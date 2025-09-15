BTC naar $200.000 verwacht – Fed renteverlaging kan cryptomarkt doen exploderen

De Federal Reserve bereidt een renteverlaging in september voor, wat volgens analisten een katalysator kan zijn voor de cryptomarkt. Fundstrat’s Tom Lee voorspelt dat Bitcoin ($BTC) nog dit jaar naar $200.000 kan stijgen, gedreven door monetair beleid en historisch sterke prestaties in het vierde kwartaal. Toch waarschuwen anderen voor een mogelijk ‘sell the news’ effect na het Fed-besluit.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Fed op koers voor renteverlaging in september

Deze week staat een van de meest langverwachte besluiten van de Fed van dit jaar op de agenda. De markten rekenen sterk op een renteverlaging in september, nadat Jerome Powell de rente eerder ongewijzigd liet in reactie op de ingrijpende tarieven van Donald Trump.

Ondanks dat de Amerikaanse inflatie in augustus licht is opgelopen, heeft het recente banenrapport de verwachtingen vrijwel bevestigd dat de Federal Reserve deze week de rente zal verlagen. Volgens de CME FedWatch Tool is de kans op een verlaging van 25 basispunten 94%, tegenover zo’n 6% kans op een verlaging van 50 basispunten.

Kans op Fed-renteverlaging. Bron: CME

Tijdens deze vergadering zal ook duidelijk worden hoe de Fed de renteontwikkeling voor de rest van 2025 ziet. De markt houdt momenteel rekening met minstens één extra verlaging voor het einde van het jaar. In plaats van één grote stap van 50 basispunten, zou de Fed dus kunnen kiezen voor drie kleinere verlagingen in de komende maanden.

Afhankelijk van de toelichting en vooruitzichten van de Fed kan dit leiden tot een golf van kapitaalinstroom in risicovollere markten zoals veelbelovende crypto.

Expert verwacht $BTC naar $200.000

Tom Lee, hoofd research bij Fundstrat Global Advisors en Chief Investment Officer (CIO) van Fundstrat Capital, deelde vorige week zijn vooruitzichten in een interview met CNBC. Hij benadrukte de link tussen crypto en monetair beleid en stelde: “Bitcoin is extreem gevoelig voor monetair beleid. Daarom denk ik dat 17 september een belangrijke katalysator wordt. Crypto doet het doorgaans erg goed in het vierde kwartaal.”

Volgens Lee kan Bitcoin daardoor nog dit jaar stijgen naar $200.000. “Ik weet dat het een forse sprong is. Het is bijna een verdubbeling,” voegde hij toe.

Op de vraag of $BTC de grens van $200.000 met Kerst kan bereiken, antwoordde Lee bevestigend: “Dat klopt. Een van de redenen dat Bitcoin dit jaar stagneerde, is dat de Fed al negen maanden op pauze stond. Zo’n lange pauze in een renteverlagingscyclus is slechts twee keer eerder voorgekomen: in 1998 en 2024, toen de Fed pas in september weer begon te verlagen.

Niet alle analisten delen dit optimisme. Econoom Peter Schiff weersprak de prognose in een bericht op X en stelde: “In plaats van $200.000 nog dit jaar te bereiken na een renteverlaging van de Fed, is de kans groter dat $BTC onder $100.000 zakt.”

Schiff vertegenwoordigt een bredere groep sceptici die twijfelt aan het vermogen van Bitcoin om winst vast te houden te midden van volatiliteit en structurele risico’s.

Tegelijkertijd waarschuwen analisten dat de markt ook te maken kan krijgen met een klassiek ‘sell the news’ effect. Hierbij lopen koersen in aanloop naar een veelbesproken gebeurtenis sterk op, maar volgt direct na de daadwerkelijke aankondiging winstneming, waardoor de prijzen juist tijdelijk kunnen dalen.