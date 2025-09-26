Weekly recap: enorme XRP-deals, Altcoin crash, stablecoin boom

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De crypto markten hebben deze week onder druk gestaan, waardoor een altcoin crash is gematerialiseerd. Ondanks deze crash, blijven er positieve ontwikkelingen uitkomen omtrent de acceptatie van stables en het gebruik van Ripple.

Ripple sluit een nieuwe serie deals

Deze week heeft Ripple een nieuwe, grote stap kunnen zetten. De Britse financiële dienstverlener HSBC heeft aangekondigd dat ze gebruik willen maken van Ripple’s infrastructuur. Specifiek voor betalingen over de grens. Hierdoor ontstaat ook een samenwerking met Ant International, wat Ripple adoptie ook versterkt in Hong Kong, Singapore en Zwitserland.

Ripple heeft een sterk imago op kunnen doen over de afgelopen jaren als een project voor instituten. Mede hierdoor en door de legitimiteit die het project heeft gekregen van de huidige VS-administratie, zijn financiële instituten comfortabeler met het aannemen van Ripple als partner.

De koers van Ripple reflecteert deze nieuwe samenwerkingen nog niet. Voor nu lijkt de grafiek een gefaalde break-out te vormen van een significante bullish wedge. Hierdoor is het de supportband van $2,90 tot $3 opnieuw verloren.

De volgende support is een samenval van $2,60 en de 200 moving average (groene lijn). Als deze support ook breekt, dan ziet Ripple waarschijnlijk een beweging terug naar de support van de overkoepelende range.

XRP : USD – dagelijkse grafiek

Altcoin crash bedreigt een nieuwe rally

De altcoin markt heeft deze week stevige prijsdalingen doorgemaakt. Sommige altcoins hebben een dusdanig sterke daling doorgemaakt, dat het nog maar de vraag is of een nieuwe rally realistisch is.

Zo heeft Ethereum de bodem van zijn kritieke supportband bij $3900 getest. Over de afgelopen jaren is dit een zeer belangrijke zone geweest. Als Ethereum deze verliest zonder een duidelijke, nieuwe all-time high te maken, dan brengt dat significante schade toe aan het vertrouwen van investeerders.

ETH : USD – dagelijkse grafiek

Daarbij vormt de Bitcoin dominantie een poging om door zijn 50 moving average te breken. Dit kan een eerste teken vormen dat de altcoin dominantie van de afgelopen maanden voorbij is. Het ETHBTC-paar is op een averechtse manier afgewezen, wat ruimte geeft voor een verdere keldering van relatieve kracht in Ethereum en daarmee in de altcoin markt.

Bitcoin dominantie – dagelijkse grafiek

Voor nu lijkt het dus niet alleen een altcoin crash te zijn, maar een afname in totale interesse en relatieve kracht van altcoins. Om een nieuwe altcoin rally te ontsteken zullen grafieken zoals de ETHBTC-grafiek weer nieuwe highs moeten vormen of duidelijk higher lows inzetten.

ETHBTC – dagelijkse grafiek

Stables groeien gestaag door

Ondanks de misère omtrent de altcoin crash, blijven stablecoins de ster van deze cyclus. Stablecoin bedrijf Tether zoekt een waardering van $500 miljard met een nieuwe ronde aan investeringen en blijft zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden. Om te kapitaliseren op de huidige positiviteit naar crypto in de VS, bekijkt Tether de mogelijkheid voor een speciale munt die alleen is bedoeld voor Amerikanen, de USAT.

Ook China blijft sleutelen aan een digitale versie van de Yuan. In Shanghai is een onderzoek gestart met de focus op buitenlandse betalingen via blockchain technologie. De hoop is dat China hierdoor een grotere rol kan spelen in wereldwijde financiën.

Als het China lukt om een internationale rol te winnen voor de Yuan, dan zou dat de benodigdheid voor dollars inperken. Dit is al geruime tijd een probleem wat de Chinese overheid op probeert te lossen en waar crypto lijkt te helpen.

Soortgelijke nieuwsberichten zorgen weliswaar niet voor grote, groene candles, maar wel voor meer acceptatie van blockchain technologie. Uiteindelijk zorgt deze acceptatie voor meer innovatie en instroom in de crypto sector, wat wel zorgt voor consistente opwaartse druk.

