Ethereum koers krijgt TD Sequential signaal terwijl het steun rond $3.950 test

De Ethereum koers zakte deze week bijna 14%. Een TD Sequential buy signaal wijst mogelijk op een ETH herstel richting $5.000.

Ethereum liet opnieuw een opvallend technisch signaal zien. De bekende TD Sequential indicator gaf op de dagelijkse koersgrafiek een buysignaal af. Dit gebeurde terwijl de ETH koers dicht bij de belangrijke zone rond $3.950 uitkwam. Dit signaal suggereert dat de verkoopdruk mogelijk afneemt. Wat zal de Ethereum koers hier binnenkort mee doen?

Grote ETH liquidaties brengen extra druk

Op 21 september werd ruim $1,6 miljard aan leveraged posities geliquideerd. Dat was de grootste liquidatie van 2025 tot nu toe. Ethereum kreeg daarbij de zwaarste klap, samen met Bitcoin en XRP. Vooral tijdens de Aziatische handelsuren liep de verkoop op.

Naast deze liquidaties speelden macrofactoren mee. De kans op een Amerikaanse overheidsshutdown nam sterk toe en beleggers keken vooruit naar de publicatie van nieuwe PCE-inflatiecijfers, een indicator die zwaar meeweegt in het beleid van de Federal Reserve. Deze combinatie gaf de bears extra wind in de rug.

Ethereum koers test steun na zware koersdaling

De Ethereum koers daalde de afgelopen 24 uur bijna 3% en in de afgelopen week ruim 13%. Daarmee zakte het token in korte tijd stevig terug tot rond $3.950. Ook over de afgelopen maand staat Ethereum bijna 14% lager.

De huidige prijszone is belangrijk, omdat de ETH koers zich hier al vaker heeft hersteld in eerdere consolidatiefases. Of dit nu opnieuw lukt, hangt af van bevestiging op de koersgrafiek en hogere handelsvolumes.

Wat betekent het TD Sequential signaal

De TD Sequential-indicator is ontwikkeld door Tom DeMark. Dit systeem telt de candles in een trend en geeft een signaal wanneer een beweging vermoeid lijkt. Bij Ethereum verscheen nu een “13” setup op de dagelijkse grafiek. Historisch gezien is dat vaak een teken dat een downtrend tegen zijn einde loopt.

Crypto-analist Ali Martinez wees hier via X op. Volgens hem valt dit signaal samen met de recente steunzone rond $3.950. Voor traders is dit een belangrijk moment, omdat eerdere “13” setups vaak voorafgingen aan een duidelijke koersomslag.

Ethereum $ETH flashes a TD Sequential buy signal right now! pic.twitter.com/lcb0muxDWO — Ali (@ali_charts) September 25, 2025

Crypto-analisten houden vast aan $5.000 ETH doel

Ondanks de forse koersdaling van ETH in september blijft de langetermijnvisie positief. Crypto-analisten rekenen nog steeds op een Ethereum koers rond $5.000 tegen het einde van dit jaar.

Daarbij wijzen ze op sterke fundamenten. De layer-2 netwerken verlagen de transactiekosten en vergroten de capaciteit. Ook de staking yield van meer dan 4% maakt Ethereum aantrekkelijk voor holders.

De macro-economische risico’s blijven desondanks aanwezig. Een hogere inflatie kan de kans op renteverlagingen beperken. Toch zien veel marktvolgers de combinatie van een sterke on-chain basis en het TD Sequential signaal als een potentieel keerpunt voor Ethereum.

