveer 80.000 $BTC van de hand deed. Hierdoor kelderde Bitcoin tot een dieptepunt van $114.500.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Zodra de verkoop afgerond was, begon de koers weer aan kracht te winnen en keerde Bitcoin zaterdag terug binnen de eerdergenoemde bandbreedte. Ook tijdens het weekend bleef de koers daarbinnen, en op zondagavond sprong $BTC zelfs richting de bovengrens nadat de Amerikaanse president Donald Trump een handelsakkoord met de Europese Unie aankondigde.

Bitcoin bleef maandag in de vroege ochtenduren stijgen tot bijna $120.000, maar werd daar opnieuw afgewezen en zakte terug tot ongeveer $119.000 op het moment van schrijven. Toch kan deze week veel in beweging zetten, met mogelijk grote gevolgen voor de koersverwachting van Bitcoin. Laten we deze beter bekijken:

Beslissende week voor economische ontwikkelingen VS

Woensdag 30 juli begint met het rentebesluit van de Federal Reserve (FOMC), waarbij wordt aangekondigd of de huidige federal funds rate wordt gehandhaafd of aangepast. De algemene verwachting is dat er geen wijziging komt, maar beleggers zullen met name letten op de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell later die dag. Daarin wordt mogelijk meer duidelijk over de inflatieverwachtingen, de arbeidsmarkt en toekomstige renteverhogingen of -verlagingen.

Een dag later, op donderdag 31 juli, publiceert de Amerikaanse overheid het voorlopige BBP-cijfer over het tweede kwartaal. Dit geeft een eerste indruk van de economische prestaties van april tot en met juni. Een sterker dan verwacht groeicijfer kan het vertrouwen in een ‘soft landing’ versterken, terwijl een zwak resultaat de recessievrees opnieuw kan aanwakkeren.

Tot slot verschijnt op vrijdag 1 augustus het banenrapport van juli (Nonfarm Payrolls). Deze cijfers geven extra inzicht in de kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt en looninflatie, twee belangrijke indicatoren voor het toekomstige beleid van de Fed. Laten we kijken wat deze ontwikkelingen kunnen betekenen voor de koersverwachting van crypto?

Wat betekent dit voor Bitcoin en altcoins?

Ten eerste, als de Fed vasthoudt aan haar data-afhankelijke aanpak en geen directe renteverlagingen signaleert, kunnen cryptovaluta een gematigde opwaartse beweging laten zien. Aanhoudende inflatiedruk daarentegen kan juist de aantrekkingskracht van crypto versterken als bescherming tegen waardevermindering van fiatgeld.

Ten tweede, kan een krachtig herstel van het BBP de verwachtingen van een snelle renteverlaging temperen, wat de opwaartse ruimte voor crypto tijdelijk kan beperken. Tegelijkertijd kan het ook de recessievrees verminderen en het risicosentiment in bredere zin versterken, wat positief uitpakt voor digitale activa.

Tot slot kunnen zwakke banengroei en een lichte stijging van de werkloosheid de verwachting van monetaire verruiming later dit jaar versterken. Historisch gezien heeft dit geleid tot kapitaalinstroom in risicovolle activa zoals Bitcoin en Ethereum, doordat beleggers anticiperen op lagere reële rendementen.

Kortom, de economische agenda van deze week bevat meerdere katalysatoren die de kortetermijnrichting van de markt aanzienlijk kunnen beïnvloeden.