Wat betekenen de EU en VS cijfers deze week voor altseason? Crypto traders vrezen

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Deze week is belangrijk voor de crypto markt. Niet alleen maakt de Federal Reserve de rente in de VS bekend, ook worden economische cijfers in zowel de VS als de EU vrijgegeven. Kunnen renteverlagingen en positieve cijfers een nieuwe altseason ontketenen? Traders denken van wel.

In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar belangrijke economische cijfers, zoals de verkoopcijfers in de VS en de Consumer Price Index (CPI) in de EU. Daarnaast kijken we wat de mogelijke invloed van deze cijfers is op crypto en of we binnenkort een altcoin season kunnen verwachten?

Belangrijke week voor crypto

Crypto.com deelde vandaag drie belangrijke data om deze week in de gaten te houden. Zo deelt de VS vandaag zijn verkoopcijfers, met name de veranderingen ten opzichte van vorige maand. Sterke verkoopcijfers signaleren dat consumentenactiviteit omhoog is gegaan. Dat signaleert ook dat de koopkracht omhoog gaat en dat investeerders meer kapitaal hebben voor crypto.

Morgen wordt de CPI van de EU vrijgegeven, met focus op de veranderingen in het afgelopen jaar. Een sterke CPI betekent dat inflatie beperkt is en geeft aan dat de economie sterk is. Een sterke economie stimuleert renteverlagingen en andere positieve veranderingen in het monetaire beleid.

Key dates this week 🗓️



Sept 16 ➡️ 🇺🇸 Core Retail Sales MoM

Sept 17 ➡️ 🇪🇺 Consumer Price Index YoY

Sept 18 ➡️ 🇬🇧 BoE Interest Rate Decision



Which dates are you watching? 👀 — Crypto.com (@cryptocom) September 16, 2025

Over renteverlagingen gesproken: Morgen maakt de Amerikaanse Federal Reserve bekend of de rente in de VS omlaag kan. De markt voorspelt dat een renteverlaging onvermijdelijk is, en speculeert of het een verlaging van 25 of 50 basispunten wordt. Op donderdag 18 september maakt ook de Bank of England zijn rentebesluit bekend voor het Verenigd Koninkrijk.

Renteverlagingen zijn cruciaal voor een gezonde crypto markt, omdat cryptocurrency wordt gezien als risk-on assets. Een lagere rente maakt het investeren in riskante assets aantrekkelijker en kan leiden tot kapitaalinjecties voor crypto.

Investeerders wachten in spanning af op de economische cijfers en het rentebesluit van zowel de Federal Reserve in de VS als de Bank of England in het VK. Maar wat voor invloed kan dit hebben op de bull run?

Crypto verwachting: is altcoin season terug?

Investeerders vragen zich af wanneer altseason begint. Maar officieel gezien is altcoin season al begonnen, in ieder geval wel volgens de altcoin season index. Deze index houdt de prestatie van de top altcoins over de afgelopen dagen in de gaten en zet dit tegenover de prestatie van Bitcoin.

Een index vanaf 75 signaleert dat het altcoin season is en vandaag ligt deze op 80. Toch zien we geen duidelijke stijging voor het grootste deel altcoins, wat betekent dat de effecten nog niet echt te voelen zijn.

Altcoin season index – Bron: Blockchain Center

Mogelijk houden investeerders zich in vanwege de belangrijke economische ontwikkelingen van deze week. Maar experts voorspellen dat crypto gaat exploderen na een renteverlaging in de VS. Mogelijk kan de altcoin season index verder klimmen richting het einde van deze week. Dan kunnen altcoins in september al beginnen aan grote stijgingen.

De huidige angst/voorzichtigheid onder investeerders creëert wellicht een goede mogelijkheid om in te stappen bij veelbelovende crypto’s die de komende maanden kunnen exploderen in waarde. Met een hoge kans voor renteverlagingen, staat de markt mogelijk op het punt van springen.